Hurrikan Helene war eine Operation, kein Naturereignis, und das war das Ziel.

Die Schäden, die der tropische Hurrikan Helene in den USA angerichtet hat, werden auf rund 160 Milliarden Dollar geschätzt. Helene verursachte massive Zerstörungen an Häusern, Unternehmen und Infrastruktur in mehreren US-Bundesstaaten.

Es kam zu schweren Überschwemmungen und Millionen von Haushalten waren ohne Strom. Der Gesamtschaden würde Helene zu einem der fünf teuersten Hurrikane in der Geschichte der USA machen.

"Das Ziel dieser Operation, und [Hurrikan Helene] ist eine Operation, es'ist kein natürliches Ereignis…[es] wurde gesteuert, meiner Meinung nach…Das Ziel dieser Operation ist es, Vermögenswerte zu nehmen und…es'ist im Grunde eine gigantische Übernahme…um sich Land anzueignen."



Nach Ansicht von Catherine Austin Fitts, der ehemaligen stellvertretenden Wohnungsbauministerin von Bush, handelte es sich nicht um ein Naturereignis, sondern um eine Operation. In CHD.TV sagte sie, der Hurrikan sei in eine bestimmte Richtung gelenkt worden.

Fitts fragte auf X, ob es ein Hurrikan oder ein Wahlbetrug sei. Sie verwendet das Wort „Raubtierkapitalismus“ und weist darauf hin, dass es in der betroffenen Region viele Gerüchte über Rohstoffe gibt. So gebe es zum Beispiel viel Lithium im Boden.

Greg Reese hat ein Video über die Umleitung von Hurrikanen, die Entstehung von Überschwemmungen und den Diebstahl von Lithium erstellt:

Einwohner der Stadt Cherryville, North Carolina, wehren sich seit langem gegen die Errichtung einer Lithiummine in der Gegend, die nun von „biblischen“ Überschwemmungen heimgesucht wurde.