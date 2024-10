Im Grunde sollen wir glauben, dass die Palästinenser sich selbst umbringen.

Eines der dümmsten Dinge, die man uns im Zusammenhang mit dem israelischen Völkermord in Gaza glauben machen will, ist, dass all diese Zivilisten abgeschlachtet werden, weil die Palästinenser böse sind und nicht die Israelis. Dass es die Opfer sind, die böse Dinge tun, und nicht die Täter.

Caitlin Johnstone

Eines der dümmsten Dinge, die man uns über Israels Völkermord in Gaza glauben machen will, ist, dass all diese Zivilisten abgeschlachtet werden, weil die Palästinenser böse sind und nicht die Israelis. Dass es die Opfer sind, die böse Dinge tun, und nicht die Täter.

Das ist alles, was dieses Geschwätz von „menschlichen Schutzschilden“ und „Selbstverteidigung“ bewirken soll, wissen Sie. Es soll den Anschein erwecken, dass die Opfer von Belagerungskriegen und Teppichbombardements für all den Tod und die Zerstörung verantwortlich sind, die wir sehen, und nicht die Menschen, die sie tatsächlich verursachen.

Können Sie sich etwas vorstellen, das Ihre Intelligenz mehr beleidigt? Etwas, das so offensichtlich dem gesunden Menschenverstand widerspricht? Man will Ihnen ernsthaft weismachen, dass die Menschen, die ausgehungert, erschossen und zu Tode gebombt werden, ihren eigenen Völkermord begehen, und dass die Seite, die alle Krankenhäuser in Gaza angegriffen hat, nur unschuldige Zuschauer sind, die auf unprovozierte Angriffe auf die ethischste und verantwortungsvollste Weise reagieren, die ihnen möglich ist;

Mir fällt auf Anhieb nichts Absurderes ein.

Jeder, der auf den 7. Oktober mit mehr Sympathie oder Empörung reagiert hat als auf die israelischen Gräueltaten des letzten Jahres, hat gerade ein Jahr damit verbracht, zu gestehen, dass er die Palästinenser nicht als menschliche Wesen sieht.

Ich bin kein Hunde- oder Katzenfreund, aber wenn ich sehen würde, dass Hunde oder Katzen so behandelt werden, wie palästinensische Menschen behandelt werden, würde ich mir mehr Sorgen machen, als der durchschnittliche westliche Liberale, sich um die Palästinenser kümmert.

Ein Liberaler ist jemand, der glaubt, dass die gemäßigte Position zwischen Pro-Israel und Pro-Palästina darin besteht, Israel alles zu geben, was es zum Völkermord an den Palästinensern benötigt, und dann dem Völkermord zuzusehen und zu sagen: „Oh, wie herzzerreißend und tragisch, das ist alles sehr kompliziert.“

Und da ist es. Sie geben es endlich zu. Darum ging es immer. Nicht um Geiseln. Nicht um die Beendigung der Hamas. Nicht um Selbstverteidigung. Nicht um Massenvergewaltigungen. Nicht um geköpfte oder in Öfen gesteckte Babys. Es ging immer darum, den Ureinwohnern Palästinas Land wegzunehmen.

