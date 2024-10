„Wir haben eine Epidemie chronischer Krankheiten. Das ist besonders erschreckend, wenn man sich die Daten zur Kindheit ansieht. Die Autismusrate in den USA liegt generell bei 1 zu 36. In Kalifornien, dem Staat mit der höchsten Impfrate, liegt sie bei 1 zu 22. Auch Krebserkrankungen bei Kindern nehmen stark zu.“

Die pensionierte Pharma-F&E-Managerin Sasha Latypova beschreibt Christine Dolan von CDM, dass wir in den USA eine „Epidemie chronischer Krankheiten“ haben, die „besonders erschreckend ist, wenn man sich die Daten zur Kindheit anschaut“. Latypova stellt unter anderem fest, dass die Autismusrate im Allgemeinen bei 1 zu 36 liegt und in Kalifornien, dem „Staat mit der höchsten Impfrate“, bei 1 zu 22.

Latypova führt diese Epidemie chronischer Krankheiten in erster Linie auf den Impfplan der CDC in den USA zurück, der vorsieht, dass Menschen bis zum Alter von 18 Jahren bis zu 70 Impfungen erhalten.

Darüber hinaus weist Latypova auf eine Entdeckung hin, die sie und ihre Kollegen in jüngster Vergangenheit gemacht haben: nämlich, dass „Impfstoffe“ in Wirklichkeit genau das Gegenteil von dem bewirken, was uns erzählt wird: Anstatt mit kleinen Mengen von Toxinen etc. Immunität zu erzeugen, machen sie anfällig. Und zwar nicht nur gegenüber Krankheitserregern, sondern auch gegenüber harmlosen Proteinen wie Milcheiweiß oder Eiweiß, das aus Weizen, Mais oder Soja gewonnen werden kann.

„All diese [chronischen Krankheiten], die ich gerade beschrieben habe, sind Formen der Anaphylaxie, wie sie von Richet beschrieben wurden“, sagt Latypova und verweist auf Charles Richet, einen französischen Physiologen und selbst ernannten Eugeniker, der den Nobelpreis für die Entdeckung erhielt, dass Tiere, denen Giftstoffe injiziert wurden, zu schädlichen oder tödlichen Reaktionen neigen, wenn sie mit denselben Giftstoffen in der Umwelt in Kontakt kommen, und sei es auch nur in geringen Mengen. Er bezeichnete diese Reaktionen als „anaphylaktisch“, fügte aber hinzu, dass diese Reaktionen auch Allergien einschließen.

„Richet hat gezeigt, dass, wenn man jemandem ein Nahrungsmittelprotein in den Blutkreislauf injiziert, dies zwar nicht in 100 Prozent der Fälle, aber doch bei einem gewissen Prozentsatz der Bevölkerung einen anaphylaktischen Zustand auslöst, sodass eine zweite Injektion desselben Proteins oder sogar die Exposition durch den Verzehr dieses Proteins immer noch eine Allergie oder sogar eine schwere Anaphylaxie auslöst“, fügt Latypova hinzu.

"We have a chronic disease epidemic…it's especially scary when you look at the childhood data…the rate of autism in general in the US is 1 in 36..In California, which is the most vaccine-fascist state…[it's] 1 in 22…childhood cancers [are also] skyrocketing."



Retired… pic.twitter.com/Ee8PWIC9bf — Sense Receptor (@SenseReceptor) October 3, 2024

Teilweise Transkription des Clips:

„In einem Wahljahr fliegen Slogans umher wie: ‚Oh, wir haben eine Epidemie chronischer Krankheiten‘, was wahr ist. Und es ist besonders erschreckend, wenn man sich die Daten über Kinder ansieht. Zum Beispiel lag die Autismusrate, bevor sie entdeckt wurde, bei 1 zu 10.000. Inzwischen, mit der Einführung von über 70 Impfungen bis zum 18. Lebensjahr gemäß dem CDC-Plan, liegt die Autismusrate in den USA insgesamt bei 1:36. In Kalifornien, dem impffreundlichsten Staat, werden alle Ausnahmegenehmigungen verweigert und Ärzten die Zulassung entzogen, wenn sie medizinische Ausnahmegenehmigungen erteilen. Die Rate liegt bei 1 zu 22.

„Aber selbst diese Zahl wird verschleiert, da sie meistens bei Kindern im Alter von 10 oder 12 Jahren erfasst wird. Jemand hat sich jedoch die aktuellen Daten von Kleinkindern angesehen, bei denen Autismus diagnostiziert wurde, und dort liegt die Rate bei etwa 1 zu 8. In der schwarzen Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten ist die Lage sogar noch schlimmer.“

„In manchen Gemeinschaften ist es noch schlimmer, und das ist meine persönliche Schlussfolgerung: Sie werden, wie ich schon sagte, gezielt von Eugenikern ins Visier genommen. Sie zielen auf arme Bevölkerungsgruppen ab, und das aus verschiedenen Gründen. Es geht nicht nur darum, die Bevölkerung zu kontrollieren, sondern auch darum, dass Menschen in armen Gemeinschaften oft nicht die Mittel haben, sich gegen Verletzungen oder Ungerechtigkeiten zu wehren. Das macht sie zu leichteren Zielen. Autismus betrifft also Kinder. Die Fettleibigkeit bei Kindern ist ebenfalls erschreckend. Manchmal fahre ich durch die Stadt, und es betrifft nicht nur arme Viertel oder die sogenannten ‚Lebensmittelwüsten‘ in den Innenstädten. Selbst in wohlhabenden Gegenden ist die Mehrheit der Kinder übergewichtig, zumindest übergewichtig. Es gibt vielleicht nur eine Handvoll Kinder mit Normalgewicht, die draußen spielen. Das ist wirklich beängstigend. Warum passiert das? Und natürlich führt Übergewicht zu vielen weiteren Krankheiten, das metabolische Syndrom löst eine Vielzahl anderer gesundheitlicher Probleme aus.“

„Außerdem steigt die Zahl der Krebserkrankungen bei Kindern sprunghaft an. Jedes Kind ist gegen etwas allergisch. Lebensmittelallergien sind außer Kontrolle. Allergien gegen Erdnüsse, Soja, Mais, Gluten. Mehrere Familienmitglieder leiden an einer Glutenallergie.

Die gab es vor dem Impfprogramm auch nicht.

„All diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, sind Formen von Anaphylaxie, wie [Charles] Richet sie beschrieben hat. Er entdeckte, dass die Injektion von Nahrungsproteinen dafür verantwortlich ist. Ursprünglich arbeitete er mit Pflanzengiften und Toxinen, stellte aber bald fest, dass der gleiche Effekt auch durch harmlose Nahrungsproteine wie Albumine ausgelöst werden kann. Albumine stammen aus Weizen, Mais und Soja. Seitdem experimentierte er einfach mit Nahrungsproteinen, weil sie leicht verfügbar sind, und man dafür keine Gifte sammeln muss.“

„Er hat also nachgewiesen, dass die Injektion eines Nahrungsproteins in die Blutbahn zwar nicht bei allen, aber bei einem gewissen Prozentsatz der Bevölkerung einen anaphylaktischen Zustand hervorruft. Beim zweiten Kontakt mit demselben Protein, sei es durch eine erneute Injektion oder den Verzehr, kann es dann zu einer Allergie oder sogar einer schweren Anaphylaxie kommen. Das sehen wir bei den Erdnussallergien, die aufgetreten sind und über die sogar die New York Times berichtet hat. Diese Allergien wurden eindeutig mit dem Impfstoff von Merck in Verbindung gebracht, als sie begannen, Erdnussproteine in Impfstoffen zu verwenden – und sie tun es seitdem.“