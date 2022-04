Ich habe noch nie so viele Lügen gehört

Alle Kriege sind voll von Lügen

Winston Churchill sagte einmal: „In Kriegszeiten ist die Wahrheit so kostbar, dass sie immer von einer Leibwache aus Lügen begleitet werden sollte.“

Wir akzeptieren diesen Gedanken im Großen und Ganzen. Geheime Invasionspläne sollten streng geheim gehalten werden. Die Identität von Spionen muss unter Verschluss gehalten werden. Neue Waffen und Verteidigungsmittel sollten nicht enthüllt werden, da die Feinde sonst auf ihr Potenzial aufmerksam werden und offensive Umgehungsmöglichkeiten entwickeln.

Doch nur weil die Regierung legitime Gründe hat, die Öffentlichkeit in Kriegszeiten zu täuschen, heißt das nicht, dass die Bürger nicht die Pflicht haben, die Wahrheit herauszufinden, soweit sie es können.

Der kinetische Krieg zwischen Russland und der Ukraine und der Wirtschaftskrieg zwischen den USA und Russland im weiteren Sinne sind voller Lügen als alle anderen öffentlichen Ereignisse, die ich in meinem Leben miterlebt habe, einschließlich Vietnam, Watergate und dem Irakkrieg.

So groß sind die Lügen.

Der Leibwächter der Lügen

Hier ist die offizielle US-Erzählung, wie sie von den Mainstream-Medien wiedergegeben wird: Der Einmarsch Russlands in die Ukraine war unprovoziert, Putins dreitägiger Blitzkrieg gegen Kiew ist gescheitert, die russischen Streitkräfte sind eingekesselt, und die tapferen ukrainischen Truppen verteidigen sich tapfer und holen mit Hilfe von NATO-Waffen verlorenen Boden zurück.

In dieser Version ist Präsident Zelenskyy der neue Churchill, der die Patrioten gegen einen bösen Diktator aufhetzt. All das ist entweder ganz oder größtenteils falsch.

Hier ist die wahre Geschichte: Russlands Invasion ist das Ergebnis von 14 Jahren Provokation durch den Westen, einschließlich wiederholter Erklärungen, dass die Ukraine der NATO beitreten werde, und eines von den USA unterstützten Staatsstreichs im Jahr 2014, durch den ein pro-russischer Präsident abgesetzt wurde.

Russland hat nie einen Blitzkrieg gegen Kiew geplant. Das ist eine westliche Erfindung, die Putin als Versager dastehen lassen soll. Tatsächlich erobert Russland langsam und methodisch Gebiete im Süden und Osten der Ukraine, um die Meeresküsten zu kontrollieren, pro-faschistische Elemente in Mariupol zu beseitigen und prorussische autonome Zonen im Donbass zu schaffen.

Churchill? Wirklich?

Ein vollständiger Angriff auf Kiew, falls es jemals dazu kommt, steht an letzter Stelle der Liste. Die Ukraine mag hier und da ein Dorf zurückerobern, aber sie verliert an Boden in Cherson, Mykolajiw, Melitopol, Mariupol, Charkiw, Luhansk, Donezk und den umliegenden Gebieten.

Außerdem ist Zelenskyy kein Churchill.

Es ist ihm gelungen, sich als starker Kriegsführer darzustellen, der dem großen, bösen Putin die Stirn bietet. Doch in Wirklichkeit ist er ein korrupter Oligarch, der Millionen von Dollar im Ausland versteckt. Seine schauspielerischen Fähigkeiten haben seine Propagandabemühungen noch verstärkt, aber man braucht nicht viel Übung, um zu erkennen, wie verlogen er ist.

Unschuldige Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, sterben unter seiner gescheiterten Führung und seiner Unfähigkeit, sich mit Putin zu einigen, bevor die Invasion begann. Kurz gesagt, Zelenskyy hat auf die Unterstützung von Biden und dem Westen gesetzt und verloren.

Es gibt zahlreiche Belege aus zahlreichen Quellen, die diese Analyse stützen. Einige der besten Quellen stammen aus der Schweiz, wo Militärexperten wütend darüber sind, dass die traditionelle Schweizer Neutralität über Bord geworfen wurde.

Besonders aufschlussreich ist, dass undichte Stellen im Pentagon das Gleiche sagen. Aus dem Pentagon heißt es, dass Putin nicht rücksichtslos handelt, sondern geduldig und methodisch vorgeht. Es heißt auch, dass Putin trotz einiger ziviler Opfer eher zurückhaltend vorgeht. Außerdem gibt es keine Anzeichen dafür, dass er den Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen vorbereitet.

Und was ist mit den Wirtschaftssanktionen? Wirken sie?

Die schärfsten Sanktionen der Geschichte

Der Zahlungsverkehr in und aus Russland wurde blockiert. Die russische Zentralbank wurde aus den weltweiten Dollar-Zahlungssystemen verbannt. Das Gleiche gilt für die 10 größten russischen Banken und eine lange Liste von Oligarchen und russischen Regierungsvertretern.

Die Konten russischer Zielpersonen bei westlichen Banken wurden eingefroren. Die Ausfuhr wichtiger Technologien und High-Tech-Ausrüstung nach Russland wurde verboten. Der US-amerikanische und europäische Luftraum wurde für russische Fluggesellschaften gesperrt.

Es wurden sekundäre Sanktionen verhängt, so dass ein anderes Land wie China, das mit US-Technologie oder -Maschinen hergestellte Waren an Russland verkauft, ebenfalls bestraft wird. Die Liste lässt sich fortsetzen.

Wirtschaftssanktionen dieser Art klingen mächtig, wenn sie angekündigt werden, und haben auch eine gewisse Wirkung. Aber auf lange Sicht funktionieren sie nicht. Am Ende sind die Kosten real, aber die Wirkung der Sanktionen ist gleich null. Es ist eine Lose-Lose-Situation.

Sanktionen gegen Oligarchen tun Putin einen Gefallen

Einige Verluste erleiden diejenigen, deren Konten eingefroren werden oder deren Geschäfte behindert werden. Ein paar russische Oligarchen verlieren vielleicht ihre Jachten, aber was soll’s? Putin kann die Oligarchen sowieso nicht leiden.

Wir tun Putin eigentlich einen Gefallen, wenn wir den Oligarchen die Flügel stutzen. Putins Macht beruht auf dem Militär und den Sicherheitsdiensten, nicht auf den Oligarchen.

Es ist bezeichnend, dass die strategischen Ziele, die die Sanktionen rechtfertigen, nie erreicht werden. Sie werden allenfalls vorübergehend gebremst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die betroffenen Parteien Umgehungslösungen für die Sanktionen finden.

Unterm Strich ist Russland nicht stehen geblieben. Die russischen Exporte von strategisch wichtigen Metallen wie Nickel, Titan, Palladium und Aluminium wurden unterbrochen. Auch russischer (und ukrainischer) Weizen und andere Getreidesorten wurden vom Markt genommen.

Dies wird in bestimmten Teilen der Welt zu Hungersnöten und überall zu einer massiven Preisinflation bei Lebensmitteln führen. Angesichts des Ausmaßes dieser Sanktionen und der Vergeltungsmaßnahmen wird der Schaden für den Welthandel, die Versorgungsketten und sogar für die Verfügbarkeit von Waren massiv sein.

Doch was ist mit den strategischen Zielen der Sanktionen?

Sanktionen werden den Krieg in der Ukraine nicht stoppen

Hier sind die Sanktionen ein kompletter Fehlschlag. Sie hatten keinerlei Auswirkungen auf die russischen Fortschritte auf dem Schlachtfeld und die russischen Ziele in der Ukraine. Putin hat sich sogar als meisterhafter Schachspieler erwiesen, da er die Sanktionen umgeht.

Als die USA Sanktionen gegen russische Banken verhängten, brach der Wert des Rubels ein. Dennoch wurden Erdöl- und Erdgasexporte aus Russland zugelassen, weil Europa darauf angewiesen ist und die Welt unabhängig vom Krieg in der Ukraine mit einer Energieknappheit konfrontiert ist.

Erdöl und Erdgas werden in Dollar bezahlt. In einer Meisterleistung des Judo verlangt Putin nun, dass russisches Erdöl und Erdgas, das von Staaten gekauft wird, die Sanktionen verhängen, in Rubel bezahlt wird. Das hat viele verwundert. Wenn Russland Dollar braucht (und das tut es), warum sollte es dann in Rubel bezahlt werden?

Die Antwort ist, dass die einzige Möglichkeit für Europa, schnell an Rubel zu kommen, darin besteht, sie von der russischen Zentralbank in Dollar zu kaufen. Nach Putins Plan bekommt Russland immer noch die Dollar, verkauft immer noch Öl und Erdgas, aber er hat den zusätzlichen Vorteil, dass der Rubel stärker wird, weil Europa ihn kaufen muss, um für die Energieexporte zu bezahlen.

Eine Unterbrechung der russischen Erdöl- und Erdgasexporte ist sinnlos, denn Russland wird die gleiche Energie einfach an China und Indien verkaufen. Aber der Preis wird steigen. Schließlich handelt es sich um einen Weltmarkt.

Putins viele Züge vor Biden

So funktioniert Judo. Man nutzt die Macht des Gegners gegen ihn, indem man dem Hauptangriff ausweicht und den Spieß umdreht. Putin ist im wirklichen Leben ein Judo-Experte, und er hat soeben bewiesen, dass er dies auch in der wirtschaftlichen Kriegsführung anwenden kann. Der Westen wird nun damit beschäftigt sein, den Rubel zu stützen, nachdem er so viel getan hat, um ihn zu zerstören.

Putin denkt auf dem Schachbrett viele Züge voraus, während Biden mit verbundenen Augen spielt, wie man den Schwanz auf den Esel steckt.

Die Sanktionen schaden letztlich vor allem den einfachen Bürgern und Verbrauchern. Die Inflation steigt in Russland und in den Vereinigten Staaten aufgrund der Sanktionen sprunghaft an. Aber der Schmerz für das amerikanische Volk hat gerade erst begonnen. Es wird noch viel schlimmer werden.

Die US-Verbraucher und Investoren werden unter den steigenden Preisen, der Wachstumsverlangsamung und dem Einbruch der Aktienkurse leiden.

Das alles sind unangenehme Nachrichten für die westlichen Kriegstreiber. Für Anleger ist es jedoch wichtig zu wissen, was tatsächlich vor sich geht, damit sie in dem bevorstehenden Chaos kein Geld verlieren.

Die besten Informationen besagen, dass der Krieg in der Ukraine länger dauern wird, als die meisten erwarten, dass er zu Unterbrechungen der Lieferketten führen und die bereits vorhandene Inflation verstärken wird.

Am Ende wird sich Putin in der Ukraine durchsetzen, während das ukrainische Volk und die westlichen Verbraucher den höchsten Preis dafür zahlen werden.