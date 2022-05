Sri Lanka – Erster Schwellenmarkt mit Zahlungsausfall und jetzt wird der Privatbesitz von Fremdgelder eingeschränkt

armstrongeconomics.com: Sri Lanka ist zum ersten Mal in seiner Geschichte mit seinen Schulden in Verzug geraten. Das Land befindet sich in einer wirtschaftlichen und politischen Krise, die durch die weltweiten Schockwellen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine ausgelöst wurde. Die Inflation hat 40 % erreicht, und die Knappheit an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten sowie die ständigen Stromausfälle haben zu landesweiten Unruhen geführt. Die Währung des Landes ist zusammengebrochen, und angesichts des steigenden Dollarkurses ist das Land nicht in der Lage, seine Schulden zu begleichen.

Sri Lanka wird die Höchstmenge an Fremdwährung, die Privatpersonen besitzen dürfen, von 15.000 auf 10.000 Dollar senken und jeden bestrafen, der sie länger als drei Monate hält. Die Zentralbank kündigte die neuen Regeln gestern an, als die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern auf Tausende von Studenten schoss, die den Rücktritt der Regierung forderten, weil diese die Wirtschaftskrise des Landes nicht gelöst hat.

Sri Lanka ist die älteste Demokratie in Asien, und nun ist es der erste Staatsbankrott eines asiatisch-pazifischen Landes in diesem Jahrhundert. Ich habe davor gewarnt, dass der Anstieg des Dollars und die Erhöhung der US-Zinsen eine Wirtschaftskrise in den Schwellenländern auslösen würden. Dies ist erst der Anfang. Ich habe auch versucht, darauf hinzuweisen, dass die prognostizierten ZIVILEN UNFRIEDEN die Vorstufe zu internationalen Kriegen sind und die größte Gefahr für Institutionen und politischen Wandel darstellen.

Sri Lanka hat im letzten Monat erklärt, dass es die Rückzahlung seiner internationalen Schulden einstellen wird, um die schwindenden Devisenreserven zu schonen, die für die Einfuhr wichtiger Rohstoffe aus Übersee unerlässlich sind. Das Land befindet sich in einer Zwickmühle, denn die zunehmende Knappheit und Inflation hat verheerende Auswirkungen auf die Länder der Dritten Welt. Die erste Revolution fand in Pakistan statt. Wir sehen die weit verbreitete politische Krise, die sich in den Schwellenländern entwickelt. Der Gouverneur der Zentralbank, Nandalal Weerasinghe, sagte: „Unsere Position ist ganz klar: Solange es keine Umstrukturierung der Schulden gibt, können wir nicht zurückzahlen.“

Ironischerweise war es John Exter (1910-2006), ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Mitglied des Board of Governors des Federal Reserve System der Vereinigten Staaten und Gründer der Zentralbank von Sri Lanka, der mich als erster Zentralbanker in unserem Büro in Princeton, New Jersey, besuchte und mir die Augen dafür öffnete, dass die von mir erstellten Prognosen über den reinen Handel hinaus von Bedeutung waren. Er besuchte mich im Jahr 1983.