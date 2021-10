Immer mehr Länder haben die Verwendung der COVID-19-Impfung von Moderna entweder ausgesetzt oder raten davon ab, aber die USA und andere machen einfach weiter

Einige skandinavische Länder haben die Verwendung der COVID-19-Impfung von Moderna entweder ausgesetzt oder raten davon ab, weil sie ein erhöhtes Risiko für Herzentzündungen als Nebenwirkung bei jungen Menschen sehen.

Schweden hat die Impfung für Personen unter 30 Jahren ausgesetzt; Dänemark bietet sie für Personen unter 18 Jahren nicht mehr an. Finnland gab bekannt, dass es die Moderna-Spritze für junge Männer ab dem Geburtsjahrgang 1991 „pausiert“, die Pfizer-Impfung aber weiterhin für alle ab 12 Jahren anbietet.

Auch Norwegen empfiehlt die Pfizer-Impfung gegenüber der Moderna-Impfung.

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

In den USA zwingen die Behörden Angestellte, Universitätsstudenten und Schulkinder weiterhin dazu, sich mit einer Substanz impfen zu lassen, die nicht schützt, aber Varianten hervorruft, die gegen den „Impfstoff“ immun sind und schwere Nebenwirkungen bis hin zum Tod verursachen. Es ist erwiesen, dass über Impfstoffnebenwirkungen viel zu wenig berichtet wird. Trotzdem weisen die Datenbanken für die USA, das Vereinigte Königreich und die EU Millionen von Nebenwirkungen des „Impfstoffs“ Covid und Zehntausende von Todesfällen aus. Bereinigt man diese Zahlen um die bekannte Dunkelziffer, so übersteigen die Nebenwirkungen und Todesfälle durch den Covid-„Impfstoff“ die Zahl der Covid-Fälle und -Todesfälle.

In den USA drängen die Gesundheitsbehörden, Biden und ihre Big-Pharma-Meister darauf, immer jüngere Kinder mit dem gefährlichen „Impfstoff“ zu impfen, und bereiten bereits die Injektion von 6 Monate alten Babys vor.

In der Zwischenzeit haben Schweden und Dänemark, die zusammen mit Norwegen die Beschränkungen für Covid Ende September aufgehoben haben, beschlossen, dass der „Impfstoff“ niemandem verabreicht werden darf, der nach 1990 geboren wurde, weil der „Impfstoff“ mit gefährlichen Herzentzündungen in Verbindung gebracht wird. Der „Impfstoff“ Covid hat in der Tat zum Tod von Jungen geführt, weil er Herzinfarkte verursacht hat. Finnland hat sich der Empfehlung gegen die Moderna-Version des mRNA-Covid-„Impfstoffs“ für nach 1990 Geborene angeschlossen.

In den verschiedenen Ländern wurden die „Impfstoffe“ der verschiedenen Hersteller verwendet, aber der mRNA-Covid-„Impfstoff“ hat unabhängig vom Markennamen die gleichen unerwünschten Wirkungen. Die Entscheidung, die Verwendung eines „Impfstoffs“ im Vergleich zu einem anderen einzuschränken, ist also nichts anderes als die Entscheidung eines Landes, den von ihm verwendeten Markennamen, der Herzentzündungen und andere schwerwiegende und tödliche Auswirkungen verursacht, auszuschließen. Die Behörden der Länder sind nicht intelligent genug, um zu erkennen, dass alle mRNA-„Impfstoffe“ den gleichen Schaden anrichten und die gleichen kontraproduktiven Auswirkungen haben. Also lehnen sie den einen ab, dessen Nebenwirkungen sie selbst erlebt haben, und genehmigen den anderen, mit dem sie keine Erfahrung haben.

Wie ich bereits mehrfach berichtet habe, hat der Covid-„Impfstoff“ in erster Linie drei kontraproduktive Wirkungen: (1) der „Impfstoff“ setzt die natürliche Immunität einer Person außer Kraft und zerstört sie, (2) der „Impfstoff“ erzeugt Varianten, die gegen den „Impfstoff“ immun sind, so dass Auffrischungsimpfungen erforderlich sind, um sich (sechs Monate lang) gegen die Varianten zu schützen – ein Prozess, der ewig andauert und die Hersteller des „Impfstoffs“ bereichert, und (3) der „Impfstoff“ verursacht eine noch nie dagewesene Zahl von Nebenwirkungen und Todesfällen. In Wahrheit ist es viel wahrscheinlicher, dass der „Impfstoff“ Sie verletzen oder töten wird, als dass er Sie schützt.

Eine große Zahl hervorragender Wissenschaftler und Mediziner unterstützt diese Schlussfolgerung, aber der Abschaum in den Print-, Fernseh-, Sozial- und NPR-Medien zensiert die Experten und berichtet nur über die Propaganda von Big Pharma, Unternehmen, die die inszenierte „Pandemie“ für ihren Profit nutzen, und Politikern, deren Agenda darin besteht, eine „Notsituation“ zu nutzen, um Macht über die Menschen zu erlangen und ihre Rechte zu beseitigen.

In Amerika ist die Bevölkerung so dumm, dass sie vor diesen Propagandaministerien sitzt und die Propaganda als Wahrheit aufnimmt.

Das Ergebnis ist die Zerstörung der natürlichen Immunität der „Geimpften“ und die Abhängigkeit von Big Pharma-Impfungen zur Abwehr von Krankheiten. Wenn die Menschen erst einmal in diese Falle getappt sind, kann ihnen alles in den Arm gespritzt werden.

Dass Biden und die „Gesundheitsbehörden“ und die Medienhuren auf einer allgemeinen Impfung bestehen, die angesichts der Beweise eine kontrafaktische Politik darstellt, zeigt uns, dass Covid für sie ein Deckmantel für eine Agenda ist. Ob es bei dieser Agenda nur um Profite und die Auslöschung der bürgerlichen Freiheit geht oder ob auch dunklere Absichten im Spiel sind, muss öffentlich bekannt gemacht werden, aber die Zensur verhindert die öffentliche Prüfung der Fakten.