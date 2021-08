Impfnebenwirkungen: Auswertungen der Online-Befragung

Liebe Leser, ab jetzt wird es interessant. Hier haben wir die ersten Auswertungen unserer Online-Befragung, dabei wurde bislang die Hälfte der Einsendungen ausgewertet und jene Kommentare entfernt, die „ohne Nebenwirkungen“ waren und jene Kommentare die „mit Links versehen waren“.

Eines möchte ich jedoch noch anmerken, in jedem Gastro-Betrieb, jedem Friseurbetrieb … wird man gefragt … „Sind Sie geimpft?“ … und in den Bereichen wo es darauf ankommt, also in den Krankenhäusern wird man das nicht mehr gefragt, sondern es wird sogar kategorisch verneint, dass die Impfung mit den Krankheiten etwas zu tun hat …. und das ist die neue Normalität.

Ich darf nochmals anmerken, wir sind weder für die Impfung noch sind wir gegen die Impfung … dies ist für jeden eine freie Entscheidung. TS

Ein Bekannter, der um die 60 Jahre alt ist, hat sich impfen lassen, einige Wochen später kam er kam ins Spital und hat jetzt eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert bekommen. Er war vorher gesund. w, 60 J, 1 Tag Koma, Schlaganfall, nach Astra Zeneca 1.Impfung, arbeitsunfähig.

m, 55 J, nach Impfung starke Magenschmerzen, Gewichtsverlust, allgem. starkes Unwohlsein