Die Ärzte in Rumänien sind schockiert. Eine Epidemie von Thrombosen, Schlaganfällen und Herzinfarkten.

Die Zahl der Tumore, Herzinfarkte und Schlaganfälle hat in Rumänien alarmierend zugenommen, und Thrombosen sind in Krankenhäusern bereits an der Tagesordnung. Dr. Oana Secară erklärt uns, dass es einen eindeutigen kausalen Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff gibt, auch wenn dieser noch nicht offiziell anerkannt ist. Messenger-RNA lehrt den Körper, sich selbst anzugreifen, sagen Ärzte, die die Behörden auffordern, die geimpfte Bevölkerung zu untersuchen, um Leben zu retten.

Die Messenger-RNA-Technologie ist verhängnisvoll, weil sie den Körper lehrt, sich selbst anzugreifen, sagt Dr. Oana Secară. Sie weist darauf hin, dass die unerwünschten Wirkungen des Covid-Impfstoffs zu einem unglaublichen Anstieg von Tumoren, Herzinfarkten, Schlaganfällen und Thrombosen geführt haben und dass nicht bekannt ist, ob dieser Prozess gestoppt werden kann oder welche Faktoren ihn verlängern oder stoppen können: „Leider können die Ärzte nicht die Ursache behandeln, weil die Ursache bereits außer Kontrolle geraten ist, sondern sie behandeln die Wirkung und versuchen, dem Sauerstoffmangel, der in den betroffenen Geweben entstanden ist, entgegenzuwirken. Die Ursache, d. h. der Autoangriff auf das Gefäßendothel, bleibt also bestehen. Behandlungen sollten durchgeführt werden, bevor eine akute Ischämie auftritt. Diese Population, die das Boten-RNA-Produkt erhalten hat, sollte sehr sorgfältig beobachtet werden, und alle Veränderungen, die im Laufe der Zeit auftreten, sollten verfolgt werden. Eine Art Screening sollte bei allen geimpften Menschen durchgeführt werden, die natürlich sehen wollen, ob es diese Veränderungen oder Entwicklungen in eine gefährliche Richtung gibt. Es handelt sich um regelmäßige medizinische Untersuchungen, die schrittweise durchgeführt werden. Und dann könnten wir vielleicht zumindest einige der Menschen identifizieren, die solche Krankheiten entwickeln“, erklärte Dr. Oana Secară. Der Arzt macht darauf aufmerksam, dass es in allen Krankenhäusern Menschen mit Nebenwirkungen durch die Covid-Impfung gibt, aber niemand darüber spricht, obwohl der Prozentsatz bei über 50 % liegt, mit unterschiedlichen Schweregraden.

Spezifische Analysen

Wenn es um die Vorbeugung von vaskulären Phänomenen, Verstopfung, Thrombusbildung, Infarkt bestimmter Gebiete geht, ist es gut, den natürlichen Bereich zu nutzen, natürlich mit medizinischer Indikation, sagen Fachleute. Es werden zwar bestimmte Untersuchungen durchgeführt, aber ohne Überweisungsschein des Haus- oder Facharztes müssen die hohen Kosten aus der eigenen Tasche bezahlt werden. „Natürlich könnten die Probleme subklinisch sein und in den Tests nicht erkannt werden, aber irgendwann in ihren schweren Ausprägungen auftreten. Die Patienten haben Anspruch auf regelmäßige Untersuchungen, die von den Krankenkassen bezahlt werden, aber sie haben keine Informationen darüber, was Kardiologen und Neurologen tun, wenn es sich um einen Risikopatienten handelt. Und Hausärzte könnten diese Untersuchungen empfehlen, aber ohne Verdacht, ohne Grund, können sie das nicht tun. Theoretisch können sie sich auf die unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs berufen, aber in der Praxis hängt es sehr davon ab, wie sie den Gesamtzusammenhang sehen und wie die medizinische Gemeinschaft an dieses Thema herangeht“, sagt Dr. Oana Secară. Ihr zufolge stellen viele Ärzte den Zusammenhang mit dem Impfstoff nicht her, entweder weil sie ihn nicht akzeptieren oder weil sie ihn nicht hinterfragen. „Ich denke, es gibt auch eine Phase der Verweigerung, nicht nur in der allgemeinen Bevölkerung, sondern auch bei geimpften Angehörigen der Gesundheitsberufe, weil sie sich psychologisch bedroht fühlen. Aber Leugnen hilft nicht. Man muss sich mobilisieren und etwas tun. Zum Beispiel die Erhöhung der Immunkompetenz, so dass wir dem Körper helfen können, mit allen möglichen Präparaten zu kompensieren. Es kommt darauf an, wo der Schaden liegt. Solange man diese Dinge nicht untersucht, kann man auch keine Lösungen finden“, erklärte uns Dr. Oana Secară.

„Also doch geimpft“

Wenn ein Patient mit einem Herzinfarkt oder Schlaganfall auf die Intensivstation eines Universitätskrankenhauses gebracht wird, wird er gefragt, ob er geimpft ist. „Ahh… Er ist also noch geimpft!“, sagen die Ärzte. Die Zahl der Menschen, die an Thrombosen, Tumoren, Schlaganfällen und Herzinfarkten erkranken, ist auf ein noch nie dagewesenes Niveau gestiegen. „In meiner unmittelbaren Umgebung habe ich mindestens vier Personen um die 50, die keine Risikofaktoren aufweisen und bei denen plötzlich sehr aggressive Neoplasmen diagnostiziert wurden, die ebenso plötzlich ein fortgeschrittenes Stadium erreicht haben. Einer von ihnen starb ebenfalls. Die verminderte Fähigkeit des Immunsystems, sich gegen verschiedene Infektionen zu wehren, ist an der Tagesordnung. Fast alle geimpften Personen, die ich aus meiner beruflichen Tätigkeit und meinem Freundeskreis kenne, zeigen Anzeichen einer verminderten Immunkompetenz“, so Dr. Oana Secară.