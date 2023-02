Immer mehr Ärzte verweigern den Booster

Immer mehr Ärzte verzichten auf die Auffrischung des COVID-19-Impfstoffs und begründen dies mit dem Mangel an klinischen Studien.

„Ich habe meinen letzten COVID-Impfstoff genommen, ohne dass es Beweise auf RCT-Ebene dafür gibt, dass er mein Risiko einer schweren Erkrankung verringert“, schrieb Dr. Todd Lee, ein Experte für Infektionskrankheiten an der McGill University, auf Twitter.

Lee verwies auf das Fehlen von Ergebnissen aus randomisierten klinischen Studien (RCT) für die aktualisierten Auffrischungsimpfstoffe, die in den Vereinigten Staaten und Kanada im Herbst 2022 vorwiegend aufgrund von Daten aus Experimenten mit Mäusen zugelassen wurden.

Lee, der drei Impfstoffdosen erhalten hat, wies darauf hin, dass er mit der Omikron-Virusvariante infiziert war – die Impfstoffe bieten nur einen geringen Schutz vor einer Infektion – und beschrieb sich selbst als gesunden Mann in den 40ern.

Dr. Vinay Prasad, Professor für Epidemiologie und Biostatistik an der Universität von Kalifornien in San Francisco, sagte ebenfalls, dass er sich nicht zusätzlich impfen lassen würde, bis Daten aus klinischen Studien vorliegen.

„Ich habe mindestens eine Dosis gegen meinen Willen genommen. Das war unethisch und wissenschaftlich bankrott“, sagte er.

Allison Krug, eine Epidemiologin, die an einer Studie mitgewirkt hat, in der festgestellt wurde, dass bei Jungen im Teenageralter nach einer COVID-19-Impfung die Wahrscheinlichkeit einer Herzentzündung höher ist als nach einer COVID-19-Infektion, erklärte ihrem Arzt, warum sie eine Auffrischungsimpfung ablehnte, und sagte, ihr Arzt sei mit ihrer Position einverstanden.

Sie rief die Menschen dazu auf, sich der Bewegung anzuschließen und entsprechende Beweise zu fordern“, und verwies auf einen Blogbeitrag von Prasad.

„Achten Sie genau darauf, dass es sich nicht um eine Anti-Impf-Stimmung handelt. Hier geht es darum, [harte] Beweise für den Nutzen zu erbringen, um die weitere Anwendung zu rechtfertigen“, was etwas ganz anderes ist. Das ist nur fair für ein Produkt, das 30 Milliarden Dollar pro Jahr kostet und Hunderten Millionen Menschen verabreicht wird“, sagte Lee.

Dr. Mark Silverberg, Gründer des Toronto Immune and Digestive Health Institute, Kevin Bass, Medizinstudent, und Dr. Tracy Høeg, Epidemiologin an der Universität von Kalifornien in San Francisco, schlossen sich Lee und Prasad an und sprachen sich gegen weitere Booster aus, zumindest im Moment.

Høeg sagte, sie benötige keine klinischen Studien, um zu wissen, dass sie keine Auffrischungsimpfungen erhält, nachdem sie eine Primärserie mit zwei Dosen erhalten hat, und fügte hinzu, dass sie die zweite Dosis „gegen meinen Willen“ genommen hat.

„Ich hatte auch eine unerwünschte Reaktion auf Dosis 1 von Moderna, und wenn ich es noch einmal tun könnte, würde ich keine Covid-Impfung mehr spritzen“, sagte sie auf Twitter. „Ich war froh, dass meine Eltern, die über 70 sind, sich gegen Covid impfen lassen konnten, aber ich habe noch keine fundierten Daten gesehen, um sie über die bivalente Auffrischung zu informieren. Ich hätte gerne eine RCT für die bivalente Auffrischungsimpfung für Menschen in ihrem Alter und für Erwachsene mit gesundheitlichen Problemen, die sie gefährden, gesehen.“

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) erteilte im August 2022 eine Notfallzulassung für die aktualisierten Booster (bivalente Impfungen) von Pfizer und Moderna, obwohl keine Daten am Menschen vorliegen.

Beobachtungsdaten deuten darauf hin, dass die Auffrischungsimpfungen zumindest anfänglich nur einen geringen Schutz vor Infektionen und eine solide Abschirmung gegen schwere Erkrankungen bieten.

Fünf Monate nach Erteilung der Zulassung liegen noch keine klinischen Studiendaten für die bivalenten Medikamente vor, die gegen den Wuhan-Stamm sowie die BA.4- und BA.5-Untervarianten von Omikron gerichtet sind. Moderna präsentierte auf einer kürzlich abgehaltenen Tagung Wirksamkeitsschätzungen für ein anderes Bivalent, das in den Vereinigten Staaten noch nie verwendet wurde. Das Unternehmen schätzte, dass der Booster den Schutz vor einer Infektion nur um 10 Prozent erhöht.

Die FDA bereitet sich darauf vor, den Ersatz aller COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna durch die bivalenten Impfstoffe anzuordnen. Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention, die Empfehlungen zu Impfstoffen herausgeben, raten weiterhin praktisch allen Amerikanern zu einer Erstimpfung und mehreren Auffrischungen.

Professor fordert Stopp für Messenger-RNA-Impfstoffe

Ein Professor forderte unterdessen als letzter einen Stopp der Impfstoffe von Pfizer und Moderna, die beide auf der Messenger-RNA-Technologie beruhen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt sollten alle COVID mRNA-Impfprogramme sofort gestoppt werden“, sagte Retsef Levi, Professor für Operations Management am Massachusetts Institute of Technology, in einer Videoerklärung. „Sie sollten gestoppt werden, weil sie keines ihrer beworbenen Versprechen hinsichtlich der Wirksamkeit erfüllen konnten. Und was noch wichtiger ist, sie sollten aufhören, weil sich die Beweise häufen und unbestreitbar sind, dass sie ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Schaden verursachen, einschließlich des Todes von jungen Menschen und Kindern“.

Levi bezog sich dabei auf die Herzentzündung nach der Impfung, die Myokarditis. Diese Erkrankung ist eine der wenigen, die von den Behörden als durch die Boten-RNA-Impfstoffe verursacht anerkannt wurde.

Vertreter von Pfizer und Moderna haben nicht auf Bitten um Stellungnahme reagiert.

Levi verwies auf Forschungsergebnisse, darunter eine Studie, die ergab, dass bei fast 3 von zehn Kindern, die den Impfstoff von Pfizer erhalten hatten, Auswirkungen auf das Herz auftraten, und eine Studie, in der Spike-Antigene im Blut von geimpften Jugendlichen nachgewiesen wurden.

Andere Experten, darunter Dr. Joseph Fraiman und Dr. Peter McCullough, haben bereits einen Stopp der Verabreichung der Impfstoffe gefordert.

Fraiman erklärte gegenüber der Epoch Times, dass der Stopp so lange erfolgen sollte, bis klinische Studien beweisen, dass der Nutzen der Impfstoffe die Schäden überwiegt.

„Wir müssen herausfinden … ob der Nutzen den Schaden überwiegt oder ob der Schaden den Nutzen überwiegt“, sagte er. „Das Einzige, was diese Frage beantworten kann, wird eine randomisierte Studie sein“.