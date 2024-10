Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, Migration und Verteidigung: Orbán erzählt Brüssel auf der Pressekonferenz in Straßburg einige Wahrheiten.

Der ungarische Premierminister kritisierte den derzeitigen Kurs der EU scharf und betonte, dass Ungarn bereit sei, die „Hebamme des Wandels“ für eine wohlhabendere und sicherere Zukunft zu sein.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán gab am Dienstag in Straßburg eine Pressekonferenz, auf der er die Prioritäten Ungarns für seine derzeitige EU-Ratspräsidentschaft erläuterte.

In der lang erwarteten Ansprache, die im vergangenen Monat aufgrund der jüngsten Massenüberschwemmungen in Mitteleuropa verschoben wurde, erklärte der ungarische Regierungschef, dass die ungarische Ratspräsidentschaft in eine Zeit großer globaler und regionaler Herausforderungen falle.

Es ist das zweite Mal, dass Ungarn den Ratsvorsitz innehat, und Orbán reflektierte über die Herausforderungen für Europa während der ersten Amtszeit im Jahr 2011.

„Es war eine schwierige Präsidentschaft, die Finanzkrise tobte und der Arabische Frühling war ausgebrochen, was zu enormer Unsicherheit führte“, betonte er und wies darauf hin, dass die heutigen Herausforderungen noch gravierender sind: „In der Ukraine tobt ein Krieg, im Nahen Osten gibt es weiterhin ernste Konflikte, und die Migration hat ein Ausmaß erreicht, das seit 2015 nicht mehr zu beobachten war.“

Er warnte davor, dass die Europäische Union in einem zunehmend globalisierten Markt „rapide an Wettbewerbsfähigkeit verliert“, und zitierte den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die sich beide kürzlich besorgt über den schwindenden Einfluss Europas auf der Weltbühne geäußert haben.

„Wenn wir uns nicht ändern, wird Europa in eine langsame Agonie verfallen. Deshalb sind wir hier, um die Hebammen dieses Wandels zu sein“, sagte Orbán.

Der ungarische Regierungschef nannte drei Hauptthemen, die er während der sechsmonatigen Amtszeit seines Landes an der Spitze des Rates angehen wollte: die Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Europas, die Bewältigung der Massenmigration und die Reform der Außenpolitik in Bezug auf Verteidigung und EU-Erweiterung.

Er forderte die Schaffung eines Europäischen Paktes für Wettbewerbsfähigkeit, um den Regulierungsaufwand zu verringern, bezahlbare Energie zu gewährleisten und den EU-Binnenmarkt zu stärken.

„Wir benötigen ein Europa, das besser funktioniert, das dem Wettbewerb mit den USA und China standhalten kann. Wir benötigen einen neuen Europäischen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Orbán und lud die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Gipfeltreffen in Budapest am 8. November ein, um diesen Vorschlag zu erörtern.

Zum Thema Migration bekräftigte Orbán Ungarns unmissverständlichen Widerstand gegen Masseneinwanderung und das Engagement seiner Regierung für starke Grenzen.

„Wir wollen, dass die Migration an der Grenze gestoppt wird“, erklärte er und erinnerte an die Pläne Ungarns, Außenstellen für Asylsuchende einzurichten, in denen die Anträge bearbeitet werden können, bevor die Geflüchteten in die EU einreisen. Dieser Vorschlag wurde von Brüssel abgelehnt, dass ihn für unrechtmäßig hält. In jüngster Zeit haben die EU-Mitgliedstaaten jedoch begonnen, bilaterale Abkommen mit Drittländern zu schließen, um einen solchen Ansatz zu übernehmen, wie z. B. Italien mit Albanien.

„Das derzeitige Asylsystem funktioniert nicht“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass „die illegale Migration die Gewalt und die sozialen Spannungen in ganz Europa verstärkt hat“.

Orbán sprach auch über die Verteidigung und die Bedeutung der Integration der westlichen Balkanländer in die EU. „Ohne Serbien gibt es keine Erweiterung“, sagte er und betonte, dass die Aufnahme Serbiens für den künftigen Erfolg des Blocks entscheidend sei. Er forderte auch die Entwicklung einer europäischen Verteidigungsindustrie, um die Sicherheitsinteressen des Kontinents zu schützen.

Die Pressekonferenz wurde kurz von einem Demonstranten unterbrochen, der den Tisch stürmte, an dem Orbán saß und ihn fragte: „Für wie viel haben Sie Ihr Land verraten, Herr Ministerpräsident?“

Der Aktivist, der später als Márton Gyekiczki, Mitglied des Jugendflügels der oppositionellen Demokratischen Koalition, identifiziert wurde, wurde von den anwesenden Sicherheitskräften festgenommen.

Der Vorfall wurde vom ungarischen Regierungschef mit den Worten abgetan: „Das ist in der ungarischen Politik nicht ungewöhnlich“, bevor er seine Rede fortsetzte.

In Bezug auf den anhaltenden Konflikt in der Ukraine wiederholte Orbán die Ansicht seiner Regierung, dass der Krieg nicht militärisch gelöst werden kann, und forderte einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensgespräche.

„Dieser Krieg kann nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen werden“, warnte er und merkte an, dass seine Ansicht in der gesamten Europäischen Union in der Minderheit sei, er aber hoffe, dass sie sich mit der Zeit durchsetzen werde.

„Wir brauchen Verhandlungen, und wir brauchen sie jetzt“, fügte er hinzu.

Trotz der Forderungen seiner Kritiker, Ungarn solle aus der Europäischen Union austreten, wenn es mit dem Kurs der Union nicht einverstanden sei, blieb Orbán trotzig.

„Wir glauben an Europa, wir glauben an die Europäische Union. Wir wollen es für die Zukunft bewahren, und deshalb wollen wir es verändern, nicht zerstören“, sagte er.

Seine Äußerungen ähneln denen, die Orbán am Wochenende bei seinem Besuch in Italien gemacht hat, wo er an einer Solidaritätsveranstaltung für den stellvertretenden italienischen Ministerpräsidenten Matteo Salvini teilnahm, dem eine lange Haftstrafe droht, weil er sich in seiner Zeit als Innenminister geweigert hatte, Migrantenboote anlegen zu lassen.

„Wir müssen uns nicht aus Brüssel zurückziehen, wir müssen es betreten. Brüssel muss besetzt und dem europäischen Volk zurückgegeben werden“, sagte Orbán am Sonntag auf einer Veranstaltung in der norditalienischen Stadt Pontida.

Viktor Orbán schloss sich anderen europäischen Konservativen an und erklärte, dass Matteo Salvinis Verteidigung der italienischen Grenzen kein Verbrechen sei. Er bezeichnete die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als „eine Schande für die Linke und ganz Europa.“

Orbáns Auftritt in Straßburg erfolgt weniger als eine Woche, nachdem die Europäische Kommission angekündigt hatte, rechtliche Schritte gegen Ungarn wegen eines umstrittenen Gesetzes einzuleiten, das Organisationen, die ausländische Gelder für politische Aktivitäten annehmen, Haftstrafen auferlegt.

Der ungarische Premierminister wird am Mittwoch eine offizielle Rede vor dem Europäischen Parlament halten.