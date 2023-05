Ich fordere Nummernschilder für Fahrräder mit Elektromotor

Von Peter Haisenko

Kennen Sie noch die Unterschiede zwischen Fahrrädern mit Hilfsmotor, Mopeds, Mokicks, Kleinkrafträdern und Mofas? Die haben alle gemein, dass sie einen Versicherungsnachweis benötigen und der wird mit einem Versicherungskennzeichen nachgewiesen. Was unterscheidet ein Fahrrad mit Hilfsmotor von einem Fahrrad mit Elektromotor und warum braucht letzteres kein Nummernschild, obwohl es mit diesen 2021 17.285 Unfälle gegeben hat?

Fahrräder mit Hilfsmotor waren nach dem Krieg, in den 1950er Jahren, weit verbreitet. Das waren normale Fahrräder, bei denen vor dem Lenker ein kleiner Zweitaktmotor angebracht worden ist, der seine Kraft über einen Keilriemen auf das Vorderrad übertrug. Der sogenannte „Rex-Motor“. Meine Oma hatte so eins und machte damit sogar Ausflüge von München bis Berchtesgaden. Obligatorisch für so ein filigranes Fahrzeug war ein Versicherungsnachweis und schneller als 40 km/h durfte es nicht sein. Es gab auch welche, bei