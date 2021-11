CDC: Letztes Jahr starben 100.000 Menschen an einer Überdosis Drogen, angetrieben durch die Isolation von Covid-19 und den Zustrom ausländischer Drogen

Die CDC gab letzte Woche eine verblüffende Statistik bekannt, nach der von April 2020 bis März 2021 mehr als 100.000 Amerikaner an den Folgen einer Überdosis gestorben sind – eine Zahl, die zum großen Teil auf die verschärfte soziale Isolation durch die Abriegelung von Covid-19 und die Einfuhr von Fentanyl über die US-Grenze zurückzuführen ist, wie die Associated Press berichtet.

Die düstere Statistik bedeutet einen Anstieg um fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ein ähnlicher Anstieg zu verzeichnen war, was auf einen 20-jährigen Trend hinweist, bei dem die Zahl der Überdosen stetig gestiegen ist.

Beamte der Drug Enforcement Administration haben illegales Fentanyl als Hauptverantwortlichen für diesen massiven Anstieg der Überdosierungen ausgemacht. Fentanyl ist eine Droge, die in China in großen Mengen hergestellt und von mexikanischen Drogenkartellen über die Grenze zwischen den USA und Mexiko transportiert wird.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott beklagte die ernüchternden Statistiken und warf der Regierung Biden vor, nichts“ zu unternehmen, um den Zustrom von Fentanyl über die Südgrenze zu stoppen.

„Die texanische Nationalgarde und das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit haben genug Fentanyl beschlagnahmt, um jeden in Texas, Kalifornien und New York zu töten“, twitterte Abbott letzte Woche. „Während Biden nichts unternimmt, sorgt der Lone Star State für die Sicherheit der Gemeinden.“

