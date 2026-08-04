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Im Schatten des Weltschweigens: Israel setzt Angriffe auf Gaza fort – mindestens 19 Tote

Von Nico Stino

Der Waffenstillstand hält keine 48 Stunden. In der Nacht auf Sonntag griff die israelische Armee erneut zivile Ziele im Gazastreifen an – Wohngebäude in Gaza-Stadt, das Flüchtlingslager Jabalia, die zentrale Region des Küstenstreifens sowie die Gegend um Khan Younis. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden starben mindestens 19 Menschen, 23 weitere wurden verletzt. Unter den Toten befinden sich mindestens drei Kinder und, wie palästinensische Quellen gegenüber Al Jazeera

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