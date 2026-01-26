Die neue Weltordnung von Donald Trump

Karel Beckman

Die Bilanz eines Jahres „Make America Great Again“

Vom ersten Tag seiner zweiten Amtszeit als Präsident an hat Donald Trump alles daran gesetzt, die neoliberale, globalistische Weltordnung zu zerstören. Zur Enttäuschung vieler seiner Anhänger scheint dies jedoch nicht zu einer bescheideneren Rolle der USA in einer multipolaren Welt zu führen. Trump scheint wie kein anderer Präsident auf amerikanische Welthegemonie aus zu sein.

Revolution! So lautete vor genau einem Jahr die kurze, aber kraftvolle Schlagzeile auf der Titelseite unserer Zeitung. Donald Trump überraschte unmittelbar nach seinem Amtsantritt Freund und Feind mit einer ganzen Serie weitreichender Präsidialerlasse, mit denen er ein progressives Heiligtum nach dem anderen abräumte. Transgenderismus, Klimapolitik, Zensur, pharmagetriebene Gesundheitspolitik, Masseneinwanderung, Staatsverschwendung — alles wurde über den Haufen geworfen.

In seiner Antrittsrede am 20. Januar 2025 sprach er schöne, ja sogar verbindende Worte. „Die gesamte Nation schart sich in rasantem Tempo hinter unserer Agenda — Jung und Alt, Männer und Frauen, Afroamerikaner, Hispanoamerikaner, asiatische Amerikaner, Menschen aus den Innenstädten, den Vorstädten und vom Land.“ Er versprach, Korruption und Verfall zu bekämpfen, Amerika zu reindustrialisieren und für Weltfrieden zu sorgen. „Das Vermächtnis, auf das ich am stolzesten sein werde, ist das eines Friedensstifters und Einigers. Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den Schlachten messen, die wir gewinnen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden — und am wichtigsten: an den Kriegen, die wir vermeiden werden.“

Obwohl klar war, dass Trump die globalistische Weltordnung beenden wollte, die unter anderem zu den weltweiten Covid-Lockdowns geführt hatte, stellte sich die Frage, was er an ihre Stelle setzen würde. America First konnte zwei Richtungen einschlagen: ein Amerika, das einen bescheideneren Platz in einer gleichberechtigteren Weltordnung einnimmt, oder ein Amerika, das die Welt beherrschen will. Alexander Dugin fasste den „Trumpismus“ treffend zusammen: „Die Wahl Trumps wird manchmal als Sieg der multipolaren Weltordnung gesehen, aber die Haltung der Trumpisten in dieser Frage ist komplex“, schrieb der konservative russische Philosoph in einem Artikel, den wir übernahmen. „Die Idee einer multipolaren Weltordnung passt nicht vollständig zu ihrer Ideologie. Die Trumpisten streben nach einer neuen amerikanischen Hegemonie, basierend auf traditionellen, ‚weißen‘, christlichen, patriarchalen westlichen Werten, darunter Freiheit, Individualismus und der Markt. Für Länder außerhalb dieses Rahmens bietet der Trumpismus zwei Optionen: Anschluss an den Westen oder eine marginale Rolle.“

Dugin verwies dabei auf Trumps Äußerungen über den Kauf Grönlands, die Annexion Kanadas und die Inbesitznahme des Panamakanals. China betrachten die Trumpisten als ihren Hauptgegner, schrieb er. „Russland sehen sie als Nebensache. Trumpisten leiden nicht unter Russophobie wie die Globalisten, aber sie empfinden auch keine besondere Zuneigung zu Russland. Den Ukraine-Konflikt sehen sie als regionale Angelegenheit. Sie möchten ihn am liebsten beenden, sind aber bereit, ihn den europäischen globalistischen Regimen zu überlassen. Wenn das diese Regime schwächt, umso besser.“

Das neue Globalismus-Modell

Viele andere führende Globalismuskritiker wie David Icke, Naomi Wolf, Catherine Austin Fitts, James Corbett und der schwedische Forscher und Rockefeller-Experte Jacob Nordangard standen Trumps Versprechen skeptisch gegenüber. „Der Anti-Globalist ist jetzt ein Globalist“, twitterte David Icke, nachdem der US-Präsident ein großes Bündnis mit mehreren Big-Tech-Milliardären angekündigt hatte, darunter Peter Thiel, Gründer von Palantir, dem mit US-Geheimdiensten verbundenen Spezialisten für Überwachungssoftware. Thiel, Mitglied des berühmten Bilderberg-Netzwerks und Absolvent des Young Global Leaders Programms des Weltwirtschaftsforums, entpuppte sich zudem als Geldgeber des neuen Vizepräsidenten J.D. Vance.

Nordangard sagte bereits im Juli 2024 in unserer Zeitung: „Trump wird von mächtigen Finanziers unterstützt, die Teil des globalistischen Machtapparats sind. Er ist der Zerstörer, dem von der Elite die Aufgabe übertragen wurde, die Weltordnung des amerikanischen Imperiums zu beenden und ins Chaos zu stürzen, um so den Weg für eine neue internationale Ordnung freizumachen.“

Eineinhalb Jahre später denkt der Schwede noch immer so. „Trump hat die Oppositionsbewegung gegen die globalistische Kontrolle unter seinem Dach gesammelt. Diese Bewegung wird den Preis für ihre Verbindung mit Trump zahlen“, prognostiziert er. Dass Trump vergangene Woche beschlossen hat, aus 66 internationalen Organisationen auszutreten, ist laut Nordangard „ein Zeichen von Schwäche und ein Hinweis darauf, dass das amerikanische Imperium kurz vor der Demontage steht. Es ist zum Vorteil Chinas und Russlands. Sie werden im internationalen System dominant.“

Krieg und Frieden

Viele Anti-Globalisten hofften, Trump würde sich als Friedensstifter erweisen. Darin wurden sie enttäuscht. Laut der Website Antiwar.com führte die USA unter Trump in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 mehr Luftangriffe durch als unter Biden in vier Jahren. Im vergangenen Jahr bombardierten sie sieben Länder. Allein in Somalia führten sie 127 Bombardierungen durch. Kürzlich kamen erneut sieben Kinder bei einem US-Bombardement im Süden Somalias ums Leben.

Trumps Versprechen, den Krieg in der Ukraine „innerhalb von 24 Stunden“ zu beenden, hat er nicht eingelöst. Trump unterstützt diesen Krieg weiterhin, auch wenn er ihn am liebsten den Europäern überlassen würde, wie Dugin bereits vorhergesagt hatte.

Auch Frieden in Gaza ist weiterhin in weiter Ferne, trotz des „Friedensabkommens“, das im Oktober zustande kam. Seitdem wurden durchschnittlich fünf Palästinenser pro Tag in Gaza getötet. Israel bombardiert weiterhin den Libanon und scheint entschlossen, das gesamte Westjordanland von Palästinensern zu säubern. Trump erwies sich als noch größere Stütze Israels als sein Vorgänger Biden. In der Knesset hielt er vergangenes Jahr eine Liebeserklärung an seinen guten Freund „Bibi“, „einen Mann von außergewöhnlichem Mut und Patriotismus“. Er prahlte damit, Israel „militärische Unterstützung in Milliardenhöhe“ gewährt zu haben. „Bibi rief mich ständig an — kannst du mir diese Waffe besorgen, jene Waffe? Von manchen hatte ich noch nie gehört, Bibi. Aber wir haben es möglich gemacht, nicht wahr? Es sind die besten Waffen. Und du hast sie gut eingesetzt.“

In Syrien beteiligte sich Trump an einer Regimewechsel-Operation gegen Assad. Einer der Tiefpunkte seines Regierungsjahres war für viele der Besuch des neuen syrischen Führers Abu Mohammed al-Jolani im Weißen Haus im November. Der ehemalige Emir von al-Qaida und Mitbegründer der Terrororganisation ISIS, auf dessen Kopf einst ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar ausgesetzt war, wurde von Trump mit allen Ehren empfangen.

Bei Trumps jüngster militärischer Aktion, dem Einmarsch in Venezuela, kamen Schätzungen zufolge etwa achtzig Menschen ums Leben. Der Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro ging eine Serie brutaler Anschläge auf unbekannte Personen in Booten in der Karibik voraus. Mehr als hundert Menschen wurden dabei ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Richter und ehemaliger Fox-News-Moderator Andrew Napolitano, keineswegs ein Trump-Hasser, bezeichnete diese Angriffe unverblümt als Kriegsverbrechen.

Nach Ansicht der Trump-Regierung führt die USA einen Krieg gegen den „Narco-Terrorismus“, einen selbst erfundenen Begriff, so Napolitano. Die niederländische Regierung ist eine der wenigen, die dieses Argument ernst nehmen, wie vergangene Woche in einer Parlamentsdebatte deutlich wurde. Noch im vergangenen Jahr setzte Trump den ehemaligen honduranischen Präsidenten Hernández auf freien Fuß, der in Texas wegen Drogenschmuggels zu 45 Jahren Haft verurteilt worden war. Trump pflegt zudem ausgezeichnete Beziehungen zu Ecuadors Präsident Daniel Noboa, der laut zuverlässigen Quellen die Kontrolle über den ecuadorianischen Kokainexport hat — ein Vielfaches dessen, was Venezuela exportiert.

Macht und Moral

Dass Trump sich an Regimewechsel-Operationen beteiligt, Terroristen unterstützt und Bombardierungen durchführt, ist nicht einzigartig. Das taten seine Vorgänger ebenfalls. Neu ist jedoch, dass Trump nicht vorgibt, Demokratie zu fördern oder Ähnliches. In einem Interview mit der New York Times Anfang dieses Monats erklärte er, die internationale Rechtsordnung interessiere ihn nicht. Die einzige Grenze, die er anerkenne, sei „meine eigene Moral“.

Viele Beobachter vergleichen Trump mit einem römischen Kaiser. „Es ist 2026 und die Masken sind gefallen“, stellt der unabhängige Forscher James Corbett fest. „Verschwunden ist das Feigenblatt, dass Amerikas militärische Abenteuer etwas mit Menschenrechten, Demokratie oder friedlichen Übergängen zu tun hätten. Es geht schlicht um Rohstoffe und Geld.“

Stephen Miller, von vielen als der einflussreichste Berater im Weißen Haus angesehen, formulierte die Philosophie der Trump-Regierung kürzlich in einem CNN-Interview sehr direkt: „Man kann lange über internationale Feinheiten reden“, sagte Miller, „aber wir leben in einer Welt — der realen Welt — die von Kraft und Macht beherrscht wird. Das sind die eisernen Gesetze der Welt seit Anbeginn der Zeit.“ Über Venezuela erklärte Miller: „Wir haben unsere Streitkräfte außerhalb des Landes stationiert. Wir haben ein vollständiges Embargo auf ihr Öl und ihren gesamten Handel verhängt. Wenn sie handeln wollen, brauchen sie unsere Erlaubnis. Für all ihre wirtschaftlichen Aktivitäten brauchen sie unsere Zustimmung. Also sind wir der Boss.“

Staatsausgaben und Milliardäre

Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass Trump es 2026 militärisch ruhiger angehen lassen wird. Vergangene Woche kündigte er sogar an, den Verteidigungshaushalt 2027 um 50 Prozent erhöhen zu wollen. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: „Im Interesse des Landes, in diesen schwierigen und gefährlichen Zeiten, habe ich beschlossen, dass der Verteidigungshaushalt für 2027 nicht 1 Billion Dollar betragen sollte, sondern 1,5 Billionen. Das ermöglicht es uns, die ‚Traumarmee‘ aufzubauen, die wir verdienen und die uns sicher halten wird… Wenn wir in der Vergangenheit nicht durch die Zölle so vieler Länder ausgepresst worden wären, hätten 1 Billion ausgereicht, aber dank unserer Zölle und der enormen Einnahmen können wir uns leicht 1,5 Billionen leisten und gleichzeitig unsere Staatsverschuldung senken und eine beträchtliche Dividende an amerikanische Patrioten mit bescheidenem Einkommen auszahlen.“

Trump schien zunächst erhebliche Kürzungen der Staatsausgaben anzustreben. Wer erinnert sich nicht an das Department of Government Efficiency (DOGE), das unter der Leitung von Elon Musk mit der Kettensäge durch die Regierung ging. Zunächst versprach Trump Einsparungen von 2 Billionen Dollar, später 1 Billion. Wie viel das inzwischen aufgelöste DOGE tatsächlich eingebracht hat, ist unklar. Laut Wall Street Journal fast 250 Milliarden Dollar, laut New York Times nur ein Bruchteil davon. Entscheidend ist jedoch, dass die gesamten Staatsausgaben unter Trump nicht gesunken sind, sondern um 4 Prozent auf etwa 7 Billionen Dollar gestiegen sind. Die Staatsverschuldung wuchs um 7 Prozent auf 30,3 Billionen Dollar — 85.000 Dollar pro Einwohner.

Die prekäre finanzielle Lage der USA ist vermutlich ein wichtiger Grund, warum Trump auf geografische Expansion setzt. Er kann Rohstoffe aus Regionen wie Venezuela und Grönland gut gebrauchen, um die Staatseinnahmen zu steigern. Viele seiner Großspender stehen Schlange, um ihm dabei zu helfen. Bill Armstrong, CEO des Ölunternehmens Armstrong Oil and Gas Company, verglich Venezuela vergangene Woche bei einem Treffen mit Trump mit West Palm Beach in Florida vor fünfzig Jahren. In beiden Fällen handle es sich um „lukrative Immobilien“.

Trump hat sich in seiner Regierung mit Milliardären umgeben — mindestens zwölf seiner Spitzenbeamten gehören zu dieser Kategorie. Er selbst verfügt über enorme finanzielle Interessen. Sein Geschäftsimperium umfasst den Kryptokonzern World Liberty Financial (WLF), die Trump Media & Technology Group, Hunderte Hotels, Resorts, Golfplätze und Bürogebäude weltweit sowie große Aktienpakete in zahlreichen Unternehmen, darunter Apple und Nvidia.

Über Trumps geschäftlichen Aktivitäten schwebt ein Hauch von Korruption. Sein Unternehmen WLF gibt eine eigene Kryptowährung heraus, den $WLFI. WLF verkaufte im vergangenen Jahr $WLFI-Kryptowährungen im Wert von 750 Millionen Dollar an das Unternehmen Alt5 Sigma. Das brachte der Familie Trump 500 Millionen Dollar in bar ein. Einer der „Berater“ von Alt5 Sigma ist Donald Trump Jr. Trumps ältester Sohn ist zudem „Berater“ von Unternehmen wie dem Drohnenhersteller Unusual Machines und der Investmentfirma 1789 Capital, die im vergangenen Jahr Verträge mit dem Pentagon abgeschlossen haben.

Umstritten sind außerdem die zahlreichen superreichen Personen, denen Trump vergangenes Jahr Begnadigungen gewährte, darunter Changpeng Zhao, Gründer der weltweit größten Kryptobörse Binance, der wegen Geldwäsche verurteilt worden war. Binance war eine wichtige Plattform für die Kryptowährungen von WLF.

Zensur und Deep State

Vielleicht die größte Enttäuschung für einen Großteil von Trumps Anhängern ist, dass er den Deep State in keiner Weise angegangen ist, obwohl er dies im Wahlkampf versprochen hatte. Von der angekündigten großen Säuberung der CIA und anderer Geheimdienste ist nichts mehr zu hören. Er tut alles, um die Epstein-Affäre herunterzuspielen. Auch eine erneute Untersuchung von 9/11 hat er nicht angestoßen.

Trump ging jedoch von Beginn an gegen die Zensur in sozialen Medien vor. Dabei beschränkt er sich nicht auf die USA, sondern richtet sich ausdrücklich auch gegen Europa. Erst vergangenen Monat verweigerte er mehreren der berüchtigtsten europäischen Zensurakteure buchstäblich die Einreise in die USA, darunter dem französischen Ex-EU-Kommissar Thierry Breton, einem der Architekten des EU-Digital-Services-Acts. Zudem erließ Trump ein Dekret gegen die Praxis des „Debankings“ in den USA, durch die unter Biden viele Regierungskritiker ihre Bankkonten verloren.

Ob es Trump dabei wirklich um Meinungsfreiheit geht, ist jedoch fraglich. Seine Maßnahmen lassen sich auch als Teil des Kulturkampfs der Trumpisten gegen progressiv-woke Ideologie verstehen. Trump und seine Regierungsmitglieder beobachten mit Sorge, dass der einstige Verbündete Europa ihrer Ansicht nach in die Hände kultureller Gegner gefallen ist. J.D. Vance warnte kürzlich, dass infolge der Islamisierung Europas europäische Atomwaffen innerhalb von fünfzehn Jahren in die Hände „islamistischer Extremisten“ gelangen könnten. In der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie, die vergangenen Monat veröffentlicht wurde, wird ausführlich dargelegt, dass die USA dafür sorgen müssten, dass Europa zu konservativen Werten zurückkehrt.

Auch im eigenen Land gehen die Trumpisten kompromisslos gegen „linke“ und vermeintlich „antisemitische“ Kräfte vor. Am 25. September erließ Trump ein Präsidialdekret gegen „inländischen Terrorismus“ und „organisierte politische Gewalt“. Dies wurde weithin als Kriegserklärung an Gruppen wie Antifa verstanden, doch das Dekret nennt auch Überzeugungen wie „Anti-Amerikanismus, Anti-Kapitalismus, Anti-Christentum“ und „Feindseligkeit gegenüber traditionellen amerikanischen Werten wie Familie, Religion und Moral“ als „Indikatoren“ terroristischer Aktivitäten, die vom FBI verfolgt werden sollen. Gleichzeitig nahm das FBI Studenten ins Visier, die sich kritisch zu Israel äußerten.

Immigration und Abschiebung

Der Kulturkampf zeigt sich am deutlichsten in der kompromisslosen Einwanderungs- und Abschiebepolitik Trumps. Dass er die außer Kontrolle geratene illegale Einwanderung bekämpft, stößt auf breite Zustimmung. Die Art und Weise, wie dies geschieht, geht jedoch auch vielen seiner Anhänger zu weit. Aus den gesamten USA gibt es Berichte und Videomaterial von schwer bewaffneten, maskierten ICE-Agenten, die Menschen gewaltsam von der Straße holen. Laut offiziellen Zahlen wurden im vergangenen Jahr 300.000 Menschen abgeschoben — einige landeten in ausländischen Gefängnissen, etwa in El Salvador — und 69.000 in einem der zweihundert Abschiebelager inhaftiert. Bei mehreren Vorfällen wurden vier Menschen von ICE-Agenten getötet.

Die brutale Tötung der Aktivistin Renee Nicole Good am 7. Januar in Minneapolis durch den ICE-Agenten Jonathan Ross, einen Irak-Veteranen, löste landesweite Proteste aus. Good blockierte mit ihrem Auto die Straße und behinderte die Arbeit der ICE-Agenten, schien jedoch im Begriff zu sein, wegzufahren, als sie von Ross ins Gesicht geschossen wurde, der sie als „fucking bitch“ beschimpfte. Der Vorfall ist auf Video gut dokumentiert.

Erschütternd war für viele Amerikaner auch die Reaktion von Trump und Vance, die noch vor Abschluss einer Untersuchung erklärten, Good habe versucht, den Agenten zu überfahren. Kirsti Noem, Leiterin des Department of Homeland Security (DHS), bezeichnete Good als „inländische Terroristin“.

Die meisten, die das Video sehen, kommen zu einem anderen Schluss. Nahezu alle sind sich einig, dass die Frau keine Bedrohung darstellte.

Zusätzliche Sorge bereiten die radikalen Botschaften, die vom DHS und anderen Ministerien in sozialen Medien verbreitet werden. So twitterte das Arbeitsministerium: „One Homeland. One People. One Heritage. Remember who you are, American.“ („Ein Heimatland. Ein Volk. Ein Erbe. Vergiss nicht, wer du bist, Amerikaner.“) Noem trat nach dem Vorfall in Minneapolis hinter einem Rednerpult mit der Aufschrift „One of us, all of yours“ auf — sinngemäß: Wenn ihr einen von uns angreift, nehmen wir euch alle. ICE wirbt Mitarbeiter mit dem Slogan „We’ll have our home again“. Zu Weihnachten veröffentlichte das DHS ein Bild eines leeren Strandes mit dem Text: „America after 100 million deportations“. Nicht nur das Bild, auch die Zahl wirkte alarmierend — es gibt in den USA keine 100 Millionen illegalen Einwanderer.

Trump selbst äußert sich ebenfalls häufig aggressiv. „I love the smell of deportations in the morning“, schrieb er vergangenes Jahr auf Truth Social. Dugin scheint richtig erkannt zu haben, dass die Trumpisten kompromisslose Kämpfer für das sind, was sie als „traditionelle, weiße, christliche, patriarchale Werte“ ansehen. Die Folge ist eine noch stärkere Polarisierung der USA. Einige fürchten sogar einen Bürgerkrieg. Von der Einigkeit, die Trump in seiner Antrittsrede versprach, ist jedenfalls wenig geblieben.

Gesundheit

In einem Punkt hat Trump für eine positive Entwicklung gesorgt. Unter Gesundheitsminister Robert F. Kennedy wird die Macht der Pharmaindustrie schrittweise zurückgedrängt. Kennedy hat zahlreiche Schlüsselpositionen mit Experten besetzt, die sich durch ihren Widerstand gegen Lockdowns und mRNA-Impfungen profiliert haben. Er lässt erstmals die schädlichen Auswirkungen sämtlicher Impfungen untersuchen und setzt sich für gesündere Ernährung ein. Vergangene Woche kritisierte Kennedy scharf die deutsche „medizinische Repression“ und die „Kriminalisierung“ deutscher Ärzte, die sich weigerten, an den Corona-Maßnahmen teilzunehmen.