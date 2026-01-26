Wie die Kurden Syriens aus dem von den USA angeführten Endspiel ausgelöscht wurden

Von Musa Ozugurlu

Paris markierte den Moment, in dem Washington sich stillschweigend mit Ankara und Tel Aviv verbündete, um das kurdische Kapitel im Krieg in Syrien zu beenden.

Fast 15 Jahre lang wehten US-Flaggen nahezu ungestraft über syrischem Gebiet – von kurdischen Städten bis hin zu ölreichen Außenposten. Im Nordosten bemannten die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) Kontrollpunkte, amerikanische Konvois bewegten sich frei und lokale Räte regierten, als wäre diese Regelung dauerhaft.

Die Besatzung war nicht offiziell, aber das musste sie auch nicht sein. Solange Washington blieb, hatte die Autonome Verwaltung Nord- und Ostsyriens (AANES) in allem außer dem Namen einen Staat.

Dann, in der ersten Januarwoche, wurde diese Illusion zerstört. Was als militärische Partnerschaft gegolten hatte, wurde stillschweigend in einem Hinterzimmer in Paris aufgelöst – ohne kurdische Beteiligung, ohne Vorwarnung und ohne Widerstand. Innerhalb weniger Tage hatte Washingtons loyalster Stellvertreter in Syrien keinen Schutz mehr.

Ein Zusammenbruch, der nur von außen betrachtet plötzlich erschien

Seit Ende letzten Jahres hat sich die politische und militärische Lage in Syrien mit erstaunlicher Geschwindigkeit verändert. Die Herrschaft des ehemaligen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad ging zu Ende, und kurz darauf folgte die SDF – lange Zeit als die disziplinierteste und am besten organisierte Streitkraft des Landes dargestellt – dem gleichen Weg.

Für Außenstehende oder zufällige Beobachter erschien der Zusammenbruch der SDF abrupt, ja sogar schockierend. Für viele Syrer, insbesondere syrische Kurden, löste sich die Siegesstimmung, die die letzten 14 Jahre geprägt hatte, innerhalb weniger Tage in Luft auf. An ihre Stelle traten Verwirrung, Angst und die wachsende Erkenntnis, dass die Garantien, auf die sie sich verlassen hatten, niemals echte Garantien waren.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – eine extremistische militante Gruppe, die aus der Nusra-Front hervorgegangen ist – rückte mit unerwarteter Dynamik vor und erzielte Erfolge, die nur wenige Analysten vorhergesagt hatten. Die eigentliche Geschichte war jedoch das Ausbleiben von Widerstand seitens der Kräfte, denen bis vor kurzem noch gesagt worden war, sie seien unverzichtbar.

Die Frage ist also nicht, wie dies so schnell geschehen konnte, sondern warum der Weg dafür bereits geebnet worden war.

Die Illusion fester Positionen

Um das Ergebnis zu verstehen, muss man sich die Annahmen vor Augen führen, mit denen die einzelnen Akteure in diese Phase des Krieges gegangen sind.

Die SDF entstand unmittelbar nach der von den USA geführten Intervention gegen Damaskus. Sie war nie als rein kurdische Formation gedacht. Von Anfang an war sich ihre Führung bewusst, dass ethnische Exklusivität ihr internationales Ansehen ruinieren würde. Arabische Stämme und andere nicht-kurdische Komponenten wurden einbezogen, um das Bild einer multiethnischen, repräsentativen Kraft zu vermitteln.

Ironischerweise wurden genau diese Stammeselemente später zu einer der Bruchlinien, die den Zerfall der SDF beschleunigten.

Militärisch profitierte die Gruppe enorm von den Umständen. Während die syrische arabische Armee an mehreren Fronten kämpfte und ihre Streitkräfte für strategische Schlachten – insbesondere um Aleppo – umgruppierte, expandierte die SDF mit minimalem Widerstand. Das Territorium wurde weniger durch Konfrontation als durch Abwesenheit erobert.

Die Entscheidung Washingtons, unter dem Vorwand, Assad und später den IS zu bekämpfen, in Syrien einzumarschieren, verschaffte der SDF ihr wertvollstes Kapital: internationale Legitimität. Unter dem Schutz der USA verwandelte die kurdische Bewegung ihre jahrzehntelange politische Erfahrung in der Region in eine funktionierende, de facto autonome Verwaltung.

Es sah so aus, als würde sich die Geschichte zu ihren Gunsten entwickeln.

Die rote Linie der Türkei verschob sich nie

Aus der Sicht Ankaras ging es in Syrien immer um zwei Ziele. Das erste war die Absetzung Assads, ein Ziel, für das die Türkei bereit war, mit fast jedem zusammenzuarbeiten, einschließlich kurdischer Akteure. Kanäle wurden geöffnet und Botschaften ausgetauscht. Zeitweise schien die Möglichkeit einer Einigung realistisch.

Aber die kurdische Führung traf eine strategische Entscheidung. In der Überzeugung, dass ihr Bündnis mit den USA ihnen Einfluss verschaffte, schlossen sie die Tür und bestanden darauf, ihre eigene Agenda zu verfolgen.

Das zweite Ziel der Türkei blieb unverändert: die Verhinderung der Entstehung eines kurdischen politischen Status in Syrien. Eine anerkannte kurdische Entität im Nachbarland drohte, das regionale Gleichgewicht zu verschieben und, was noch wichtiger war, die kurdischen Bestrebungen innerhalb der Türkei selbst zu bestärken.

Diese Sorge würde letztendlich die Interessen der Türkei mit denen von Akteuren in Einklang bringen, denen sie zuvor entgegenstand.

Die Prioritäten Washingtons waren nie zweideutig

Die USA machten keinen Hehl aus ihrer Hierarchie der Interessen in Westasien. Die Erhaltung strategischer Stützpunkte war wichtig. Aber über allem stand die Sicherheit Israels.

Die Operation Al-Aqsa Flood der Hamas im Oktober 2023 bot Washington und Tel Aviv eine seltene Gelegenheit. Als sich der Völkermordkrieg im Gazastreifen entfaltete und die Achse des Widerstands unter anhaltendem Druck stand, gewannen die USA neben den Kurden einen neuen und flexibleren Partner in Syrien: den HTS-Führer Ahmad al-Sharaa, früher bekannt als Abu Muhammad al-Julani, als er noch Chef von Al-Qaida war.

Sharaas Profil erfüllte alle Anforderungen. Seine Positionen zu Israel und Palästina stellten keine Herausforderung dar. Sein konfessioneller Hintergrund beruhigte die regionalen Hauptstädte. Seine politische Haltung versprach Stabilität ohne Widerstand. Wo die Assads fünf Jahrzehnte lang für Spannungen gesorgt hatten, bot Sharaa Vorhersehbarkeit.

Für Washington und Tel Aviv stellte er eine sauberere Lösung dar.

Ein Syrien ohne Widerstand entwerfen

Mit Sharaa an der Macht konnte Israel mit beispielloser Leichtigkeit auf syrischem Territorium operieren. Die Luftangriffe wurden intensiviert. Ziele, die einst eine Eskalation riskierten, blieben nun ohne Reaktion. Israelische Soldaten fuhren Ski auf dem Berg Hermon und posteten Selfies von Positionen, die jahrzehntelang unzugänglich gewesen waren.

Damaskus stellte zum ersten Mal in der modernen Geschichte kein strategisches Problem mehr dar.

Noch wichtiger war, dass Syrien unter Sharaa für globales Kapital vollständig zugänglich wurde. Die Sanktionsdiskussionen wurden gemildert, während sich Rahmenbedingungen für den Wiederaufbau abzeichneten. Die politische Ökonomie des Krieges trat in eine neue Phase ein.

In dieser Gleichung kam ein Syrien ohne die SDF allen Beteiligten entgegen. Für die Türkei bedeutete dies die Beseitigung der Kurdenfrage. Für Israel bedeutete es eine nördliche Grenze ohne Widerstand. Für Washington bedeutete es einen neu gestalteten syrischen Staat, der mit seiner regionalen Architektur im Einklang stand.

Der Name, auf den sie sich alle einigten, war derselbe.

Paris: Wo die Entscheidung formalisiert wurde

Am 6. Januar trafen sich syrische und israelische Delegationen unter Vermittlung der USA in Paris. Es war das erste Treffen dieser Art in der Geschichte der bilateralen Beziehungen. Öffentlich drehte sich das Treffen um bekannte Themen: den Rückzug Israels, Grenzsicherheit und entmilitarisierte Zonen. Aber diese Schlagzeilen waren nur Fassade.

Stattdessen sprach die gemeinsame Erklärung von dauerhaften Vereinbarungen, Informationsaustausch und kontinuierlichen Koordinierungsmechanismen.

Doch auch diese Punkte waren eindeutig nebensächlich. Der eigentliche Inhalt der Gespräche wird durch die sich nun abzeichnenden Ergebnisse deutlich. Betrachten Sie den folgenden Auszug aus der Erklärung:

„Beide Seiten bekräftigen ihr Engagement, sich für dauerhafte Sicherheits- und Stabilitätsvereinbarungen für beide Länder einzusetzen. Beide Seiten haben beschlossen, einen gemeinsamen Fusionsmechanismus – eine spezielle Kommunikationszelle – einzurichten, um unter der Aufsicht der Vereinigten Staaten eine sofortige und kontinuierliche Koordinierung in den Bereichen Informationsaustausch, militärische Deeskalation, diplomatisches Engagement und Handelsmöglichkeiten zu erleichtern.“

Im Anschluss daran betonte das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu „die Notwendigkeit, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zum Nutzen beider Länder voranzutreiben“.

Der Journalist Sterk Gulo war einer der ersten, der auf die Auswirkungen hinwies und schrieb: „Bei dem Treffen in Paris wurde eine Allianz gegen die Autonome Verwaltung gebildet.“

Von diesem Moment an war das Schicksal der SDF besiegelt.

Ankaras Druckkampagne

Die Türkei hatte jahrelang auf dieses Ergebnis hingearbeitet. Berichten zufolge wurde eine Vereinbarung von Ende 2025, SDF-Einheiten auf Divisionsebene in die syrische Armee zu integrieren, in letzter Minute aufgrund von Einwänden Ankaras blockiert. Selbst Sharaas vorübergehendes Verschwinden aus der Öffentlichkeit – das Gerüchte über ein Attentat auslöste – wurde von einigen mit internen Auseinandersetzungen über dieses Thema in Verbindung gebracht.

Mehreren Berichten zufolge war der türkische Botschafter Tom Barrack bei Treffen in Damaskus anwesend, bei denen pro-SDF-Klauseln rundweg abgelehnt wurden. Es kam zu physischen Auseinandersetzungen. Sharaa verschwand, bis er ohne Erklärung des Streits wieder in der Öffentlichkeit auftreten konnte.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan war in Paris anwesend und spielte eine aktive Rolle in den Verhandlungen. Seine Forderungen waren klar: Die Unterstützung der USA für die SDF muss beendet werden, und der sogenannte „David-Korridor“ muss blockiert werden. Im Gegenzug würde die Türkei die israelischen Operationen im Süden Syriens nicht behindern.

Es war eine transaktionale Übereinkunft – und sie funktionierte.

Das letzte Hindernis beseitigen

Mit der Ausgrenzung der SDF wurde Sharaas Machtkonsolidierung möglich. Die Kontrolle über Nordostsyrien ermöglichte es Damaskus, sich auf ungelöste Probleme in anderen Regionen zu konzentrieren, darunter auch die Drusen-Frage.

Was folgte, war vorhersehbar. Die Zusammenstöße in Aleppo vor Neujahr waren Testläufe. Dieses Muster hatte es schon einmal gegeben.

Im Jahr 2018, während der Operation „Olivenzweig” der Türkei, kündigte die SDF an, Afrin verteidigen zu wollen. Damaskus bot an, die Kontrolle über das Gebiet zu übernehmen und dessen Verteidigung zu organisieren. Das Angebot wurde abgelehnt – wahrscheinlich unter dem Druck der USA. In der Nacht, in der Widerstand erwartet wurde, zog sich die SDF zurück.

Das gleiche Szenario wiederholte sich in Sheikh Maqsoud und Ashrafieh. Der Widerstand hielt tagelang an. Nachschub aus dem Osten des Euphrats kam nie an. Es folgte der Rückzug.

Der erneute Rückzug der Amerikaner

Viele gingen davon aus, dass die Euphrat-Linie nach wie vor von Bedeutung sei. Dass sich die Vorstöße der HTS westlich des Flusses im Osten nicht wiederholen würden. Dass Washington eingreifen würde, wenn sein kurdischer Partner direkt bedroht wäre.

Der Schock kam, als HTS in Richtung Deir Ezzor vorrückte und arabische Stämme massenhaft überliefen. Diese Stämme standen auf der Gehaltsliste der USA. Die Botschaft war unmissverständlich: Die Gehälter würden nun von woanders kommen.

Unterdessen wurden Treffen zwischen Sharaa und den Kurden, bei denen Vereinbarungen formalisiert werden sollten, zweimal verschoben, und unmittelbar danach kam es zu Zusammenstößen.

Washington hatte bereits entschieden.

US-Beamte versuchten, den kurdischen Führern eine neue Vision zu verkaufen: die Teilnahme an einem vereinigten syrischen Staat ohne besonderen politischen Status. Die SDF lehnte dies ab und forderte verfassungsrechtliche Garantien. Sie weigerte sich auch, ihre Streitkräfte aufzulösen, und verwies dabei auf Sicherheitsbedenken.

Der Fehler der kurdischen Gruppe bestand darin, zu glauben, dass sich die Geschichte nicht wiederholen würde.

Afghanistan hätte als Warnung ausreichen müssen.

Was bleibt

Syrien ist in eine neue Phase eingetreten. Die Macht ist nun um ein Dreieck aus Türkei, Israel und USA herum organisiert, wobei Damaskus das Verwaltungszentrum eines anderswo entworfenen Projekts ist.

Als Nächstes sind die Drusen an der Reihe. Wenn die Sicherheit Israels im Rahmen des Pariser Abkommens garantiert ist, werden die HTS-Truppen schließlich in Richtung Suwayda vorrücken.

Die Alawiten bleiben isoliert und ungeschützt zurück.

Die Auswirkungen sind noch nicht absehbar. Am 20. Januar kündigte die SDF ihren Rückzug aus dem Lager Al-Hawl an – einem Internierungslager für Tausende von ISIS-Häftlingen und ihre Familien – und verwies dabei auf die mangelnde Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft.

Damaskus warf den Kurden vor, die Häftlinge absichtlich freigelassen zu haben. Die USA, deren Stützpunkt nur zwei Kilometer vom Ort eines großen Gefängnisausbruchs entfernt liegt, lehnten eine Intervention ab.

Das Schweigen Washingtons angesichts des Chaos in der Nähe seiner eigenen Einrichtungen bestätigte nur, was die Kurden nun akzeptieren müssen: Das Bündnis ist vorbei.

Letztendlich brach nicht nur eine Streitmacht zusammen. Es war eine ganze Überlebensstrategie, die auf der Hoffnung beruhte, dass sich imperiale Interessen eines Tages mit den kurdischen Bestrebungen vereinbaren lassen würden.