Impfquote im Gesundheitswesen für Covid und Grippenimpfung ist vollkommen zusammengebrochen

Was wissen sie? Warum ist die COVID-19-Impfung beim Gesundheitspersonal zusammengebrochen? Während sich über 80 % dieser Berufsgruppe für die Grippeimpfung entschieden haben, haben sich nur 15,3 % des Gesundheitspersonals in Akutkrankenhäusern und 10,5 % des Personals in Pflegeheimen für die COVID-19-Impfung entschieden. Worin besteht die Diskrepanz zwischen den aggressiven Empfehlungen der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dass sich jeder ab 6 Monaten impfen lassen sollte, und der Tatsache, dass so wenige in der amerikanischen Gesellschaft etwas mit diesen Produkten zu tun haben wollen? Dr. Jeneita Bell, Division of Healthcare Quality Promotion, National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, CDC, und Kollegen haben den Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) vom 31. Oktober 2024 verfasst, der sich mit der Empfehlung des Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) befasst, sowohl die jährliche Grippeimpfung für das Gesundheitspersonal als auch den COVID-19-Impfstoff 2023-2024 für alle Personen im Alter von 6 Jahren und darüber zu empfehlen. Einrichtungen des Gesundheitswesens, darunter Akutkrankenhäuser und Pflegeheime, melden die Impfung des Gesundheitspersonals gegen Influenza und COVID-19 an das National Healthcare Safety Network (NHSN) der CDC.

Viruserkrankungen der Atemwege, darunter Influenza und COVID-19, stellen ein Risiko für das Gesundheitspersonal in den USA dar, und die Impfung des Gesundheitspersonals ist eine wirksame Strategie zur Aufrechterhaltung einer gesunden Belegschaft und zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssystems.

Was war die Situation, die von der CDC untersucht wurde?

Von Oktober 2023 bis März 2024 definierte das NHSN eine aktuelle COVID-19-Impfung als Erhalt eines COVID-19-Impfstoffs im Zeitraum 2023-2024. Geben Sie diese Studie zur Überprüfung der Influenza und 2023-2024 COVID-19-Impfung unter dem Gesundheitspersonal, das in Akutkrankenhäusern und Pflegeheimen während der Atemwegsvirussaison 2023-24 (1. Oktober 2023 bis 31. März 2024) arbeitet;

In der oben erwähnten untersuchten Kohorte entschieden sich 80,7 % für die jährliche Grippeschutzimpfung, während nur 45,4 % des Gesundheitspersonals in Pflegeheimen dieselbe Grippeimpfung erhielten.

Was ist mit dem COVID-19-Impfstoff? Für die Saison 2023-2024 haben sich nur 15,3 % des medizinischen Personals in Akutkrankenhäusern und 10,5 % des medizinischen Personals in Pflegeheimen für die COVID-19-Impfung entschieden. Dies ist eine bemerkenswerte Zahl, die sich mit der TrialSite-Analyse deckt, wonach die Märkte die COVID-19-Impfstoffe insgesamt fast vollständig abgelehnt haben.

Wir hatten erwartet, dass die Zahl der Impfungen gegen COVID-19 in den Gesundheitsberufen weitaus höher sein würde. Es ist klar, dass die Gesundheitssysteme die Anforderungen am Arbeitsplatz nicht aktiv durchsetzen.