Im Kampf gegen das Imperium gibt es keine leichten Kämpfe

Caitlin Johnstone

Man protestiert jahrelang gegen den Völkermord in Gaza und bekommt dann einen falschen, beschissenen „Waffenstillstandsvertrag“, der nur dazu dient, einen zum Schweigen zu bringen, während Israel weiterhin die Palästinenser in die Hölle stürzt und ihnen immer mehr Teile ihres Territoriums wegnimmt.

Die Menschheit schafft es, einen Atomkrieg an den gefährlichsten Punkten des Ukraine-Krieges zu vermeiden, aber das Land wird weiterhin jahrelang in einem idiotischen Blutbad auseinandergerissen, das mit ein wenig Diplomatie und gesundem Menschenverstand leicht hätte vermieden werden können.

Assange kommt frei, aber nur, nachdem er sich bereit erklärt hat, sich für seine journalistische Tätigkeit schuldig zu bekennen, und nur, nachdem jahrelange grausame Behandlung ihn zu einem abschreckenden Beispiel für die ganze Welt gemacht haben.

Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Mainstream-Medien wird endgültig zerstört, nur damit die imperialen Meinungsmacher mit Algorithmusmanipulationen aus dem Silicon Valley und plutokratischen KI-Chatbots die Kontrolle über die Narrative behalten können.

Die Kapitalisten bekommen alles, was sie wollen, und können jede ökologisch zerstörerische, dystopische Agenda ihrer Wahl vorantreiben, solange sie Gewinne generiert oder die imperiale Machtstruktur stärkt.

Die Republikaner gewinnen und benehmen sich immer noch wie unterlegene Opfer. Die Demokraten gewinnen und benehmen sich wie Republikaner. Unterdessen wird jede echte politische Opposition, die gerade erst Fuß fasst, schon im Keim erstickt.

Deine Helden lassen dich im Stich. Deine Verbündeten sterben. Die geopolitischen Entwicklungen, auf die du hoffst, kommen nie ganz zustande. Immer wenn es einen Moment relativer Ruhe gibt, werden die dissidenten Fraktionen unruhig und beginnen, sich gegenseitig mit kontraproduktiven internen Machtkämpfen und Seitenhieben zu zerfleischen.

Und die Ketten des imperialen Molochs rollen weiter vorwärts.

An manchen Tagen fühlt man sich wie ein verkrüppeltes Kind, das einen Stein auf einen Panzer wirft.

Es gibt keine leichten Kämpfe. Keine Siege durch K.o. in der ersten Runde. Bestenfalls ist es ein zermürbender Kampf von Gong zu Gong, bei dem man zwischen den Runden Blut spuckt und mit gebrochenen Rippen und einer gebrochenen Nase durch den Mundschutz nach Luft schnappt.

Aber man kämpft trotzdem weiter.

Nicht, weil man Spaß daran hat. Nicht, weil man gut darin ist. Nicht, weil man das Gefühl hat, zu gewinnen. Man beißt weiter auf seinen Mundschutz und schlägt um sich, aus keinem anderen Grund, als dass es das Einzige ist, was man tun kann.

Diese Freaks zerstören unseren Planeten. Sie begehen Völkermord. Sie wedeln mit Weltuntergangswaffen herum wie mit Schwänzen und spielen mit dem Leben jedes Lebewesens auf der Erde. Sie treiben uns immer weiter in eine tyrannische, gedankenkontrollierte Dystopie, während sie alles tun, um unsere künstlerische Brillanz zu ersticken und all das Beste an unserer Spezies zu vergiften.

Du kämpfst gegen sie, weil was zum Teufel sollst du sonst tun? Selbst wenn die Ketten der Maschine uns am Ende alle überrollen werden, wirst du zumindest mit dem Wissen untergehen, dass du alles gegeben hast.

Also kämpft man weiter. Man gibt alles, was man hat, auch wenn es sich anfühlt, als würde man mit der Faust gegen einen Berg schlagen. Man bekommt Schläge ab, spuckt einen Zahn aus und schießt zurück.

Denn man kann nichts anderes tun.

Und nichts ist wichtiger.