Der „Amoklauf“ von Covid – und die „Robotisierung“ der Überlebenden. Wir brauchen ein Nürnberg 2.0

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Während Hitlers Nazi-Reich waren Ärzte und Krankenschwestern verpflichtet, behinderte Kinder zu töten – zum Wohle der Gesellschaft, um einen sauberen arischen Staat zu erhalten. Und für die Wirtschaft.

Die meisten von ihnen taten es. Sie töteten auch unschuldige Kinder, Erwachsene und alte Menschen für den gleichen Zweck. Den alten und gebrechlichen Menschen wurde ein Gift injiziert, damit sie den Staat kein Geld kosteten.

Hatten sie Skrupel? Vielleicht hatten einige von ihnen welche. Aber wenn sie die Befehle der Tyrannen nicht befolgt hätten, hätte sie das ihren Job gekostet – und ihren Lebensunterhalt. Und wahrscheinlich noch mehr. Bestrafung war nicht ausgeschlossen.

Am Ende des Krieges wurden die Verbrecher verurteilt.

Die Nürnberger Prozesse dauerten etwa ein Jahr, vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946, und verurteilten die überlebenden Verbrecher, die in Deutschland oder anderswo in der Welt festgenommen werden konnten.

Viele flohen und tauchten unter, viele von ihnen in Südamerika, in Staaten mit Militärregierungen, die den Nazis „stillschweigend“ wohlgesonnen waren. Siehe hier.

Heute ist die Situation noch viel schlimmer. In der Tat gibt es keinen Vergleich.

Alle 193 UN-Mitgliedsländer sind daran beteiligt. Sie haben sich der gleichen bösen Agenda verschrieben. Sie stehen unter demselben teuflischen Erpressungsbann, und selbst das gesamte UN-System wagt es nicht, sich seinem tyrannischen System zu widersetzen. Die UNO und die Mitglieder der UNO-Familie, insbesondere die WHO, tragen tatsächlich dazu bei, die Agenda voranzutreiben.

Die Menschen auf der ganzen Welt müssen darüber aufgeklärt werden, was hinter diesem finsteren Plan steckt – diesem regelrechten Amoklauf.

Die Menschen müssen wissen, was in den Injektionen steckt, die als „Impfstoffe“ verkauft werden, denn die meisten Menschen haben keine Ahnung.

Die Mainstream-Medien und ihre Regierungen, in vielen Fällen Regierungen, die von genau den Menschen gewählt und bezahlt werden, die jetzt von ihren Regierungen verraten, elendig verraten und getötet werden, glauben immer noch an ihre Regierungen.

Einfach weil sie sich das Unvorstellbare nicht vorstellen können. Ja, es ist sehr schwierig. Aber sie sollten zuhören – und selbst in jenen alternativen Medien beobachten und recherchieren, die der große und mächtige Mainstream nicht zensiert oder ganz abgeschossen hat. Diejenige, die diesen Artikel veröffentlicht, ist eine von ihnen.

Wir brauchen dringend ein Nürnberg 2.0

Wir können nicht warten, bis die Menschheit ausgestorben ist – und sie wird aussterben, wenn wir nicht JETZT auf diesen Wahnsinn reagieren, auf dieses Verbrechen biblischen Ausmaßes, ein Verbrechen von Dimensionen, die die Menschheit noch nie in der bekannten Geschichte erlebt hat.

Es gibt ein Phänomen, das man kognitive Dissonanz nennt, d.h. diejenigen, die sich der Tyrannei beugen, glauben aus Bequemlichkeit an die Erzählung des Teufels, aber in ihrem Herzen wissen sie, dass sie falsch ist, dass es eine Lüge ist. Das passiert, wenn es einfacher ist, an eine Lüge zu glauben, die ihrem unmittelbaren Leben entgegenkommt, als sich mit der oft harten und verheerenden Wahrheit auseinanderzusetzen – die, wenn sie nicht beachtet wird, sie früher oder später einholen wird.

Als das spanische Forschungsteam der Fünften Kolonne zum ersten Mal eine Impfstoffampulle untersuchte, entdeckte es, dass diese Ampullen größtenteils mit einer Flüssigkeit namens Graphenoxid gefüllt sind, die elektromagnetische Eigenschaften hat und dadurch Ihren Körper in ein elektromagnetisches Feld verwandelt. Siehe hier.

Video: Interview mit Ricardo Delgado

Das spanische Forschungsteam der Fünften Kolonne entdeckte auch, dass Babys von Eltern, die zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 geimpft wurden, mit schwarzen Augen geboren wurden. Diese Babys sind auch als Pandemie-Babys oder neuerdings als „Black-Eyed Babies“ bekannt. Siehe dies. Ist das ein Zufall? Welche weiteren Folgen wird es geben? Das werden wir vielleicht im Laufe der Zeit herausfinden.

Was ist in den Impfstoffampullen?

Als ob diese Vorkommnisse nicht schon beunruhigend genug wären, gab Dr. Carrie Madej am 29. September 2021 ein schockierendes Interview in der Stew Peters Show. Was sie bei der Untersuchung verschiedener Fläschchen aus unterschiedlichen Chargen von Modern- und J&J-Injektionen, genannt „Impfstoffe“, entdeckt hatte, ist haarsträubend. Sie zeigte sich sichtlich geschockt von dem, was sie nach der Untersuchung der „vaxx“-Fläschchen gesehen hatte. Es ist absolut erschütternd.

Sie sollten sich die Zeit nehmen, das gesamte Video anzusehen und anzuhören. Aber ab etwa Minute 11 (eines 15-minütigen Videos) erwähnt sie die Experimente von Bill Gates in Westafrika, wo geimpfte Erwachsene buchstäblich mit Kreditkarten robotisiert wurden, die ihr einziges Zahlungsmittel waren, kein Bargeld – und das in einem Teil der Welt, in dem das Sprechen von digitalem Geld wie eine Fremdsprache ist. Sehen Sie sich dies an oder schauen Sie sich das Video unten an.

Das westafrikanische Experiment hatte im August 2020 begonnen. Bill Gates sprach dann offen darüber, wie die Menschen digitalisiert werden würden, so dass alle ihre persönlichen Daten, einschließlich ihrer Geldkonten, in ein elektromagnetisches System in ihrem Körper „eingebaut“ würden.

Er benutzte sogar den Begriff Betriebssystem, dass wir mit einem eingebauten Betriebssystem leben werden. Es war zu seltsam, um es zu glauben.

Jetzt ist es soweit. Eine Prüfung für das, was auf uns zukommen wird, wenn wir es nicht aufhalten.

Es liegt in unserer Macht. Wir müssen eine Einheit von Menschen in Solidarität auf der ganzen Welt werden, denn wir, die Menschen, rund um den Globus – diejenigen von uns, die den „Amoklauf“ überleben – sind dazu bestimmt, den gleichen Horror in Richtung der neuen Zukunft zu erleben, in Richtung des Großen Reset.

Da er zu dieser „dunklen Sekte“ gehört, musste er der Welt natürlich sagen, dass sie uns immer wieder sagen müssen, was sie vorhaben. Das ist Teil der Regeln ihrer Sekte. Und sie befolgen sie buchstabengetreu, wie wir sehen können, wenn wir in der Geschichte zurückgehen. Aber sie stellen diese Gräueltaten so dar, dass wir, die wir bequemerweise blind sind, es nicht sehen oder nicht sehen WOLLEN. Und jedes Mal kommen sie ihrem Endziel der totalen Kontrolle über eine drastisch reduzierte Bevölkerung einen Schritt näher.

Das WEF kündigt offiziell „The Great Reset“ an

Fast zeitgleich, Mitte 2020, hat uns Klaus Schwab, WEF, The Great Reset“ präsentiert. Der Inhalt ist ebenfalls schwer zu glauben – mit dem Schluss: „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“.

Daraus geht hervor, dass der Mensch nicht mehr menschlich ist, sondern durch künstliche Intelligenz, Roboter – und andere digitale Spielereien, die sein Leben kontrollieren – wenn man das überhaupt noch Leben nennen darf – zu einem „Transhuman“ umgewandelt wurde.

„Die Pandemie stellt eine seltene, aber enge Gelegenheit dar, unsere Welt zu überdenken, neu zu denken und neu zu gestalten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen“ – Klaus Schwab, WEF (Juni 2020)

Was im Rahmen des „Great Reset“ geplant ist, ist ein Szenario, bei dem die globalen Gläubiger bis 2030 den Reichtum der Welt an sich gerissen haben, während große Teile der Weltbevölkerung verarmen.

Im Jahr 2030 „wirst du nichts besitzen, und du wirst glücklich sein“. (siehe Video)

„Transhumane“

Natürlich können solche Algorithmen auch eingesetzt werden, um Leben auszuschalten, die es nicht wert sind, auf Mutter Erde herumzuwandern, weil sie irgendwie Wege gefunden haben, sich dem System zu widersetzen, oder anderweitig keinen Beitrag leisten.

Die Tötung eines „Transhumans“, eines Halbroboters, wird vielleicht nicht einmal als Mord betrachtet – da sie dem Wohl der Gesellschaft dient.

Video: Auf dem Weg zur digitalen Tyrannei mit Peter Koenig

Menschen! Das ist die Welt, in der wir leben, und das schon seit fast 20 Monaten. Das ist die Situation, auf die wir uns zubewegen, wenn wir, die Menschen, es einfach geschehen lassen. Für diese neue Welt, die „neue Normalität“, wie viele sie gerne nennen, brauchen wir die gefährlichen Ultrakurzwellen von 5G und bald 6G. Sie werden die algorithmisch berechneten Signale übertragen, mit denen Künstliche Intelligenz (KI) und Roboter uns alle, unser Verhalten, unser Geld und natürlich unser“ Wohlbefinden“ kontrollieren.

Das kann passieren, wenn wir, das Volk, einfach weiter in unseren kognitiven Dissonanzträumen schlummern – dass alles so sein wird wie vorher, wir müssen es nur aussitzen. Falsch, so falsch.

„Nachhaltige Entwicklung“: Ein Albtraum

Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend. Nicht umsonst heißen sie UN-Agenda 2030 – oder „The Sustainable Development Goals“. Diese SDGs sind ein Ablenkungsmanöver für die Entwicklungsländer und für all diejenigen im UN-System, die für sie arbeiten.

Die 17 sogenannten SDGs sind nicht erreichbar, weil sie mehrere Billionen Dollar oder Dollar-Äquivalente an Investitionen erfordern würden, Geld, das nicht zur Verfügung steht; Geld, das für die Herstellung und den Verkauf von Injektionen, sogenannten „Covid-Vakzinen“, die Satelliten und irdischen Antennen, Millionen, die benötigt werden, um die 5G- und bald 6G-Ultrakurzwellen auf die Erde zu beamen und zu empfangen, ausgegeben wird; und für die Bezahlung von Big Pharma, um immer neue Impfstoffe zu entwickeln, mit neuen Auffrischungsimpfungen alle sechs Monate oder so, alle mit dem gleichen oder ähnlichen Inhalt, um sicherzustellen, dass Ihr Körper zu einem elektromagnetischen Feld wird, wenn Sie überleben, und das ist ein großes WENN, da nicht alle Menschen gleich auf diese Injektionen reagieren.

Vergessen Sie nie, je mehr Sie mit diesen Giftimpfungen „geimpft“ werden und zusätzlich zu den tödlichen Graphen auch noch Spike-Proteine in Ihren Körper injiziert bekommen, desto mehr gefährden Sie Ihr eigenes Immunsystem. Das ist natürlich das, was sie wollen. So werden Sie anfällig für jede noch so kleine Krankheit, einschließlich der gewöhnlichen Grippe und Covid.

Glauben Sie nicht – niemals – dass diese Impfungen Ihrer Gesundheit zugutekommen. Sie sind dazu da, Sie zu töten oder zu beherrschen, Sie zu kontrollieren, Ihr Vermögen und Ihre Ersparnisse zu stehlen und nach oben zu transferieren – an die Ultrareichen – Sie wissen, wer sie sind, ich muss sie nicht namentlich erwähnen.

Und selbst wenn das Geld für die 17 SDGs in rund 130 Entwicklungsländern im so genannten Globalen Süden zur Verfügung stünde, würde diesen Ländern die Aufnahmekapazität fehlen, um ihre größtenteils vom Ausland aufgezwungenen ehrgeizigen Traumpläne umzusetzen. Westliches Geld wird einfach aus dem Nichts geschöpft, und sobald es in ein Land des Globalen Südens transferiert wird, wird es zu Schulden. Und wie wir wissen, sind Schulden ein Strick um den Hals. Mit anderen Worten: Versklavung.

Zurück zu dem, wo wir heute sind. Wenn man über das jüngste Video von Dr. Carrie Madej nachdenkt – siehe oben -, in dem sie die neuesten Erkenntnisse darüber darstellt, was diese tödlichen Injektionen bewirken sollen, gibt es nur eine wichtige Warnung: Seien Sie vorsichtig, halten Sie sich davon fern. Halten Sie sich von der elektromagnetischen Giftspritze fern.

Warum, glauben Sie, drängen sie so sehr darauf, dass jede Seele auf der Erde – außer ihnen natürlich, denjenigen in der Regierung, in ihrer Wissenschaft, in ihrer medizinischen Welt, die mit ihrem Narrativ mitspielen – mit diesem tödlichen Gift geimpft wird?

Heute erpresst die Regierung Menschen, Unternehmen, Schulen, Universitäten, Fluggesellschaften, Eisenbahngesellschaften, Krankenhäuser, und natürlich ist ihre eigene Verwaltung das Paradebeispiel dafür, dass alle Angestellten „geimpft“ werden müssen – andernfalls verlieren sie ihren Job. Können Sie sich das vorstellen? Das heißt, entweder man spritzt sich ein tödliches Gift in den Körper, oder man verliert seine Existenzgrundlage. Nicht einmal Nazi-Deutschland hat seine Bürger auf so schreckliche Weise erpresst.

Das betrifft heute zwei bis drei Generationen, die um ihren Lebensunterhalt kämpfen müssen – wenn sie sich nicht dem Impf-Zwang beugen.

Viele von ihnen müssen Familien ernähren, Miete zahlen – von Lebensmitteln ganz zu schweigen – und viele werden verhungern, weil sie kein Unterstützungssystem haben, das ihr Einkommen oder ihre Wohnung mit ihnen teilen würde. Wir sprechen hier von Hunderten von Millionen Menschen im globalen Norden, die bedroht sind und möglicherweise ihre Arbeit verlieren.

Wir befinden uns erst im Jahr 2021. Dieser meisterhaft durchdachte Plan, The Great Reset, soll seine Arbeit beenden und seine Ziele in zehn Jahren, bis 2030, erreichen.

Was mag als nächstes kommen?

Die Ungeimpften dürfen keine Supermärkte betreten und keine Lebensmittel online bestellen.

Freundliche geimpfte Nachbarn, ein Freund oder sogar ein Familienmitglied könnte dann bald auch nicht mehr für die ungeimpften einkaufen dürfen – Überwachung wird überall sein, ist bereits überall.

Wir bewegen uns auf eine Welt zu, für die der Begriff Tyrannei viel zu weich ist, es muss ein neues Wort erfunden werden. Es war schockierend zu hören, wie alle EU-Regierungen im Gleichschritt erklärten: Keine Arbeitsplätze für Ungeimpfte. George Orwells Vorstellung in 1984, wie die Zukunft aussehen könnte, war viel zu harmlos.

„Wir stehen vor dem Tor zur Hölle“. Das sagt Dr. Mike Yeadon – und er könnte der Wahrheit näher sein, als Sie es sich vorstellen können. Sehen Sie dies.

Hören Sie Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Chief Science Officer von Pfizer, der über die Pandemie und den COVID-Impfstoff spricht.

Wir sollten zusammenstehen

Warum schließen sich die Geimpften und die Ungeimpften nicht in Solidarität zusammen, um ihren gemeinsamen Feind zu bekämpfen?

Wie viele wurden Zwangs-geimpft und sind bereits an den Impf-Verletzungen gestorben? Die Mainstream-Medien sagen es nicht: Krebs der Eierstöcke, der Prostata, der Brust – oft sind die Fortpflanzungsorgane betroffen -, Blutgerinnsel, die in die Lunge wandern und die Atmung und die Sauerstoffaufnahme beeinträchtigen, oder ins Herz wandern und Herzembolien verursachen, oder ins Gehirn, was zu Hirnschlägen führt, und so weiter. Wie Dr. Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und leitender Wissenschaftler von Pfizer, sagt, wird es schwierig sein, die Todesursache mit der Covid-Injektion in Verbindung zu bringen, da die Verletzungen sehr unterschiedlich sein können und Autopsien in den meisten Fällen nicht erlaubt sind, um die Todesursache zu verschleiern.

Sie, die Geimpften, Verletzten und Toten, lassen Familien zurück. Stellen Sie sich vor, was es für so viele Kinder bedeutet, ohne Grund und ohne ihr Verschulden nicht zur Schule gehen zu können, oder die sauerstoffverhungernden, völlig nutzlosen Masken tragen zu müssen, und / oder einen oder beide Elternteile zu verlieren, weil ihnen Gift gespritzt werden musste, um weiterhin ihren Lebensunterhalt zu verdienen!

Wir sind so weit, dass all jene, die sich dem tödlichen Trank unterworfen haben, keine Ahnung haben, ob sie leben oder sterben werden, und wenn sie leben, wie sie „robotisiert“ oder „transhumanisiert“ werden, von der alles kontrollierenden „Elite“, der dunklen, finsteren Seite der Nicht-Menschlichkeit unter uns, die immer noch Mutter Erde durchstreift.

Wie schlafen diese Menschen an der Spitze von Regierungen, an der Spitze des UN-Systems und seiner zahlreichen Agenturen, die gekauften – oder gezwungenen – Wissenschaftler, Rechtsanwälte, Lehrer, Ärzte – und so weiter – nachts? Und leben sie ein scheinbar normales Leben? Die Antwort lautet: Sie sind keine Menschen. Sie sind nicht einmal Trans-Menschen. Sie sind – für diese abscheuliche Spezies von Lebewesen muss ein neuer Begriff erfunden werden.