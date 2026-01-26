Präsident Trump ist der erfolgreichste Praktiker der Hegemonie Washingtons

Paul Craig Roberts

„Grönland ist Teil des Krieges gegen Russland auf See.“ — John Helmer

John Helmer weist gegenüber Nima darauf hin, dass Washington neben – und vielleicht noch wichtiger als – der militärischen Konfrontation zwischen Russland und dem Westen in der Ukraine zwei weitere Kriege gegen Russland führt. Der eine ist ein Krieg zur Kontrolle des russischen Kapitals. Der andere zielt darauf ab, Grönland zu kontrollieren, um den Durchgang in der Arktis zu beherrschen. Helmer sagt, dass russische Oligarchen weiterhin das russische Kapital kontrollieren und dass sich dieses größtenteils außerhalb Russlands befindet. Er weist außerdem darauf hin, dass Washingtons Kontrolle über Grönland dazu genutzt werden kann, Russland von der Arktis abzuschneiden.

Helmer berichtet, dass der Kreml an diesen beiden Kriegen entweder kein Interesse zeigt oder sich ihrer nicht bewusst ist, was Washington bessere Erfolgsaussichten verschafft als im militärischen Konflikt in der Ukraine. Das sind interessante Einsichten, über die man in den Medien nichts erfährt und über die die amerikanische außenpolitische Gemeinschaft nicht offen spricht.

Wenn ich Helmer richtig verstanden habe, sagt er, dass die Aufgabe von Putins Unterhändler Kirill Dmitrijew darin besteht, die Bedingungen für Russlands Kapitulation vor dem amerikanischen Kapital auszuhandeln. Da es keinerlei Aussicht gibt, dass Dmitrijew ein Ende des militärischen Konflikts zu für Russland akzeptablen Bedingungen verhandelt, haben wir nun eine Erklärung dafür, womit Dmitrijew tatsächlich beschäftigt ist.

Helmer merkt an, dass Putin – ganz seiner Art entsprechend – weder auf Washingtons Beschlagnahmung russischer Tanker reagiert hat, noch proaktive Maßnahmen ergriffen hat, um Washingtons Plan zu kontern, Russland durch die Aneignung Grönlands aus der Arktis herauszudrängen. Eine Nation, die Bedrohungen nicht erkennt und ihnen nicht proaktiv und wirksam begegnet, hat im Machtkampf kaum eine Chance.

Heute trifft Putin mit Trumps „Unterhändler“ Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner zusammen. Witkoff versicherte Bloomberg News, die Gespräche verliefen „konstruktiv“ und machten größere Fortschritte als je zuvor. Dmitrijew wiederholte diese Behauptung. Es war Musik in Putins Ohren. Im Kreml herrscht Unwirklichkeit, und Dmitrijew wie auch Witkoff verbreiten diese Unwirklichkeit.

Seit Langem ein Punkt, den ich selbst und in jüngerer Zeit auch Gilbert Doctorow gemacht haben, sagt Helmer, dass die russische Nichtreaktion auf Provokationen direkt zu einer Zunahme ihrer Zahl und Rücksichtslosigkeit führt. Als der erste russische Tanker beschlagnahmt wurde, dankte das russische Außenministerium Präsident Trump dafür, dass die beiden Russen an Bord freigelassen wurden. Offenbar ist im Kreml niemand intelligent genug, um zu verstehen, dass man durch Dank an den Piraten weitere Piraterie ermutigt. Und genau das ist geschehen – selbst militärisch schwache Länder wie Italien haben russisch beflaggte Schiffe beschlagnahmt.

Helmer stimmt mir zu, dass Russland, solange weiter gedemütigt werden wird, bis es eine starke militärische Antwort auf Provokationen gibt – und dass Washington dadurch nur noch stärker davon überzeugt wird, Putin sei ein Papiertiger. Ich sage seit einiger Zeit, dass Putin früher oder später kämpfen oder kapitulieren muss. Es scheint, dass die Kapitulation schrittweise erfolgen wird. Zuerst wird Russlands finanzielle Souveränität fallen, aufgegeben durch Dmitrijew. Danach wird Russlands Freiheit der Meere folgen. Zuletzt wird Russlands politische Souveränität fallen, wenn das Land von amerikanischen Nuklearraketenbasen umgeben ist. Jedes Mal, wenn eine weitere errichtet wird, wird Putin sagen, es handele sich um Terrorismus und nicht um einen Kriegsakt.

Iran und China erwartet dasselbe Schicksal. Beide Regierungen haben sich als unfähig zu proaktivem Handeln erwiesen. Iran hat seinen strategischen Vorteil verspielt und ist nun stärker denn je von Gegnern umgeben, die besser gegen ankommende Raketen geschützt sind. Die chinesische Regierung hat untätig dagesessen, während zwei amerikanische Präsidentschaften die in den 1970er-Jahren von Präsident Richard Nixon etablierte Ein-China-Politik demontieren. So wie Washington Grönland als sein Eigentum beansprucht und Venezuelas Öl- und Mineralreichtum ebenfalls, bewegt sich Washington darauf zu, Taiwan als sein Eigentum zu deklarieren.

Im Verlauf der Geschichte sind Länder, die Bedrohungen nicht erkennen konnten, verschwunden. Je provokativer Washington wird, desto mehr betont Putin Verhandlungen. Am 20. Januar bezeichnete der Überläufer Dmitrijew seine Gespräche mit US-Vertretern beim Davos-Treffen des Weltwirtschaftsforums als „konstruktiv“. Natürlich sagte er nicht, was daran konstruktiv gewesen sein soll, doch indem er sie als konstruktiv bezeichnete, rechtfertigt er ihre Fortsetzung, während er die russische Position verkauft. Dmitrijew ist ein Sprachrohr der russischen Oligarchen, die Russlands Kapital im Ausland gebunkert haben.

Die iranische Regierung hat gerade Washingtons Versuch erlebt, eine Farbrevolution durchzuführen, um die Regierung durch eine amerikanische Marionette zu ersetzen – so wie Washington es in der Ukraine mit der sogenannten Maidan-Revolution getan hat. Die iranische Regierung tut nichts. Sie sitzt einfach da und wartet auf den Angriff.

Washingtons Abkehr von der Ein-China-Politik ist seit Jahren offensichtlich, und die chinesische Regierung sitzt untätig da und ergreift keine proaktiven Maßnahmen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Russlands militärische Fähigkeiten denen der westlichen Welt überlegen sind. Es besteht kein Zweifel daran, dass Chinas militärische Fähigkeiten denen der westlichen Welt ebenbürtig sind. Es besteht kein Zweifel daran, dass die chinesische Wirtschaft ebenso groß und mächtig ist wie die der Vereinigten Staaten. Tatsächlich ist ein großer Teil des amerikanischen Kapitals in China investiert, wo er im Handumdrehen verstaatlicht werden könnte.

Und doch gibt es trotz dieser Stärken keinen Willen, sie einzusetzen. Daher komme ich zu dem Schluss: zuerst Iran, dann Russland und schließlich das isolierte China. Das Ergebnis wird eine globalistische Welt sein, die von Washington aus regiert wird.