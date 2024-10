Impfkatastrophe: Die tatsächliche Zahl unerwünschter Ereignisse ist wirklich erschreckend.

Tausende Briten sind nach COVID-Impfungen behindert. Leugnen ist nicht mehr möglich.

Mehr als 14.000 Briten haben bei der Regierung eine Entschädigung beantragt. Fast 80 zusätzliche Mitarbeiter mussten eingestellt werden, weil die Zahl der Anträge weiter stieg.

Tausenden Menschen wurde eine Entschädigung verweigert, weil sie nicht „behindert genug“ waren, und 700 Menschen mussten mehr als ein Jahr auf eine Entscheidung warten.

Doch damit nicht genug.

Vaccine Disaster: Thousands of Brits Left Disabled After COVID Shots



The truth is becoming undeniable.



A freedom of information request has revealed that over 14,000 people have applied for compensation through the UK's vaccine injury scheme.



The claims are so widespread that… pic.twitter.com/HScZvDQVsJ