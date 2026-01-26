Immer wieder stellen sich die Medien auf die Seite der diskreditierten Apologeten des Völkermords

Hört auf, Ärzte und Lehrer wegen ihrer prinzipienfesten Ablehnung des Völkermords moralisch zu verurteilen. Richtet eure Kritik stattdessen an Abgeordnete, Medien und pro-israelische Lobbygruppen wegen ihrer gnadenlosen Heuchelei.

Jonathan Cook

Der britisch-palästinensische Arzt Ghassan Abu Sittah wurde letzte Woche von einem britischen Gericht von den Vorwürfen des Fehlverhaltens im Zusammenhang mit Beiträgen in sozialen Medien freigesprochen, die zu seinem Entzug der Approbation hätten führen können.

Das Verfahren wurde von UK Lawyers for Israel (UKLFI – Anwälte für Israel im Vereinigten Königreich) eingeleitet, einer fanatischen pro-israelischen Lobbygruppe, die versucht, Kritiker Israels mit missbräuchlichen juristischen Mitteln einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Noch beunruhigender ist jedoch, dass der Fall vom General Medical Council (GMC), der Aufsichtsbehörde für die Ärzteschaft, übernommen wurde.

Wäre das Verfahren erfolgreich gewesen, wäre Abu Sittah aufgrund der völlig fadenscheinigen Behauptung, er sei antisemitisch und ein Unterstützer des Terrorismus, aus der Approbation gestrichen worden. Hunderte von Patienten, die auf seine weltbekannten Fähigkeiten in der rekonstruktiven Chirurgie angewiesen sind, wären dadurch von ihm ausgeschlossen worden.

Das dreiköpfige Gremium des Medical Practitioners Tribunal Service, das ihn freisprach, wies alle Anschuldigungen zurück. Es kam zu dem Schluss, dass UKLFI und der GMC zwei Beiträge auf X und einen arabischsprachigen Artikel selektiv ausgewählt und falsch dargestellt sowie keine korrekten Übersetzungen von Abu Sittahs Argumenten vorgelegt hatten.

Ian Comfort, Vorsitzender des Gremiums, erklärte, das Tribunal habe nichts Antisemitisches oder eine Unterstützung von Terrorismus oder Gewalt feststellen können.

Im Anschluss beschrieb Abu Sittah das Ziel von UKLFI treffend als „den Versuch, mein Leben zu zerstören“.

Der Chirurg stand im Zentrum der Verleumdungsbemühungen der Israel-Lobby, vor allem weil er sich so prominent und lautstark für die Palästinenser im Gazastreifen eingesetzt hat, die dort vom Völkermord bedroht sind. Er meldete sich gleich zu Beginn des barbarischen israelischen Angriffs auf den Gazastreifen freiwillig und operierte Palästinenser, die durch von den USA gelieferte und von Israel abgeworfene Bomben verstümmelt worden waren. Er gehörte zu den Ersten, die die Welt darüber informierten, dass wir Zeugen eines Völkermords waren.

Seine Aussage wurde dem Internationalen Strafgerichtshof übermittelt, der Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Joav Gallant wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen hat.

Ein kürzlich erschienener Film, „A State of Passion“, dokumentiert Abu Sittahs außergewöhnliche Arbeit:

Die Angriffe auf Abu Sittah begannen fast unmittelbar nach seinem Einsatz. Im April 2024 verhängte Deutschland ein Schengen-weites Einreiseverbot, das ihm die Einreise in die meisten europäischen Länder untersagte, um an Konferenzen teilzunehmen und seine Augenzeugenberichte über die Ereignisse in Gaza abzugeben. Die deutschen Behörden begründeten das Verbot damit, dass seine Aussagen – in denen er zutreffend darauf hinwies, dass Israel Krankenhäuser angriff und Völkermord beging – die öffentliche Ordnung gefährdeten.

Human Rights Watch und juristische Gruppen verurteilten diese Maßnahmen als Versuch, einen Zeugen des Völkermords zum Schweigen zu bringen. Nach einem langwierigen Rechtsstreit hoben die deutschen Gerichte das eindeutig politisch motivierte Verbot auf.

Es gibt mehrere Punkte zu dem jüngsten Beispiel, wie pro-israelische Apologeten (in diesem Fall UKLFI) und das britische Establishment (in diesem Fall der GMC) versuchen, die Opposition gegen Israels Apartheidregime gegenüber den Palästinensern im Allgemeinen und den Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen im Besonderen zu unterdrücken:

1. UK Lawyers for Israel, die Gruppe, die das Verfahren gegen Abu Sittah eingeleitet hat, ist keine unparteiische Partei und verfolgt nicht, wie sie behauptet, das Ziel, Antisemitismus durch juristische Schritte zu bekämpfen. Man erinnere sich: Es war UKLFI, die im Februar 2023 ein Londoner Krankenhaus unter Druck setzte, von Kindern im Gazastreifen bemalte Teller aus einem Flur zu entfernen. Die Gruppe behauptete, die Kunstwerke seien für jüdische Patienten „beleidigend“. Wenn die Druckkampagne überhaupt etwas bewirkt hat, dann die Anheizung des Antisemitismus – indem sie den falschen Eindruck erweckte, Juden, und nicht etwa fanatische Israel-Apologeten wie UKLFI, seien gegen die Veröffentlichung palästinensischer Kinderkunstwerke.

Es waren erneut die „UK Lawyers for Israel“, die Organisationen im ganzen Land mit Drohbriefen überhäuften, die Solidaritätsveranstaltungen mit den Palästinensern planten, darunter ein Filmfestival, einen Drachenbau-Workshop und ein Musikkonzert. Dies geschah, obwohl es keinerlei Beweise dafür gab, dass eine dieser Veranstaltungen gegen geltendes Recht verstieß. In mehreren Fällen sagten die Organisatoren ihre Veranstaltungen aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen ab.

Erstaunlicherweise genießt UKLFI in Großbritannien den Status einer gemeinnützigen Organisation, obwohl sie nicht nur eine unverhohlen politische Organisation ist, sondern auch die Ziele eines fremden Staates verfolgt. Mit maßloser Dreistigkeit hat die Lobbygruppe wiederholt andere Wohltätigkeitsorganisationen bei der Charity Commission gemeldet – darunter das Citizens Advice Bureau, War on Want und Medical Aid for Palestinians – und gefordert, dass ihnen der Wohltätigkeitsstatus aberkannt werde, angeblich wegen politischer Aktivitäten.

Die Charity Commission und die Solicitors Regulation Authority (SRA) haben verspätet Ermittlungen gegen UKLFI eingeleitet. In einer Beschwerde an die SRA wird argumentiert, dass die pro-israelische Lobbygruppe „Einschüchterung im Gewand des Rechts“ betreibt – ein Vorwurf, den das Urteil im Fall Abu Sittah erneut bestätigt.

Es ist jedoch nicht mit Maßnahmen der beiden Aufsichtsbehörden zu rechnen, obwohl die Fälle gegen UKLFI eigentlich eindeutig sein sollten. Die Gruppe schikaniert nicht nur Wohltätigkeitsorganisationen und diffamiert palästinensische Solidaritätsaktivisten, sondern rechtfertigt auch israelische Kriegsverbrechen und hat die rechtsextreme israelische Gruppe Regavim nach Großbritannien eingeladen. Regavim nutzt in Israel juristische Mittel, um die Opposition gegen den illegalen Ausbau jüdischer Siedlungen in besetzten palästinensischen Gebieten und die Vertreibung von Palästinensern zum Schweigen zu bringen.

UKLFI macht kaum ein Geheimnis daraus, dass es sich um eine extremistische pro-israelische Lobbygruppe handelt, die falsche Antisemitismusvorwürfe instrumentalisiert, um Palästinenser und Solidaritätsaktivisten einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Ihre Anwälte müssen wegen ihrer Rolle bei der Beihilfe zum Völkermord untersucht werden.

2. Britische Anwälte für Israel und andere pro-israelische Lobbygruppen zeigen deutlich, dass das britische Rechtssystem anfällig für Missbrauch durch finanzstarke Akteure ist. Ihre bevorzugte Taktik ist das, was in den USA als strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung (SLAPP) bekannt ist. Ziel ist nicht, einen Prozess zu gewinnen – solche Fälle sind in der Regel aussichtslos –, sondern ein feindseliges Rechtsklima zu schaffen und den Angeklagten mit einer zeitaufwändigen und kostspieligen Verteidigung zu belasten. Gruppen mit dubiosen Geldgebern sind gut positioniert, um diese Klagen einzureichen, da Kosten für sie keine Rolle spielen. Großbritannien hat viel zu wenig gegen SLAPPs unternommen.

Abu Sittah ist das jüngste Beispiel für jemanden, der mit einer solchen pro-israelischen SLAPP zu kämpfen hat. Erst letzten Monat wurde die Klage der Campaign Against Antisemitism (CAA), einer weiteren pro-israelischen Lobbygruppe, die sich der Instrumentalisierung von Antisemitismus verschrieben hat, mit Verachtung abgewiesen. Richter Michael Snow bezeichnete die Antisemitismusklage der CAA gegen den Komiker Reginald D. Hunter als „missbräuchlich“ und „schikanös“. Er fügte hinzu, die pro-israelische Lobbygruppe habe Informationen „absichtlich“ zurückgehalten, um das Gericht irrezuführen. Zur weiteren Demütigung wies er die Gruppe an, sein Urteil allen künftigen Anträgen beizufügen – vermutlich, um Richter im Voraus vorzuwarnen, dass sie in böser Absicht handelt.

Das zunehmend repressive Klima in Großbritannien mag die CAA zu der Annahme verleitet haben, dass es keine Grenzen gibt, um Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen. Ganz so weit sind wir noch nicht. Bemerkenswert war jedoch, dass die britische Presse das Urteil weitgehend ignorierte, obwohl es die hässlichen juristischen Manöver der Israel-Lobby offenlegte.

Im Gegensatz dazu schürten die Medien umgehend eine moralische Panik, nachdem die Polizei im letzten Monat stillschweigend die Ermittlungen gegen die Punkband Bob Vylan wegen deren Aufrufs „Tod, Tod der IDF“ beim Glastonbury Festival – eine Anspielung auf Israels Völkermordarmee im Gazastreifen – eingestellt hatte. Die Medien waren voll von düsteren Warnungen vor einer angeblichen Antisemitismuskrise, die durch diesen Ruf gegen Völkermord ausgelöst worden sei.

Und wen wählten die Medien aus, um Alarm zu schlagen? Die üblichen pro-israelischen Lobbygruppen, darunter die CAA, nur wenige Augenblicke nachdem diese von einem Bezirksrichter gründlich diskreditiert worden war.

3. Dieses feindselige Rechtsklima funktioniert nur, weil es vom britischen Establishment unterstützt wird.

Die Beteiligung des General Medical Council (GMC) am Fall gegen Abu Sittah ist ein weiterer Beweis dafür, dass berufsständische Aufsichtsbehörden entweder wissentlich an diesen bösartigen SLAPP-Klagen beteiligt sind oder grob inkompetent die von völlig unseriösen Lobbygruppen wie UK Lawyers for Israel vorgelegten Beweise bewerten. Der GMC hat den Fall gegen Abu Sittah nicht aus Berechtigung angestrengt, sondern aus politischen Gründen, da er – wie UKLFI – die Unterstützung Israels priorisiert.

Unterdessen behandeln Medien wie die BBC und der Guardian bösartige Lobbygruppen wie UK Lawyers for Israel und die Campaign Against Antisemitism weiterhin als glaubwürdige Quellen für Antisemitismusvorwürfe, obwohl diese durch ihre eigenen Klagen wiederholt diskreditiert wurden.

Der Guardian zitiert einen Sprecher von UK Lawyers for Israel mit den Worten – in eklatanter Leugnung des Urteils des Tribunals: „Es ist schockierend, dass das Tribunal es für akzeptabel hält, dass Ärzte Gewalttaten gedenken und Terroristen Tribut zollen.“

Die Zeitung beteiligt sich an der Verdrehung der Tatsachen durch UKLFI. Das Gericht hielt es nicht für zulässig, „Terroristen Tribut zu zollen“. Es befand, dass UK Lawyers for Israel und der General Medical Council (GMC) im Auftrag eines fremden Staates Desinformationen gegen einen britischen Staatsbürger verbreiteten. Das ist die eigentliche Geschichte, die in der Berichterstattung wieder einmal völlig fehlt.

Warum versäumt es der Guardian außerdem, in seinem Bericht über das Abu-Sittah-Urteil den Kontext zu liefern, dass die UKLFI derzeit wegen genau jener Art von juristischen Manipulationstaktiken untersucht wird, für die sie gerade vom Medical Practitioners Tribunal Service gerügt wurde? Ist das nicht von höchster Relevanz?

Dies ist ein typisches Muster der Medien. Diese Woche stürzten sich die Zeitungen erneut auf eine vermeintliche „Antisemitismus“-Geschichte. Sie berichteten, dass ein Besuch des jüdischen Abgeordneten Damien Egan an einer Schule in Bristol im vergangenen September aufgrund „pro-palästinensischer“ Stimmungen unter Lehrern und Eltern abgesagt wurde. Die Artikel suggerierten fälschlicherweise, Egans abgesagter Besuch sei ein Beweis für antisemitischen Druck von pro-palästinensischen Gruppen. Die Unterstellung – eine zutiefst rassistische und hetzerische – lautet, dass pro-palästinensische Unterstützung oder gar der Kampf gegen Völkermord gleichbedeutend mit Diskriminierung von Juden sei.

Der Besuch wurde tatsächlich abgesagt, da in der Gemeinde große Besorgnis über Egan herrscht. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Labour Friends of Israel, war während des Völkermords auf einer von Israel finanzierten Reise in Israel und nimmt Geld von pro-israelischen Lobbyisten wie Sir Trevor Chinn an. Verständlicherweise wollen Eltern und Lehrer nicht, dass ein Abgeordneter, der Israel so offen unterstützt, während es einen Völkermord begeht, ihren Kindern „demokratische Werte“ erklärt.

Egan den Einfluss auf junge, beeinflussbare Menschen zu verweigern, ist weder antisemitisch noch ein Angriff auf die Meinungsfreiheit – genauso wenig wie es antisemitisch wäre, wenn eine Schule Andrew Tate verbieten würde, einen Vortrag über Sexualkunde zu halten. Es ist der richtige Schritt für eine Schule, der ihre eigenen Werte – Gemeinschaft und Respekt – am Herzen liegen.

Die Regierung von Keir Starmer und britische Medienkommentatoren mögen ob ihrer tiefsitzenden Heuchelei abgestumpft sein, doch viele Briten wollen für grundlegende moralische Werte eintreten und sind der Ansicht, dass Demokratien keinen Völkermord unterstützen sollten.

Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, Ärzte und Lehrer aufgrund ihrer Prinzipien und ihres Mitgefühls als moralisch verwerflich zu betrachten, und stattdessen Abgeordnete, die etablierten Medien, Institutionen wie den GMC und pro-israelische Lobbygruppen wie „UK Lawyers for Israel“ ins Visier nehmen, die mit aller Macht daran arbeiten, die letzten Überreste liberal-demokratischer Werte zu zerstören.