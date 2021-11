Ideologischer Fanatismus“: Die Torheit, menschliche Systeme als Hardware zu betrachten

Die „Meme-Politik der Abriegelung und der Impfvorschriften“ mag abklingen, aber das Inflations-Mem und das Mem der wirtschaftlichen Folgen haben gerade erst begonnen.

Vor fünfzehn Jahren wurde ein Mann, der Leiter der Bioterrorismus-Studiengruppe im Weißen Haus von GW Bush und Sonderberater des Präsidenten war, unerwartet zum „Vater“ der Pandemieplanung, nachdem Bush zu seinen Bioterrorismus-Leuten gekommen war, um einen riesigen Plan für den Umgang mit einer imaginären Katastrophe zu fordern. „Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Plan. Was werden Sie in Bezug auf die Außengrenzen tun? Und Reisen? Und mit dem Handel?“. Von seiner einflussreichen Position aus – im Dienste eines apokalyptischen Präsidenten – wurde Dr. Venkayya zur treibenden Kraft für einen dramatischen Wandel in der US-Politik bei Pandemien.

Die damaligen Richtlinien des Weißen Hauses (die aus dem Kontext des Bioterrorismus geboren wurden) erlaubten es der Regierung, Amerikaner unter Quarantäne zu stellen, Schulen und Unternehmen zu schließen und Kirchen zu schließen, alles im Namen der Seucheneindämmung. Es schien so einfach zu sein: „Warum sind die Epidemiologen nicht darauf gekommen?“: Ein Modell der Seuchenbekämpfung, das auf Hausverboten, Reisebeschränkungen, Geschäftsschließungen und erzwungener Trennung der Menschen beruht.

Von dort aus wurde der „Gründervater der Abriegelungen“ (nicht umsonst) nacheinander Leiter der Pandemiepolitik bei der Gates-Stiftung und dann Präsident der Global Vaccine Business Unit. Wie der US-Kommentator Jeffrey Tucker anmerkt, kamen die von dieser Studiengruppe des Weißen Hauses entwickelten politischen Modelle jedoch „immer wieder zu dem Schluss, dass die Schließung von Schulen die Virusübertragung um 80 % verringern würde. Ich habe seine Memos aus dieser Zeit gelesen – einige davon sind immer noch nicht veröffentlicht – und was Sie beobachten können, ist keine Wissenschaft, sondern ideologischer Fanatismus“.

Unabhängig von ihrer Herkunft ist die Abriegelungsbewegung, die dieser Berater ins Leben gerufen hat, global, wild und als vollständig legitimiertes Mem (Biokrieg, Weißes Haus und Gates) nahezu unaufhaltsam. Auf den heutigen euphorischen Aktienmärkten ist es dasselbe: Jeder verfängt sich in diesem Tanz … und jagt bis zur Irrationalität den glaubwürdigen Erzählungen über Aktien hinterher. Wer kümmert sich schon um die Fundamentaldaten, Gegenindikationen oder gar Warnungen von Finanz- oder medizinischen Experten. Dieser pandemische Politikansatz hat sich zu einer Form der Ansteckung entwickelt, die es in sich hat.

Wie auf den Märkten, so auch in der Politik: Meme, auch wenn sie noch so gut begründet sind, ändern sich. Das globale politische Mem der Abriegelung und Impfpandemiekontrolle, das sich seit Anfang 2020 zu einer Quasi-Hegemonie entwickelt hat, wird nun von einem neuen Mem und einer neuen aufstrebenden Phase der Politik überholt: der Politik der Inflation.

Heiße Inflationszahlen bestimmen bereits die Debatte über die Biden-Agenda und die Wirtschaft im Allgemeinen und beunruhigen das Weiße Haus. Die Preise in den USA sind im Vergleich zum Vormonat um 0,9 % gestiegen, was einer jährlichen Inflationsrate von 6,2 % entspricht (der stärkste Inflationsanstieg seit 30 Jahren).

Dieser Inflationsanstieg könnte Bidens „Build Back Better“-Agenda (BBB) zum Scheitern bringen und eine schnelle Einigung über das 1,75-Billionen-Dollar-Paket zunichte machen. Viele Amerikaner sind verunsichert, weil sie sich in dieser „seltsamen pandemischen Wirtschaft“ wiederfinden. Die Regale sind leer. Die Löhne sind gestiegen, aber auch die Preise (um mehr als die offiziellen Zahlen vermuten lassen), und zwar für fast alles, was man kaufen möchte. Der Aktienmarkt steigt in der Überzeugung, dass die Fed niemals zulassen kann, dass „der Markt“ um mehr als 10 % fällt. Die Wirtschaft schafft neue Arbeitsplätze, wenn auch hauptsächlich solche von geringer Qualität. Aber die Häfen sind überlastet. Schilder mit der Aufschrift „Zu vermieten“ gibt es zuhauf. Dennoch berichten die Unternehmen von Schwierigkeiten bei der Einstellung von Arbeitnehmern. Und niemand weiß, wann sich die Lage bessern wird, oder ob sie sich überhaupt bessern wird.

Die Republikaner haben die Botschaft verbreitet, dass der Inflationsschub in Wirklichkeit eine verdeckte „Steuer“ der Regierung ist, und sie machen Bidens „große Ausgaben“ für die beängstigende Erscheinung des Inflationsdämons verantwortlich. Einige steigern die Angst noch weiter, indem sie die Amerikaner daran erinnern, dass die globale „Davos“-Elite uns offen gesagt hat, dass wir eines Tages nichts mehr besitzen werden, keine Privatsphäre haben und glücklich sein werden. Und die Art und Weise, wie sie das erreichen wollen, ist die Zerstörung des Wertes des Geldes, heißt es.

Es scheint, als ob die „Politik der Angst“ die Grenze überschreiten könnte. Aber bei dieser Verschiebung kann Big Tech nicht so einfach zur Rettung des Establishments mitreiten. Im Zusammenhang mit dem Impfstoff-Mem war es für die sozialen Medien der Tech-Branche relativ normal, alle gegenteiligen Meinungen zu zensieren und zu löschen, unabhängig davon, ob sie glaubwürdig sind oder nicht; aber wenn es um die Inflation geht, wird das „Fakten-Checking“ nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv, denn die „Fakten“ sind bei jedem Kauf sichtbar. Und jeder Verbraucher kann bestätigen, dass die Preise weit über 6,2 % steigen.

Auf dem Weg ins Jahr 2022 wird die Inflation das heißeste politische Thema werden. Zwei ehemalige Mitglieder der Federal Reserve sagen, dass die Fed die Zinsen auf „mindestens 3 %“ und vielleicht 4 % anheben sollte. Und zwei derzeitige Fed-Präsidenten warnen, dass der Markt für Staatsanleihen „nicht so widerstandsfähig“ ist, wie er sein sollte, und dass schon eine geringe Belastung ihn brechen könnte.

Der ehemalige Finanzminister Larry Summers sagt, dass die Wiederwahl von Donald Trump die Folge sein könnte, wenn die Fed die Inflation nicht in den Griff bekommt“. Die Fed ist jedoch in einer Ecke gefangen, die sie selbst geschaffen hat: Sie muss Bidens große BBB-Ausgaben finanzieren – und das bedeutet, dass sie die Zinssätze niedrig halten muss (damit die Zinsausgaben des Bundes nicht in die Höhe schnellen). Ein „Go Big“ bei den Steuerausgaben wird die Inflation nur beschleunigen, doch genau das will das Weiße Haus tun, wenn es sagt, dass Ausgaben die Herzen der Wähler gewinnen werden und dass auch Biden die Sorgen der Amerikaner über die Inflation und die Aussicht auf steigende Hypothekenzahlungen teilt. Das ist ein reines Non-Sequitur.

Ein weiteres Mem, das bis zum Überschwang gejagt wird, ist das Mem der „Wiedereröffnung“ und der Rückkehr zur „Normalität“ – wenn nur die Impfraten 70 % erreichen würden (eine Rate, die kürzlich auf 90 % angehoben wurde). Aber es gibt keine Normalität. Wir leben in einer neuen Welt nach der Pandemie. Das immer komplexer werdende, vernetzte Wirtschaftssystem erfährt an entscheidenden Stellen Brüche.

Die Vorstellung, dass die Wirtschaft zwei Jahre lang lahmgelegt werden könnte und sich dann einfach „erholen“ würde, so wie sie „war“, völlig intakt, war immer magisches Denken (und wurde dennoch an der Wall Street weithin akzeptiert). Je komplexer das System ist, desto größer ist das Risiko einer systemischen Instabilität, da die Kaskaden zu entgleiten beginnen.

Und die menschliche Psychologie und Sozialkultur ist ein weiteres komplexes, vernetztes System. Die Pandemie hat uns dazu veranlasst, unser bisheriges Verhalten in Frage zu stellen und unsere Lebensbalance zu überdenken. Die Verhaltensänderungen, die durch die Weltwirtschaftskrise ausgelöst wurden, klangen beispielsweise erst 30 Jahre nach dem Ende der Depression ab. So nachhaltig sind soziale Traumata – sei es ein Krieg, eine Depression oder eine Pandemie. Dementsprechend werden wir uns nach der Logik des „Bounce back“-Memes wahrscheinlich nicht von dieser Pandemie erholen.

Im Großen und Ganzen mag die „Mem-Politik der Abriegelung und der Impfvorschriften“ abklingen, aber das Inflationsmem und das Mem der wirtschaftlichen Folgen haben gerade erst begonnen.

Wenn wir tiefer gehen, stellen wir fest, dass all diese wütende Meme-Jagd einen gemeinsamen Nenner hat. Tucker stellte fest, dass die ursprüngliche Pandemieplanung zutiefst „ideologisch“ war. Wie das? Sie mag seit 2020 politisch-ideologisch geworden sein, aber die Planung erfolgte bereits Jahre zuvor. Die Verbindung kommt vielleicht in der beruflichen Laufbahn des „Vaters der Abriegelung“ (wie Tucker ihn nennt) zum Ausdruck: Berater des US-Präsidenten, Leiter der Pandemiepolitik bei der Gates-Stiftung und Präsident der Global Vaccine Business Unit.

Das Bindeglied scheint die Verquickung von Big Tech (Silicon Valley), Defence Tech, Big Business (Davos) und Big Pharma zu sein – die Geburtsstunde der technokratischen, managerialistischen Mentalität. (Der technokratische Ansatz des Managements, der mit der US-Route in Afghanistan so spektakulär in die Luft flog und nur eine systemische menschliche Instabilität hinterließ, die sich über das ganze Land ausbreitete).

Tucker gibt uns diesen Gedanken über die „Ideologie“, die so vielen dieser scheinbar beglaubigten Meme zugrunde liegt:

„In einem überraschenden Interview sagte Bill Gates Folgendes: „Wir haben keine Impfstoffe, die die Übertragung blockieren. Wir haben Impfstoffe, die die Gesundheit fördern, aber die Übertragung nur geringfügig reduzieren. Wir brauchen neue Wege bei der Herstellung von Impfstoffen“.

„Was können wir von Gates‘ beiläufiger Aussage halten? „Wir brauchen eine neue Art von Impfstoffen“?“, fragt Tucker. „Machen wir eine Zeitreise in die Vergangenheit, um seine Karriere bei Microsoft und die Einführung des Windows-Betriebssystems zu untersuchen. In den frühen 1990er Jahren wurde es als das wesentliche Gehirn des Personal Computers bezeichnet. Sicherheitsüberlegungen zum Schutz vor Viren waren jedoch nicht Teil des Entwurfs, einfach weil noch nicht so viele Menschen das Internet nutzten …

„Die Vernachlässigung dieser Überlegung führte zu einer Katastrophe. Anfang der 2000er Jahre kursierten Tausende von Malware-Versionen (auch Bugs genannt) im Internet und infizierten weltweit Computer, auf denen Windows lief … Das Problem der Malware wurde als ‚Viren‘ bezeichnet. Es war eine Metapher. Nicht real“.

Es ist nicht klar, ob Gates das jemals wirklich verstanden hat. Computerviren sind nicht mit biologischen Viren zu vergleichen. Um eine saubere und funktionierende Festplatte zu erhalten, sollte man einen Computervirus um jeden Preis vermeiden und blockieren, erklärt Tucker. Jede Exposition ist eine schlechte Exposition. Die Lösung ist immer Vermeidung bis zur Ausrottung.

„Bei biologischen Viren haben wir uns so entwickelt, dass wir uns ihnen aussetzen und unser Immunsystem entwickeln lassen, um sie zu bekämpfen. Ein Körper, der ohne Immunität alle Krankheitserreger abblockt, ist ein schwacher Körper, der bei der ersten Exposition sterben wird, was in einer modernen Gesellschaft sicherlich irgendwann der Fall sein wird. Ein Immunsystem, das sich den meisten Viren entgegenstellt und sich erholt, wird stärker. Das ist ein gewaltiger Unterschied, den Gates nie verstanden hat.

„Kurz gesagt: Viren von Computern fernzuhalten, war der größte berufliche Kampf in Gates‘ Leben. Die Lektion, die er lernte, war, dass die Blockierung und Ausrottung von Krankheitserregern immer der richtige Weg ist. Was er nie wirklich verstanden hat, ist, dass das Wort Virus lediglich eine Metapher für unerwünschten und unerwünschten Computercode ist. Die Analogie bricht im wirklichen Leben zusammen.

„Nachdem er sich schließlich aus dem operativen Geschäft von Microsoft zurückgezogen hatte, begann Gates, sich in anderen Bereichen zu versuchen, wie es neureiche Menschen zu tun pflegen. Sie halten sich oft für besonders kompetent, wenn es darum geht, Herausforderungen anzunehmen, an denen andere gescheitert sind, einfach weil sie beruflich erfolgreich sind … Und auf welches Thema hat er sich gestürzt? Er würde in der Welt der Krankheitserreger das tun, was er bei Microsoft getan hat: Er würde sie ausrotten! Er begann mit Malaria und anderen Problemen und beschloss schließlich, sie alle in Angriff zu nehmen. Und was war seine Lösung? Natürlich: Antivirus-Software. Und was ist das? Es sind Impfstoffe. Ihr Körper ist die Festplatte, die er mit seiner softwareähnlichen Lösung retten wollte.“

In Klammern sollten wir anmerken, dass der Dualismus in der Ratio das westliche Denken von Anfang an beherrscht hat: Erstens: die göttliche Sphäre der Vollkommenheit, die die verdorbene sündige Sphäre der Menschheit erlöst. Und in seiner säkularisierten Form: Die Wissenschaft, die die fehlgeleitete Menschheit auf dem Weg zu universellen Utopien erlöst. Und in unserem technischen Zeitalter: KI-„Software“, die die menschliche Hardware korrigiert und „verbessert“.

Hier ist der Punkt; und hier der rote Faden: Alle unsere scheinbar glaubwürdigen Meme sind hohl, genauso wie Gates‘ Verständnis von Biologie. „Um ein Gefühl für Gates‘ Ansichten zu bekommen, schaute ich mir zu Beginn der Pandemie seine TED-Vorträge an“, sagt Tucker. Dabei wurde mir etwas Erstaunliches klar. Er wusste viel weniger, als man durch die Lektüre eines Buches über Zellbiologie bei Amazon herausfinden könnte. Er konnte nicht einmal eine grundlegende Erklärung über Viren und ihre Interaktion mit dem menschlichen Körper auf dem Niveau einer 9. Und doch hielt er der Welt einen Vortrag über den kommenden Krankheitserreger und darüber, was dagegen getan werden sollte. Seine Antwort ist immer die gleiche: mehr Überwachung, mehr Kontrolle, mehr Technologie“.

Wir sollten jedoch nicht alles auf Gates schieben – diese dualistische Denkweise zieht sich durch die gesamte westliche Moderne. Technische Impfstoffe sind die Lösung für den Covid-Virus. Und die erzwungene (menschliche) Trennung ist gut, um die Malware in Quarantäne zu bringen. Die Realwirtschaft ist die Hardware, die die „Software“ der Zentralbanken vor rezessiven Erregern schützen wird. Das Re-Set von Davos wird eine neue globale Software für eine „gerechtere, grünere Zukunft“ aufspielen. Eine vierte industrielle Revolution ist das digitale technologische Management, das die Klimaschädlinge beseitigen wird. Und so weiter und so fort.

In Wirklichkeit handelt es sich dabei um hochkomplexe Netzwerksysteme, die nicht für dualistische Eingriffe empfänglich sind. Sie funktionieren – wenn sie funktionieren – als organische Ganzheiten. Im besten Fall droht uns systemische Instabilität als Ergebnis dieser naiven „Software“-Eingriffe. Im schlimmsten Fall kollabiert das System.