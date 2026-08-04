Bestandsaufnahme vor dem offenen Ausbruch des Krieges in Westeuropa

Hans-Jürgen Geese

Im Herbst des Jahres 1950 ließ Bundeskanzler Konrad Adenauer das erste geheime Konzept für die zukünftige Bundeswehr ausarbeiten. Das Ergebnis, bekannt unter dem Namen „Himmeroder Memorandum“, gilt als die Geburtsurkunde der Bundeswehr.

1950 waren bis zu 74 % der Westdeutschen gegen eine Wiederbewaffnung. Die Zeit damals kann man also auch als die Geburtsstunde der deutschen Demokratie bezeichnen: Die Regierung scherte und schert sich einen Schmutz um den Willen des Volkes. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Mit wahrer Demokratie hatte und hat diese sogenannte Demokratie so gut wie nichts gemein.