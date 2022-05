Ich verstehe nicht, warum fast alle Staats- und Regierungschefs der Welt, Klaus Schwab wie Schoßhündchen folgen.

Vom 22. bis 26. Mai findet im Schweizer Skidorf Davos das Weltwirtschaftsforum statt. In den letzten beiden Jahren fanden die Sitzungen wegen der Covidplandemie nur virtuell statt.

Regierungschefs und andere Politiker sowie Spitzenmanager aus der Wirtschaft treffen sich normalerweise jedes Jahr in Davos, um darüber zu diskutieren, „was die Welt braucht“.

Immer mehr Menschen stellen die Absichten des WEF infrage. So sieht es auch Maurice Jongen, Direktor von Medisana Benelux. „Ich frage mich immer wieder, was all diese Politiker dazu bringt, ihr eigenes Land, dessen gewählte Vertreter sie ja sind, für die Agenda des WEF zu verschleudern. Um etwas durchzusetzen, was die Menschen, die sie gewählt haben, gar nicht wollen“, schreibt Jongen in den sozialen Medien. Er fragt sich, was sie als Gegenleistung erhalten werden oder was ihnen versprochen wurde.

„Wer ist dieser Klaus Schwab eigentlich?“, fragt Jongen. „Ist er der Chef der Welt, da so gut wie alle Staatsoberhäupter der Welt wie Schoßhunde hinter ihm herlaufen? Das verstehe ich übrigens nicht, denn warum sollte man jemandem folgen, der ein privates Unternehmen leitet und nicht die geringste Verbindung zu Politik und Regierung hat? Jemand, der nicht gewählt wurde und der die seltsamsten Erklärungen abgibt“.

„Oder ist er vielleicht selbst das Schoßhündchen von Megareichen wie Bill G. und George S.?“

„Ich verstehe nicht, wie diese Person so viel Macht haben kann und scheinbar die ganze Welt mit Leichtigkeit beherrschen kann, ohne auch nur eine Gegenreaktion zu erhalten. Einfach bizarr!“ sagt Jongen.

Er warnt außerdem davor, dass die Covid-Pässe durch die europäische digitale ID ersetzt wird, „die im Grunde genommen dasselbe ist, aber viel schlimmer“. „Alles wird damit in Verbindung gebracht werden.“

Und immer noch gibt es Leute, die das für eine Verschwörungstheorie halten, die einen ansehen, als ob sie Wasser brennen sähen, wenn man von Klaus S. oder dem WEF spricht, und die es immer noch wagen, das Wort Verschwörungstheoretiker zu benutzen, seufzt Jongen.