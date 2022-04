Die Fake-News-Medien machen Propaganda für das Asowsche Bataillon, eine unverhohlene Nazigruppe, die Zehntausende ethnischer Russen auslöschte, nachdem die Globalisten 2014 erfolgreich einen Putsch der Farbenrevolution in der Ukraine initiiert hatten.

Die Sunday Times und die Financial Times veröffentlichten kürzlich überschwängliche Artikel, in denen sie die Neonazi-Gruppe als heldenhafte Patrioten darstellten und behaupteten, dass sie „die wahren Nazis des 21. Jahrhunderts bekämpfen“. Der Artikel behauptete, dass „Asow sich so weit von seinen Ursprüngen entfernt hat, dass seine rechtsextremen Wurzeln bedeutungslos geworden sind“.

Es sollte nicht überraschen, dass Asow die globalistische Propaganda unterstützt, dass eine zusätzliche NATO-Intervention in der Ukraine notwendig ist, selbst wenn dies zum Dritten Weltkrieg führen könnte.

„Um unsere Regionen zurückzuerobern, brauchen wir auf Fahrzeugen montierte Flugabwehrwaffen von der Nato“, sagte Artem Hubenko, ein Neonazi-Kämpfer von Asow. „Es ist sehr schwer, russische Flugzeuge mit den mobilen Waffen, die wir haben, zum Absturz zu bringen. Unsere Kinder sind wichtiger als die Angst vor Putins Aggression“.

„Ich bitte Sie, Patriotismus nicht mit Nazismus zu verwechseln“, fügte er hinzu, bevor er „Ruhm für die Ukraine!“ rief.

Zur Erinnerung: Die ultranationalistischen Überzeugungen dieser Neonazi-Gruppe sind völlig in Ordnung und sollten mit Waffen unterstützt werden, so die Globalisten. Aber wenn Sie eine Trump-Flagge schwenken und glauben, dass es Wahlbetrug gab und die COVID-Beschränkungen überzogen waren, sind Sie in den Augen derselben Kabale eine terroristische Bedrohung.

Der Fake-News-Anbieter CNN betreibt ebenfalls Propaganda im Namen des Asow-Bataillons, auch wenn sie vielleicht nicht so plump ist wie der Versuch der Sunday Times und der Financial Times. Sie behaupten, das neonazistische Erbe des Asow-Bataillons werde von Putin „ausgenutzt“.

„Der militärische und der politische Flügel des Asow-Bataillons trennten sich offiziell im Jahr 2016, als die rechtsextreme Partei Nationales Korps gegründet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war das Asow-Bataillon bereits in die ukrainische Nationalgarde integriert“, so CNN.

„Das Bataillon ist eine effektive Kampftruppe, die sehr stark in den aktuellen Konflikt involviert ist. Es hat eine Geschichte mit neonazistischen Tendenzen, die auch durch die Integration in das ukrainische Militär nicht völlig ausgelöscht wurden“, räumten sie ein.

CNN stellte fest, dass „die Führung von Asow in der nicht allzu fernen Vergangenheit offen für weißes suprematistisches Gedankengut eintrat und Verbindungen zu ähnlich gesinnten Gruppen und Einzelpersonen im Westen pflegte“. Das Asow-Bataillon verteidigt weiterhin seinen Gründer Andriy Biletsky, der behauptete, sein Ziel sei es, „die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug zu führen“. Asow erklärte gegenüber CNN, dass sie „Andriy Biletsky als Gründer und ersten Kommandeur des Regiments“ schätzen.

„Es wäre absurd zu glauben, dass wir durch die Idee des weißen Rassismus oder des Nazismus vereint sind“, heißt es in der Erklärung von Asow.

Der Kommentator Scott Greer wies darauf hin, dass ein Angehöriger des Asow-Bataillons auf dem Bild einer der Propagandastorys eine Pro-White-Power-Schwermetall-Band trug und damit seine neonazistische Gesinnung herunterspielte:

One of the guys in the featured image is wearing a M8l8th shirt, which is an NSBM band. Doing a great job debunking those claims! https://t.co/WqWHyG9Tzy — Scott Greer 6’2” IQ 187 (@ScottMGreer) March 30, 2022

Die Globalisten haben keine Konsequenz oder Ehre. Sie werden jede Terrorgruppe unterstützen, wenn es bedeutet, ihre Agenda der totalen Kontrolle voranzutreiben, und die Medien werden den Wünschen der buchstäblichen Neonazis nachkommen, wenn es bedeutet, diese Ziele zu erreichen.