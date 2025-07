Kommentar zur NYT-Analyse vom 14. Juli 2025

Donald Trump versprach, den endlosen Krieg in der Ukraine zu beenden. Doch sechs Monate nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus ist klar: Statt Frieden gibt es Eskalation – diesmal nur smarter verpackt. Die Analyse der New York Times vom 14. Juli 2025 offenbart, was viele Kritiker schon vor der Wahl befürchtet hatten: Trumps „America First“-Außenpolitik ist keine Abkehr vom imperialen Kurs der USA – sie ist seine Fortsetzung mit europäischer Bezahlpflicht.

Waffen über Europa – ein Stellvertretertrick

Statt direkt Waffen an Kiew zu liefern, wie es Biden tat, verkauft Trump nun „Milliarden an Militärgütern“ an Europa, das diese dann an die Ukraine weiterreicht. Formal entlastet dies das US-Haushaltsdefizit – doch de facto bedeutet es: Europa wird zum Waffenumschlagplatz, Schlachtfeld und Zahlmeister eines Konflikts, den Washington weder beenden noch gewinnen will, sondern gezielt in die Länge zieht.

Trumps angekündigte Drohung, 100 % Strafzölle gegen Russland zu verhängen, wenn keine Friedensverhandlungen stattfinden, ist nichts anderes als Erpressung durch Wirtschaftskriegsführung – ohne jede diplomatische Glaubwürdigkeit. Dasselbe gilt für die Lieferung weiterer Patriot-Raketen. So sieht keine Deeskalation aus, sondern ein geopolitisches Langzeitspiel auf Kosten anderer.

Europa in der Schuldfalle

Mit dem neuen NATO-Ziel von 5 % BIP für Rüstung, das auf dem NATO-Gipfel in Den Haag zementiert wurde, treibt Trump seine Partner in einen ökonomischen Ausnahmezustand. Während die USA ihre militärische Industrie durch Verkauf an „Verbündete“ ankurbeln, ruinieren europäische Staaten mit wachsender Staatsverschuldung ihre eigene Zukunft.

„Burden Sharing“ – das einst als faire Lastenteilung verkauft wurde – entpuppt sich als Kolonialer Druckmechanismus: Wer nicht zahlt, wird als unsolidarisch gebrandmarkt; wer zahlt, finanziert ein strategisches Projekt, das ausschließlich amerikanische Dominanzinteressen bedient.

Frieden? Nur ein taktisches Manöver

Berichte aus Trumps Umfeld, etwa über angebliche Verhandlungsangebote an Russland, entpuppen sich laut geopolitischen Analysten wie Brian Berletic als Täuschungsmanöver: Ziel war nie Frieden, sondern ein „Syrien-Modell“ – ein eingefrorener Konflikt, der Russland bindet, während sich die USA auf den nächsten Krieg vorbereiten: China.

Die militärischen Großübungen im Pazifik, die Reorganisation des US-Militärs zur China-Abwehr, die Einbindung Taiwans – all das wurde unter Biden vorbereitet und wird von Trump fortgeführt. Von „America First“ bleibt nur die Rhetorik. Die imperiale Agenda bleibt identisch – nur die Verpackung hat sich geändert.

Propaganda und Realitätsverweigerung

Trumps Basis wird mit anti-globalistischen Versprechen ruhiggestellt, während er exakt dieselbe Außenpolitik betreibt wie Biden – inklusive der Unterstützung Israels im Gaza-Krieg, der Eskalation gegenüber China, der Fortführung der Sanktionen gegen Iran.

Die New York Times mag das nüchtern dokumentieren – doch die größere Tragödie ist, dass viele Konservative und Libertäre dies mittragen oder schweigen. Kritische Stimmen wie Marjorie Taylor Greene oder Thomas Massie werden marginalisiert, während Europa immer tiefer in eine geopolitische Falle läuft.

Fazit: Europa als geopolitischer Sündenbock

Trumps „Friedensversprechen“ waren ein taktisches Täuschungsmanöver. In Wahrheit erleben wir die perfekte Fortsetzung der US-Establishment-Politik unter nationalistischem Etikett. Der Unterschied zu Biden ist nicht strategischer Natur – sondern lediglich stilistischer.

Europa verliert seine Souveränität, seine Mittel und womöglich seine Sicherheit – in einem Krieg, der nie der seine war.