Wir haben gerade ein wirtschaftliches Zeichen erlebt, das es seit dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1932 nicht mehr gegeben hat

Die wirtschaftliche Lage ist viel schlechter, als man Ihnen weismachen will. Im vergangenen Jahr sind die Preise viel schneller gestiegen als die meisten unserer Einkommen. Das hat dazu geführt, dass unser Lebensstandard rapide gesunken ist. Für die amerikanischen Haushalte wird es immer schwieriger, von Monat zu Monat über die Runden zu kommen, und wie Sie weiter unten sehen werden, ist mehr als ein Drittel aller erwachsenen US-Bürger derzeit darauf angewiesen, dass ihre Eltern zumindest einen Teil ihrer Rechnungen bezahlen. Noch beunruhigender ist jedoch, was mit dem real verfügbaren Einkommen passiert. Laut Fox Business hat der jüngste BIP-Bericht gezeigt, dass der Rückgang des real verfügbaren Einkommens, den wir im Jahr 2022 erlebt haben, der stärkste ist, der seit 1932 gemessen wurde…

Denken Sie einen Moment darüber nach.

Das letzte Mal, dass das real verfügbare Einkommen so schnell gesunken ist, war buchstäblich auf dem Höhepunkt der Großen Depression.

Und da unsere Einkommen immer knapper werden, geraten immer mehr Amerikaner mit ihren Rechnungen in Rückstand.

So ist unter anderem der Anteil der Subprime-Autokreditnehmer, die mit ihren Zahlungen mindestens 60 Tage im Rückstand sind, auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen…

Im Dezember stieg der Prozentsatz der Subprime-Autokreditnehmer, die mit ihren Rechnungen mindestens 60 Tage im Verzug waren, auf 5,67 % – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Siebenjahrestief von 2,58 % im April 2021, so Fitch Ratings. Dies ist der höchste Anteil an Amerikanern, die seit der Finanzkrise 2008 mit ihren Raten für das Auto kämpfen.

Wir erleben bereits den größten Tsunami von Pfändungen, den wir seit der „Großen Rezession“ gesehen haben, und es wird in den kommenden Monaten nur noch schlimmer werden.

Eine Frau in San Antonio, die weiß, dass ihr Fahrzeug jederzeit wieder beschlagnahmt werden könnte, hat beschlossen, dass das Verstecken des Fahrzeugs im Moment die beste Strategie ist…

Für einige besteht die einzige Lektion darin, zu versuchen, den Geldeintreiber auszutricksen: kaum die beste langfristige Strategie. So wie Zhea Zarecor aus San Antonio, die derzeit versucht, mit ihrem Kreditgeber zu verhandeln, damit ihr 2013er Honda Fit nicht gepfändet wird. In der Zwischenzeit versteckt sie ihn.

Zarecor versucht, mit Gelegenheitsjobs wie Sekretariatsarbeiten und der Teilnahme an medizinischen Studien zusätzliches Geld zu verdienen, aber es fühlt sich oft hoffnungslos an, sagt sie. „Unser Geld reicht nicht mehr so weit wie früher“, sagte sie. „Ich sehe nicht, dass die Preise sinken, also sehe ich die einzige Erleichterung, wenn ich meinen Abschluss habe.