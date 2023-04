Ich habe eine Tochter und möchte, dass ihr kriegsbesoffenen Spinner unverzüglich mit eurer Kriegstreiberei aufhört

Von Uwe Froschauer

Ihr politischen Kriegstreiber seid alle zusammen nicht so viel wert wie auch nur ein Kind, dessen Leben ihr gefährdet. Allein im Jemen sind bereits 80.000 Kinder durch den von den Saudis geführten und von den USA unterstützten Krieg getötet worden. Das sind für euch Kriegstreiber nur Zahlen, Kollateralschäden oder was auch immer! Fangt mal langsam das Zählen an bis 80.000, und stellt euch bei jedem Aussprechen einer Zahl vor, es wäre euer sinnlos getötetes Kind. Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright meinte, die 500.000 toten irakischen Kinder während des illegalen Angriffskriegs der USA gegen den Irak wären diese verabscheuungswürdige Aktion wert gewesen. Und solche Monster laden beispielsweise die Grünen zu ihren Tagungen ein. Ihr Grünen macht Menschenrechtspolitik