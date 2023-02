Solari-Bericht: Wie man digitale Währungen der Zentralbanken stoppen kann

CBDCs sind in Arbeit, aber Transparenz und Massenaktionen können ihrer Umsetzung einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen. Der Solari-Bericht schlägt einige konkrete Schritte vor, die die Menschen unternehmen können, wobei der wichtigste darin besteht, die Verwendung von Bargeld zu erhöhen und den Empfängern zu erklären, warum Bargeld gefährdet ist und was sie dagegen tun können.

Bei jedem jungen Menschen, dem ich mit Bargeld Produkte oder Dienstleistungen bezahlt habe, bewirkt eine einfache Erklärung ein Leuchten in den Augen: „Mensch, darüber habe ich noch nie nachgedacht“. Meine Frage: Was passiert mit Ihrem Geld und Ihrer Fähigkeit, Geschäfte zu machen, wenn das Internet zusammenbricht? Jetzt denken sie nach und werden bald Teil des Widerstands. ⁃ TN-Redakteur

Viele Abonnenten und Leser des Solari-Reports haben sich gefragt, wie sie die Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) in den USA und anderen Ländern verhindern können. Es ist wichtig zu erkennen, dass jeder Einzelne von uns eine Menge tun kann, um etwas zu unternehmen. In einem hochgradig fremdfinanzierten Finanzsystem, wie wir es haben, zählt der Einzelne sehr viel.

Hier sind Maßnahmen, die jeder von uns ergreifen kann:

(1) Benutzen Sie, wann immer möglich, Bargeld – und lassen Sie jeden wissen, warum Sie Bargeld benutzen. Verlassen Sie Einrichtungen, die sich weigern, Bargeld anzunehmen. Wenn Sie abgelegene Einrichtungen nutzen, in denen Bargeld nicht möglich ist, verwenden Sie Schecks, wenn Sie können. Wir haben von einem Abonnenten erfahren, dass die Scheckunternehmen sich bemühen, die Bestellungen aller Bankkunden zu erfüllen, die in letzter Zeit Schecks angefordert haben. Ob es sich nun um Bankstatistiken oder um anekdotische Berichte unserer Abonnenten handelt, die Verwendung von Bargeld nimmt eindeutig zu.

(2) PFLEGE DES ANALOGEN. Wir wollen ein gesundes Gleichgewicht zwischen digitalen und analogen Transaktionsmöglichkeiten. Was wir nicht wollen, ist ein rein digitales System – ob es sich nun um CBDCs oder alle anderen digitalen Mechanismen handelt. Ein gewisses Maß an Digitalisierung ist sowohl gesund als auch effizient, aber ein rein digitales System – in Bezug auf praktisch alles – ist anfällig für zentrale Kontrolle und Manipulation. Schränken Sie die Nutzung digitaler Systeme ein, vermeiden Sie biometrische Technologien so weit wie möglich und verwenden Sie keine QR-Codes! Entfernen Sie invasive Überwachungssysteme aus Ihrem Haus. Verwenden Sie festverdrahtete Internetverbindungen, kein Wi-Fi, und finden Sie andere Wege, um den Griff der Technologie auf Ihren Geist zu lockern. Wenn Sie schon dabei sind, weigern Sie sich, Impfpässe zu verwenden oder zu unterstützen (siehe 22 Wege, Impfpässe zu stoppen).

(3) STREBEN SIE NACH INTEGRITÄT. Handeln Sie mit integeren Menschen, auch wenn dies scheinbar mehr kostet. Letztlich verursachen Betrüger und andere, die durch ihre eigene Gier oder Machtgelüste zu ungesunden Systemen beitragen, unsägliche Verluste. All diese kleinen Kosten, die mit integeren Geschäften verbunden sind, können sich als lebensrettend erweisen, wenn die Alternative darin besteht, dass man Vermögen bei Madoff und Lehman Brothers hat.

(4) BANKGESCHÄFTE IN KLEINEM RAHMEN. Suchen Sie sich eine gute, gut geführte lokale Bank oder Kreditgenossenschaft für Ihre Bankgeschäfte (siehe Wie Sie eine gute lokale Bank finden). Sprechen Sie mit Ihren Bankangestellten und klären Sie sie über die Gefahren eines CBDC-Systems für Sie und die Bank auf. Sehen Sie sich unsere Briefvorlage an, die Sie an Ihre Bank weitergeben können, wobei Sie sie an Ihre individuellen Umstände und die mit CBDC verbundenen Bedenken anpassen können.

(5) FINANZIEREN SIE IHRE FREUNDE, NICHT IHRE FEINDE. Beginnen Sie damit, die Anzahl Ihrer Online- und digitalen Finanztransaktionen zu reduzieren und verlassen Sie sich, wann immer möglich, nicht auf die Fintech- und Kreditkartenunternehmen, die digitale IDs, Impf- oder Gesundheitspässe und CBDCs finanzieren und fördern, oder investieren Sie nicht in diese. Die Finanzierung Ihres örtlichen Landwirts oder eines bäuerlichen Vertriebsdienstes sieht vielleicht nicht nach einer großen Geldquelle aus, aber es bedeutet, dass Sie eine bessere Chance haben, nicht in die Enge getrieben zu werden und Insekten und im Labor gezüchtetes Fleisch zu essen.

(6) UNTERSTÜTZEN SIE STAATSBEAMTE, DIE DIE FINANZIELLE FREIHEIT UNTERSTÜTZEN. Bitten Sie die Abgeordneten Ihres Staates, eine souveräne staatliche Bank wie die Bank of North Dakota zu gründen, um Ihr Recht auf freie Finanztransaktionen zu schützen. Stellen Sie sicher, dass es sich um eine souveräne Bank handelt, die private Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften unterstützt (und nicht mit ihnen konkurrieren kann) und dazu beiträgt, dass diese freie private Finanztransaktionen anbieten können.

Wenn Sie schon dabei sind, fordern Sie sie auf, ein staatliches Edelmetalldepot einzurichten. Dann können Sie im schlimmsten Fall Ihr Gold und Silber als lokale Währung verwenden (falls Ihr Staat klug genug war, die Verkaufssteuer auf Edelmetalle abzuschaffen – falls nicht, ist das eine andere Sache, die Sie mit den staatlichen Gesetzgebern besprechen sollten).

7) FORDERN SIE, DASS DIE NEW YORKER BUNDESBEHÖRDE ZUR RECHENSCHAFT GEZOGEN WIRD. Schreiben und rufen Sie Ihre Kongressabgeordneten an.

Sagen Sie jedem Abgeordneten, dass Sie ein Wähler sind und dass Sie möchten, dass er die folgenden Maßnahmen ergreift, sei es durch Gesetzgebung, Verweigerung von Finanzmitteln oder andere verfügbare Druckmittel, die er anwenden kann:

Fordern Sie eine Prüfung der New Yorker Zentralbank (die das Depot der US-Regierung ist und als Vertreter der US-Regierung in ihren Finanzangelegenheiten handelt).

Bestehen Sie darauf, dass die Regierungsbehörden, die es versäumt haben, die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen vorzunehmen, wie das Verteidigungsministerium (DOD) und das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD), sowie das US-Finanzministerium jährliche, sauber geprüfte Jahresabschlüsse vorlegen.

Rückverfolgung der 21 Billionen Dollar an Geldern, die aus den Konten der US-Regierung verschwunden sind, als Teil der Prüfungen der New York Fed, des Finanzministeriums, des Verteidigungsministeriums und des HUD.

Sorgen Sie dafür, dass das fehlende Geld an das US-Finanzministerium zurückgegeben wird.

Deutliche Mitteilung, dass die Vertreter des Kongresses keine Gesetze verabschieden oder der Fed (insbesondere der New Yorker Fed) keine weiteren Befugnisse oder Finanzmittel gewähren dürfen, bis die Fed geprüft, transparent gemacht und zur Rechenschaft gezogen wird und für alle illegalen Transaktionen auf Konten der US-Regierung, die von ihr oder ihren Mitgliedsbanken gehalten werden, eine Entschädigung leistet. Der Kongress sollte kein Argument akzeptieren, dass die Exekutive die Befugnis hat, ohne Zustimmung des Kongresses mit der Einrichtung von CBDCs fortzufahren.

Beachten Sie, dass 21 Billionen Dollar 65.000 Dollar pro Person in den USA entsprechen. Beachten Sie auch, dass die nach dem Geschäftsjahr 2015 fehlenden Beträge noch nicht bekannt sind.

[Für diejenigen, die mehr über die Organisation des US-Zentralbanksystems erfahren möchten, siehe Die Geschichte und Organisation der Federal Reserve] Um mehr über die 21 Billionen Dollar zu erfahren, die auf den Konten der US-Regierung fehlen, und darüber, was das für die Anleger bedeutet, siehe Solari’s Missing Money und unseren Missing Money Wrap Up].

(8) FORDERN SIE DEN AUSSTIEG DER U.S. AUS DER WHO. Bitten Sie auch Ihre Kongressabgeordneten, die Mitgliedschaft der USA in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu beenden und die Finanzierung der WHO mit unseren Steuergeldern einzustellen. Neben anderen inakzeptablen Maßnahmen nutzt die WHO das Gesundheitssystem, um Impfpässe einzuführen, was lediglich ein Weg ist, das für CBDCs und räumliche Kontrolle erforderliche Authentifizierungssystem zu erhalten.

Eine Vorlage für einen Brief an Ihre Abgeordneten zu den anstehenden Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO finden Sie hier.

(9) SAGEN SIE NEIN ZUR BESTEUERUNG OHNE VERTRETUNG. Was die Besteuerung betrifft, so ist das

CBDC eine Möglichkeit, eine Besteuerung ohne Vertretung einzuführen. Fragen Sie alle Ihre Vertreter auf Bundes- und Landesebene und alle, die Sie kennen, bevor Sie am 15. April Ihre Steuern zahlen, warum wir unsere Steuern zahlen sollten, wenn (a) 21 Billionen Dollar oder 65.000 Dollar pro Person in den USA in den Staatskassen fehlen und (b) die US-Regierung sich auf ein System eingelassen hat, in dem die Bücher der Regierung durch Federal Accounting Standards Advisory Board Statement 56 gefälscht sind.

(10) WARNEN SIE IHRE FAMILIE UND FREUNDE. Die Menschen müssen wissen, was die Zentralbanker planen, damit auch sie jetzt aktiv werden können. Schicken Sie diese vier Videos an Ihre Freunde und Familie, die frei sein wollen.

(11) LASSEN SIE SICH NICHT VON DER PROPAGANDA ÜBERZEUGEN CBDCs SIND OK. Informieren Sie sich über die Propagandataktiken, mit denen Ihnen Dinge verkauft werden sollen, die nicht in Ihrem Interesse sind.

(12) FEIERN SIE DIE GELEGENHEIT. Die Dezentralisierung der finanziellen Macht kann unsere Wirtschaft erheblich verbessern. Es ist eine ernsthafte Chance, wenn wir sie ergreifen können. Schließen Sie sich mit interessierten Nachbarn zusammen und erkunden Sie praktische Möglichkeiten – insbesondere im Zusammenhang mit frischen Lebensmitteln aus der Region. Wenn wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen, wird es für die Banker viel schwieriger, das Transaktionssystem zu kontrollieren. Gründen Sie einen Solari-Kreis, wenn Sie einander verteidigen und gemeinsam lokale Maßnahmen ergreifen wollen.

Die Zentralbanken drängen auf eine zentrale Kontrolle – sie glauben, dass sie die Kontrolle verlieren, wenn sie dies nicht tun. In Anbetracht der Tatsache, dass sie keine wesentlichen Funktionen bereitstellen und ihre Kontrolltätigkeit außerordentlich schädlich und teuer ist, könnte dies sowohl für unsere Freiheit als auch für unseren Geldbeutel eine hervorragende Sache sein.

Diese Chance hängt von unserer Führungsstärke ab. Fangen Sie also an zu führen, wo Sie können und wie Sie können. Man weiß nie, was passieren kann, bis man es versucht! Haben Sie weitere großartige Vorschläge? Abonnenten können sie in den Kommentaren unten posten.