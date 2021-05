Herr Armin Schmid

Ingenieur FH

Sattelfester Schweizer Recht- und Gesetzeskenner

Die Informations-Veranstaltung zum Thema „Ich kenne meine Rechte!“ mit Armin Schmid enthält zwei separate Vorträge. Im ersten Teil werden wir kompetent informiert über unsere Rechte, Gesetze und den Umgang mit den Massnahmen im Alltag. Wir erhalten hier auch wichtige Hinweise sowie Verhaltens- und Gesprächsideen für den Umgang mit Mitmenschen im heutigen Alltag des Massnahmendschungels.



Der zweite Tei des Abends beschäftigt sich mit dem wichtigen Unterschied zwischen Mensch und Person. Nicht nur in der Schweiz werden wir alle zwar als freie Menschen geboren und wir nehmen an, dass dies ein ganzes Leben auch so bleibt. Es gibt jedoch einen „Trick“ mit dem sich der Staat Zugriff auf den freien Menschen verschafft. Wir werden alle zur Person! Auf den freien Menschen haben die Staaten keinen Zugriff, auf die Personen hingegen schon. Wo und wie geschieht dies? Wer steckt historisch hinter dieser Veränderung? Was können wir tun? Der Vortrag von Armin Schmid bringt hier nicht nur die Grundlagen, sondern er macht das eher trockene Thema mit vielen persönlichen Beispielen und selbst Erlebtem lebendig