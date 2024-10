Klaus Schwab setzt sich für das „intelligente Zeitalter“ ein, trotz Bedenken wegen Zensur und Überwachung

Der Gründer und Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, scheint ziemlich enthusiastisch über eine Zukunft zu sein, in der die Technologie die führende und zentrale Rolle im täglichen Leben der Menschen, aber auch in den verschiedenen Branchen übernimmt.

Wenn er über das angeblich bevorstehende „Intelligenzzeitalter“ spricht, könnte Schwab – angesichts seiner eigenen Erfolgsbilanz und der seiner Organisation – tatsächlich eine fortschrittliche Technologie im Sinn haben, die von einigen wenigen programmiert wird und den Rest kontrolliert.

Schwabs neuester Beitrag auf der WEF-Website verrät, dass er sich selbst als Visionär sieht: Erstens macht er sich den Begriff „vierte industrielle Revolution“ zu eigen (die in der Tat eine Welt hervorgebracht hat, in der Eliten Big Tech nutzen, um die „ungewaschenen Massen“ zu kontrollieren, zu beeinflussen und mundtot zu machen).

Und jetzt ist es Zeit für das „Intelligenzzeitalter“. Das Konzept ist so einfach wie weitreichend: Begriffe des Physischen und Biologischen „verschmelzen“ mit dem Digitalen, während Blockchain, aber auch derzeit eher esoterische Kategorien wie Quantencomputing und A(G)I, „konvergieren“ würden.

Und wo sie „verschmelzen und konvergieren“ würden – im Leben der Menschen. Schwab sagt, dass dies bereits in vollem Umfang der Fall ist, während er etwas fördert, das er als „ökologische, soziale und geopolitische Intelligenz“ bezeichnet, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft, d. h. ohne „Spaltungen“ (was in seinen Kreisen oft ein Codewort für eine abweichende Meinung ist).

Laut Schwab übertreffen KI-gesteuerte Systeme im Gesundheitswesen bereits jetzt den Menschen“. Ähnliche „positive“ Entwicklungen gebe es auch in der Landwirtschaft und im Finanzwesen. Ganz zu schweigen von den sogenannten intelligenten Städten mit Massenüberwachung, „in denen Sensoren und KI alles vom Verkehrsfluss bis zum Energieverbrauch steuern“.

Schwab legt zwar ein Lippenbekenntnis zu „Risiken“ wie der übermäßigen Automatisierung am Arbeitsplatz ab, die eine große Zahl von Menschen arbeitslos macht, aber er spricht von neuen Chancen und scheint zu glauben, dass Politiker, Bildungssysteme usw. „den Menschen beim Übergang zu neuen Rollen helfen werden“.

Welche „Rollen“ das sein könnten, geht er nicht näher ein, sondern stellt nur fest, dass sie „vollkommen unterschiedliche Fähigkeiten“ erfordern werden.

Wenn etwas nach einer tatsächlichen gesellschaftlichen Spaltung in der Zukunft schreit – sollten Schwabs Vorhersagen wahr werden – dann ist es dies. Aber er beschließt, diesen Punkt als ein kleineres Problem zu behandeln.

Und es gibt eine Sache, die der WEF-Gründer zweifelsohne als weitaus besorgniserregender darstellen möchte – und das ist die „Voreingenommenheit und Fehlinformation“ als Folge der zukünftigen hoch entwickelten KI.