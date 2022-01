Im Rubikon Exklusiv-Gespräch diskutieren Norbert Häring, Ullrich Mies und Hermann Ploppa mit Walter van Rossum über Global Governance.

Im Rubikon Exklusiv-Gespräch diskutieren die Publizisten Norbert Häring, Ullrich Mies und Hermann Ploppa mit Walter van Rossum über Global Governance.

Global Governance meint ein „Regieren ohne Regierung“. Wen hätte noch nicht das unheimliche Gefühl beschlichen, dass hinter der globalen Pandemie global agierende Kräfte stehen? Weltweit die gleichen Reaktionen auf ein unbekanntes Virus. Maßnahmen, die mit Sicherheit nur eine Wirkung haben: die globale Zerrüttung der ökonomischen, politischen, sozialen und psychischen Verhältnisse. Darüber sprach Walter van Rossum, Co-Autor des kürzlich erschienenen Spiegel-Bestsellers „Die Intensiv-Mafia“, in der neuen Ausgabe seines Video-Formats „The Great WeSet“ mit Norbert Häring, Ullrich Mies und Hermann Ploppa.

Es gehört zum Wesen der Global Governance, dass die Akteure im Schatten bleiben. Doch das „Weltwirtschaftsforum“ (WEF) hat kaum Zweifel daran gelassen, dass es „die Gunst der Stunde“ nutzen will, um die Dinge in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Die „vierte industrielle Revolution“ wird proklamiert: eine Art technokratisches Ökoparadies, total digitalisiert und voll überwacht, das die gegenwärtigen Leiden und Bruchstellen in der Welt zu heilen behauptet. Wie kann so etwas vor sich gehen? Wie weit sind wir auf diesem Weg schon fortgeschritten? Darum geht es in diesem Gespräch.