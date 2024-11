Der McMan der McPeople ist ein globalistischer Chaosagent

Von 009

Das Problem ist nicht, dass Donald Trump vorgab, an einem McDonald’s-Drive-in zu arbeiten. Das Problem ist nicht, dass es sich um eine inszenierte Veranstaltung handelte, mit angeheuerten Schauspielern und einem professionellen Kamerateam. Und das Problem ist nicht, dass der Secret Service anwesend war, um sicherzustellen, dass „radikalisierte Extremisten“ nicht versuchten, Trump den Kopf wegzublasen.

UND das Problem ist nicht, dass jeder weiß, dass es eine Fälschung ist, oder dass Snopes es für nötig hielt, eine Faktenprüfung durchzuführen und allen zu beweisen, dass Trump nicht wirklich bei McDonald’s gearbeitet hat.

Das Problem ist, dass es seinen Anhängern egal ist, ob es sich um eine Fälschung handelt. Sie mögen Fälschungen, deshalb folgen sie einem Mann mit falschen Haaren und einer falschen Bräune, der vorgibt, ein Mann des Volkes zu sein.

Es ist ihnen egal, ob gegen ihn 91 Anklagen, 2 Amtsenthebungsverfahren und 16 Klagen wegen sexueller Belästigung vorliegen, darunter eine Klage eines 13-jährigen Mädchens, das behauptete, Jeffrey Epstein und Donald Trump hätten sie vergewaltigt.

Es ist ihnen egal, dass Alan Dershowitz sowohl der Anwalt von Trump als auch von Epstein ist.

Virginia Roberts Giuffre sagt, sie sei von Epstein an Dershowitz verkauft worden. Giuffre sagte, dass sie im Jahr 2000, als sie noch nicht ganz siebzehn war, begann, Epsteins Villa in Palm Beach zu besuchen. Sie habe mehrmals täglich Sex mit Epstein haben müssen, sagte sie, und sie schrieb in Gerichtsdokumenten, dass sie „von erwachsenen männlichen Kollegen des Angeklagten sexuell ausgebeutet werden musste“.

Dazu gehörte auch Dershowitz.

Giuffre „behauptete, dass sie mindestens sechs Mal Sex mit Dershowitz hatte, in seinen verschiedenen Wohnsitzen, auf seiner Insel, in einem Auto und in seinem Flugzeug.“

Viele Anhänger von Donald Trump behaupten, dass Trump Kinderhandelsnetzwerke zerschlagen würde, aber er beschäftigt Leute, die tatsächlich Ermittlungen gegen Netzwerke für den Sexhandel mit Minderjährigen einstellen.

Es ist ihnen egal, dass Trump mit Epstein befreundet war oder dass er den Bezirksstaatsanwalt Alex Acosta als Arbeitsminister eingestellt hat – denselben Bezirksstaatsanwalt, der Epstein 2008 mit einem Klaps auf die Hand davonkommen ließ.

Es ist ihnen egal, dass Trump es nicht geschafft hat, den Sumpf trockenzulegen.

Tatsächlich hat Trump den Sumpf angeheuert. Mindestens 187 politische Mitarbeiter von Trump waren Bundeslobbyisten, und trotz des Wahlversprechens von Präsident Trump, „den Sumpf trockenzulegen“, beaufsichtigen viele nun die Branchen, für die sie einst Lobbyarbeit betrieben haben. Sogar Robert F. Kennedy Jr., der jetzt für Trump wirbt, hat sich darüber beschwert:

In den drei Wochen vor der Wahl 2016 twitterte er 79 Mal „Drain the swamp“, meist mit einem Hashtag, und in den vier Jahren nach der Wahl twitterte er das Wort „Swamp“ weitere 75 Mal.

Es ist ihnen egal, dass sein Handelsminister Wilbur Ross, ein leitender Manager bei Rothschild, laut ehemaligen Mitarbeitern und Kollegen, die ihn verklagten, weil er unzulässige Gebühren in Höhe von 48 Millionen Dollar berechnet und das Geld für sich selbst behalten hatte, ein riesiger Scheißkerl war.

Die Penthouse-Wohnung des Milliardärs Wilbur Ross in Manhattan im Briarcliffe war für 21 Millionen Dollar auf dem Markt. Ross kaufte ein 10.000 Quadratfuß großes Haus im Stadtteil Massachusetts Heights in Washington, D.C., von Adrienne Arsht für 10.750.000 US-Dollar. Im Jahr 2018 erwarb er ein 3,2 Millionen Dollar teures Haus in den Berkshires. Außerdem besitzt er zwei mehrere Millionen Dollar teure Immobilien in Palm Beach, Florida.

Ross besitzt eine Kunstsammlung im Wert von 150 Millionen US-Dollar, die Werke von westlichen Surrealisten bis hin zu zeitgenössischen östlichen Skulpturen umfasst. Ross besitzt 25 Werke von René Magritte im Wert von 100 Millionen US-Dollar, darunter einige der wertvollsten Gemälde des Künstlers, wie z. B. „Der Pilger“.

Kurzmeldung: Milliardäre retten uns nicht vor anderen Milliardären.

Ross schlief regelmäßig während Trumps Reden ein

Es ist ihnen egal, ob Trump Frauen an der P*ssy packt, obwohl sie ein ähnliches Verhalten bei Demokraten wie Bill Clinton ABSOLUT verabscheuen, der öffentlich für Handlungen mit einer Zigarre mit Monica Lewinsky zensiert wurde. (Keine Sorge, er hat nicht inhaliert.)

Es ist ihnen egal, ob das Unternehmen RealCadre LLC seines zionistischen verrückten Schwiegersohns Jared Kushner von George Soros und Goldman Sachs finanziert wurde.

Kushner mit Trump und Wilbur Ross …

Es ist ihnen egal, dass Trump auch mit den Clintons befreundet ist und bis 2009 Demokrat war. Er war auf der Hochzeit von Chelsea Clinton und die Clintons kamen zu seiner Hochzeit mit Melania in Mar-A-Lago.

Trump spendete mindestens 100.000 US-Dollar an die Clinton Foundation und dies wurde auf der Website der Clinton Foundation bekannt gegeben, die inzwischen jedoch entfernt wurde. Trump sagte, er würde Hillary Clinton einsperren, aber warum sollte er seine Freundin einsperren?

Präsident Donald Trump bezeichnete Hillary Clinton als „krumm“ und als „böse Frau“, und dann bat der neu vereidigte Präsident die Anwesenden bei seinem Antrittsessen, Bill und Hillary Clinton mit Standing Ovations zu begrüßen:

Es ist ihnen egal, ob Trumps Tochter Tiffany mit Bidens Enkelin Naomi befreundet ist. Sie besuchten gemeinsam die University of Pennsylvania und an ihrer Abschlussfeier im Jahr 2016 nahmen die Trumps, Barack Obama und Joe Biden teil.

Es ist ihnen egal, dass Trump auf Anweisung der Weltgesundheitsorganisation das ganze Land abgeriegelt hat, genau wie alle anderen Staats- und Regierungschefs der 195 Nationen der Welt.

Es ist ihnen egal, dass Trump immer und immer wieder wiederholt hat, dass er den Impfstoff zu 100 Prozent befürwortet, gefördert und selbst eingenommen hat und sich dann buchstäblich als Vater des Impfstoffs bezeichnet hat.

Es ist ihnen egal, dass Trump und seine Regierung acht Pharmaunternehmen mit 11 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern finanziert haben. Am 22. Juli 2020 erteilte Operation Warp Speed Pfizer einen Vorabauftrag über 1,95 Milliarden US-Dollar für die Herstellung von 100 Millionen Dosen eines COVID-19-Impfstoffs zur Verwendung in den Vereinigten Staaten, um Amerikaner mit tödlichen Injektionen zu versorgen – die bisher über 1,6 Millionen Amerikaner verletzt, getötet oder dauerhaft verstümmelt haben.

Daten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), die am Freitag [3. Mai 2024] veröffentlicht wurden, zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 26. April 2024 1.637.411 unerwünschte Ereignisse nach COVID-19-Impfungen gemeldet wurden. Darunter befinden sich 314.353 Berichte über schwere Verletzungen und 37.544 Todesfälle.

Es ist ihnen egal, ob Trump ein Massenmörder ist.

Es ist ihnen wirklich egal.

Solange die Demokraten nicht gewinnen, ist das alles, was zählt.

Die Amerikaner glauben, sie hätten keine andere Wahl, als für den einen oder anderen zu stimmen – oder Amerika wird zerstört –, aber die Wahrheit ist, dass Amerika seit Jahrzehnten von beiden Parteien systematisch zerstört wird.

Trumps Aufgabe ist es, den letzten Nagel in den Sarg zu schlagen.

TRUMPS TIEFSTAATLICHE, GLOBALISTISCHE KRIMINELLE VERBINDUNGEN

Die Wahrheit ist, dass Donald Trump ein berüchtigter Insider des Deep State ist, mit Verbindungen in alle Bereiche der kriminellen Unterwelt und der kriminellen politischen Welt. Donald Trump hat buchstäblich keine Freunde, die nicht auch gleichzeitig Insider des Deep State sind. Er steckt dem Deep State so tief im Arsch, dass er Satans Leber schmecken kann.

Trumps Vater Fred Trump wurde 1927 bei einer KKK-Versammlung verhaftet. Es nahmen über 1000 Klan-Mitglieder teil, die weiße Gewänder und Kapuzen trugen.

Aus einem Artikel der Washington Post:

Aus dem Kontext geht nicht hervor, welche Rolle Fred Trump bei der Schlägerei spielte. In dem Zeitungsartikel wird lediglich erwähnt, dass sieben Männer bei dem „Beinahe-Aufruhr bei der Parade“ festgenommen wurden, die alle von denselben Anwälten vertreten wurden. Update: In einem zeitgleichen Artikel des Daily Star wird darauf hingewiesen, dass Trump „wegen der Weigerung, sich von einer Parade zu entfernen, als er dazu aufgefordert wurde“ festgenommen wurde. Als im vergangenen Jahr die Nachricht von dem alten Bericht auftauchte, bestritt Donald Trump die Verhaftung seines Vaters vehement. „Er wurde nie verhaftet. Er hat nichts damit zu tun. Das ist nie passiert. Das ist Unsinn und es ist nie passiert“, sagte er der Daily Mail. „Das ist nie passiert. Es hat nie stattgefunden. Er wurde nie verhaftet, nie verurteilt, nicht einmal angeklagt. Es ist eine völlig falsche, lächerliche Geschichte. Er war nie dort! Es ist nie passiert. Es hat nie stattgefunden.“

Donald Trump hatte laut seiner Ex-Frau Ivana eine Ausgabe von „My New Order“ auf seinem Nachttisch liegen. Während des Scheidungsverfahrens gab sie bekannt, dass Trump aus dieser Sammlung von Reden Adolf Hitlers vorlas. Das Buch wurde ihm von seinem Freund Marty Davis geschenkt, der dies in einem Artikel in Vanity Fair bestätigte.

Einer von Fred Trumps Mietern war der Folksänger Woody Guthrie, der ihn in einem Lied verewigte:

„Ich nehme an, der alte Trump weiß

Wie viel Rassenhass er

Im Blutkessel menschlicher Herzen

Entfachte, als er

Hier in seinem Familienprojekt aus dem Jahr 1800

Trump stellte ehemalige Führungskräfte von Goldman Sachs in seiner Regierung ein. Steven Mnuchin, Gary Cohn und Dina Powell sind hier zu sehen. Er ernannte auch den Goldman-Sachs-Manager Jim Donovan zum stellvertretenden Finanz

Trump wurde von dem berüchtigten Kriegsverbrecher Henry Kissinger überprüft, der in einem Interview erklärte, er habe Trump als Präsidenten vor Hillary Clinton ausgewählt.

Wie eine unverhältnismäßig große Anzahl der Insider des Schattenstaats stammt Kissinger aus Bayern, Deutschland. Denken Sie daran, dass es die USA waren, die Hunderte von Nazi-Wissenschaftlern nach Amerika holten, um mit der CIA, der NASA und sogar der NATO zusammenzuarbeiten. Kissinger war aktiv an der Operation Paperclip beteiligt.

Mehrere hochrangige NAZI-Offiziere wurden nach dem Krieg in NATO-Positionen berufen.

Apropos Bayern: Ivana Trump ist hier mit Prinz Manuel von Bayern und seiner Frau, Prinzessin Anna von Bayern, zu sehen.

Die Familien Goldman und Sachs, die Goldman Sachs gründeten, stammten aus dem Königreich Bayern, das vom Haus Wittelsbach regiert wurde.

Stephen Schwarzman führte den Vorsitz für Trumps Strategie- und Politikforum. Der jüdische Milliardär und Mitglied von Skull and Bones gründete Blackstone. Schwarzman hat ein Haus in der 740 Park Avenue, in der zahlreiche Milliardäre und Investmentbanker leben.

740 Park Avenue ist ein Hauptquartier für wohlhabende Kriminelle wie Schwarzman, David Koch, Ronald Lauder und Steven Mnuchin.

Es gibt Gerüchte, dass es unterirdische Tunnel gibt, die mit 740 Park Avenue verbunden sind und für den Handel mit minderjährigen Sexsklaven genutzt werden.

Die 740 Park Avenue wurde in Business Insider als „legendäre Adresse“ beschrieben, die „einst als das luxuriöseste und mächtigste Wohngebäude in New York City galt (und von einigen immer noch als solches angesehen wird).“

Jeffrey Epsteins mit dem Mossad in Verbindung stehende Kinderprostituierte Ghislaine Maxwell mit dem von Trump ernannten Stephen Schwarzman bei der New Yorkers For Children Spring Gala am 16. April 2008. Schwarzman ist ein wichtiger Teil der Gruppe von Milliardären, wie Henry Kissinger und Eric Schmidt, die an der globalen Einführung von KI arbeiten, und sie kündigen das kommende Zeitalter der KI als eine „vierte Revolution“ für die Menschheit an.

Trump und die Trump-Familie sind durch und durch zionistische Unterstützer. Dasselbe gilt für Joe Biden – alle drei Kinder von Biden haben Juden geheiratet. Jared Kushner, der seine Tochter Ivanka geheiratet hat, ist Trumps wichtigster Berater.

Trump mit Ronald Lauder, einem zionistischen Milliardär und Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses. Er und sein Bruder Leonard Lauder sind die alleinigen Erben des Kosmetikunternehmens Estée Lauder, das 1946 von ihren Eltern Estée Lauder und Joseph Lauder gegründet wurde. Lauder spendete 1,6 Millionen US-Dollar für Trumps Wahlkampf.

Trump und sein zionistischer Schwiegersohn Jared Kushner trafen sich mit den Saudis und verkauften ihnen Waffen im Wert von Hunderten von Millionen, damit Saudi-Arabien den Jemen in Schutt und Asche bomben konnte. Nach ihrem Treffen investierten die Saudis 40 Millionen Dollar in Blackstone und sagten zu, weitere 1 Milliarde Dollar in Blackstone zu investieren, das Stephen Schwarzman gehört.

Trump wird auch vom Eigentümer der Söldnergruppe Blackwater, Erik Prince, und Joseph Schmitz, einem Ritter des Malteserordens, beraten. Beide waren Führungskräfte bei Blackwater. Blackwater war an der Ermordung irakischer Zivilisten und am Waffenhandel beteiligt. Joseph Schmitz war außerdem Generalinspekteur des US-Verteidigungsministeriums unter George Walker Bush.

Aus The Dark Truth about Blackwater von Peter W. Singer:

„Diese Wahrnehmung einer amoklaufenden Söldnertruppe untergräbt die eigentliche Rechtfertigung für das Engagement der USA im Irak. Ein Beamter des Innenministeriums sagte über die von den USA angeheuerten Blackwater-Mitarbeiter: „Sie betrachten Iraker wie Tiere, obwohl ich glaube, dass sie Tiere eigentlich mehr respektieren. Wir haben gesehen, was sie auf der Straße tun. Wenn sie nicht gerade schießen, bewerfen sie Menschen mit Wasserflaschen und beschimpfen sie. Wenn man ein Kind oder eine ältere Frau in Angst und Schrecken versetzt oder einen unschuldigen Zivilisten tötet, der in seinem Auto unterwegs ist, ist das dann nicht Terrorismus?“

Donald Trump mit seinem Geschäftspartner Tevfik Arif, der zuvor angeklagt war, einen Prostitutionsring junger osteuropäischer Frauen, darunter auch minderjährige Mädchen, von türkischen Yachten aus zu betreiben. Arif wurde später freigesprochen, nachdem die Mädchen Berichten zufolge bedroht wurden und sich weigerten, auszusagen.

Tausende illegaler Einwandererkinder aus Mexiko und Lateinamerika wurden unter der Präsidentschaft von Trump in ehemaligen Walmarts und Regierungseinrichtungen festgehalten.

Einige Tage nachdem die Medien über die Inhaftierung hunderter Kinder in ehemaligen Walmarts durch Trump berichtet hatten, traf sich Trump mit dem spanischen Königshaus von König Felipe VI. von Bourbon und Königin Letizia von Spanien.

Mexiko und der größte Teil Lateinamerikas waren Teil des spanischen Weltreichs. Die Bourbonen und der faschistische Diktator Franco stahlen Hunderttausende Neugeborene von ihren Müttern in Krankenhäusern. Franco setzte die Bourbonen ein, um Spanien zu regieren, nachdem er den Bürgerkrieg verursacht hatte.

Melania Trump besuchte die Internierungslager, in denen Trump illegale Einwandererkinder festhielt, darunter auch Kinder, die im Rahmen der Null-Toleranz-Politik von Donald Trump von ihren Eltern getrennt wurden. Auf Melania Trumps Jacke stand: „Mir ist das wirklich egal, und dir?“

Donald Trump ist ein Kinderhändler, der Kindern gezielt ihre Eltern weggenommen hat. Eine spätere Verteidigung, die die Trumps versucht haben, ist, dass sie Kinder von Kinderhändlern weggenommen haben. Warum haben Trump und die Bundesbehörden, einschließlich ICE, nie Beweise für die Ermittlungen und Verhaftungen dieser Kinderhändler vorgelegt?

Trump hat ein seltsames Verhältnis zu seiner Tochter Ivanka:

„Meine Tochter ist wunderschön, Ivanka, sie ist …“ – Donald Trump

„Übrigens, Ihre Tochter …“ – Howard Stern

„Sie ist wunderschön.“ – Donald Trump

„Darf ich das sagen? Ein geiler Feger.“ – Howard Stern

„Ja“ – Donald Trump

Trump traf sich mit der italienischen Königsfamilie, dem Haus Bourbon-Sizilien, und ihren direkten Vorfahren, die offiziell die Jesuiten oder die Gesellschaft Jesu gründeten. Trump wurde an Eliteuniversitäten der Ivy League, der Fordham University und der University of Pennsylvania, zum Jesuiten erzogen.

Eric Trump und Ivanka Trump besuchten die Jesuitenschule Georgetown. Keiner von ihnen ist römisch-katholisch.

Paul Manafort besuchte die Jesuitenschule Georgetown.

Mick Mulvaney ist Trumps Stabschef im Weißen Haus und besuchte die Jesuitenschule Georgetown.

Trumps ehemaliger Stabschef im Weißen Haus, John F. Kelly, besuchte ebenfalls Georgetown.

Trump ernannte Kirstjen Nielsen zur Ministerin für innere Sicherheit, die Georgetown besuchte.

Trump ist mit Prinz Roffredo Gaetani vom römischen-vatikanischen schwarzen Adel befreundet, der Eigentümer des Gambino-Verbrechersyndikats und der Philly Mob ist, die Atlantic City gebaut und betrieben haben, wo Trump Kasinos besaß.

Trumps Ex-Frau Ivana Trump war jahrelang mit Prinz Roffredo Gaetani liiert. Die Gaetani sind eine päpstliche Blutlinie, die als Fürsten und Grafen in ganz Latium und in Süditalien regierte, wo die Mafia eine wichtige Rolle spielt. Hier ist Prinz Roffredo Gaetani mit seinen Armen um die Taille von Ivana Trump und der 15-jährigen Ivanka Trump.

Trump stellte Roy Cohn ein, der als Anwalt für die Mafiabosse John Gotti, Tony Salerno und Carmine Galante arbeitete.

Trump kaufte das Grundstück für sein Kasino von dem Mafia-Killer Salvatore Testa.

Die Mafia baute Atlantic City und wusch ihre kriminellen Gewinne in Kasinos. Die Merlinos arbeiteten Monate vor dem Kauf durch Trump am Bau von Kasinos. Das Unternehmen S&A Concrete, das Gambino-Genovese gehörte, war am Bau von Trumps Gebäude in Manhattan beteiligt.

Ivana Trump mit Prinz Marcantonio Colonna in Italien im Jahr 1990, als Ivana und Donald noch verheiratet waren. Prinz Marcantonios Vorfahre, Baron Niccolo Turrisi Colonna aus Sizilien, wurde im 19. Jahrhundert verdächtigt, ein Mafiaboss zu sein.

Trump mit seinem Freund Robert Libutti, der mit der Gambino-Familie in Verbindung steht. Libutti ist ein Kasinospieler, der wegen seiner Verbindungen zur Mafia in zahlreichen Kasinos Hausverbot hat.

Donald Trump mit dem Gambino-Partner und verurteilten Mafioso Joey Cinque, der die American Academy of Hospitality Sciences leitet, die Trump und seine Unternehmen mehrfach ausgezeichnet hat.

Kellyanne Conways Großvater Jimmy „The Brute“ DiNatale war ein italienischer Mafioso.

Trump steht in Verbindung mit Felix Sater, der Verbindungen zur russischen Mafia hat und wegen eines Börsenschwindels mit der italienischen Mafia verhaftet wurde.

Die russische Mafia in New York zollt der Cosa Nostra durch die Lucchese-Familie Tribut, die ihnen Schutz bietet.

Der Sohn des russischen Milliardärs Aras Agalarov, Emin Agalarov, organisierte ein Treffen mit der russischen Anwältin Natalia Veselnitskaya und Trump Jr., Kushner und Paul Manafort. Aras Agalarov ist Kommandeur des italienischen Verdienstordens.

Aras Agalarov ist Eigentümer des Crocus City Hall, in dem die jüngsten Schießereien in der Nähe von Moskau stattfanden. Agalarov zahlte Trump 20 Millionen Dollar dafür, dass er 2013 die Miss-Universum-Wahl im Crocus City Hall ausrichtete. Die russische Bank Sberbank sponserte die Veranstaltung. Sberbank vertrieb das Vaxx in Russland und ihr CEO ist Hermann Gref, ein WEF-Treuhänder.

Der Familienname Bush leitet sich von der deutschen Familie von dem Bussche ab, ebenso wie die Blutlinie von Trump aus Bayern stammt.

H. R. McMaster, Jim Mattis, Rick Perry, Gina Haspel, Alexander Acosta, John Bolton, Robert O’Brien, Dina Powell, Joseph Schmitz und Dan Coats haben alle als Berater, Direktoren von Behörden oder in der Trump-Administration gearbeitet und sie alle haben auch mit George Walker Bush zusammengearbeitet.

Peter Thiel bezeichnet sich selbst als „Libertären“, eine seltsame Wortwahl für einen Mann, dessen Unternehmen Palantir vielleicht einer der am stärksten staatlich subventionierten Auftragnehmer im Bereich Cybersicherheit auf dem Planeten ist.

Der größte Geldgeber von Palantir ist kein Geringerer als In-Q-Tel, die Risikokapitalgesellschaft der CIA.

Ein noch engerer Freund Putins aus Trumps Team ist ironischerweise der ehemalige Exxon-CEO Rex Tillerson, sein Außenminister.

Tatsächlich hat Tillerson durch die Erschließung russischer Ölfelder durch Exxon tiefe Verbindungen zu Russland, die bis in die Regierungszeit von Boris Jelzin zurückreichen. Putin verlieh Tillerson 2013 den Orden der Freundschaft, nachdem dieser einen milliardenschweren Deal zwischen Exxon Mobil und Rosneft ausgehandelt hatte, dem russischen staatlichen Ölgiganten, der von Putins ehemaligem KGB-Kumpel Igor Setschin geleitet wird, der übrigens in einem Anfall eifersüchtiger Wut die 50 Millionen Dollar teure Villa seiner Frau mit einem Bagger zerstörte, nachdem diese mit einem italienischen Rennfahrer durchgebrannt war.

Trump sagt auf dem WEF in Davos: „Klaus Schwab leistet fantastische Arbeit.“

Trump prahlte damit, dass er bei einem Abendessen in Davos mit den Chefs einiger der größten multinationalen Unternehmen der Welt „15 neue Freunde“ gefunden habe.

„Gestern Abend haben wir mit etwa 15 Wirtschaftsführern zu Abend gegessen – von denen ich keinen kannte, aber über die ich seit Jahren lese – und es war wirklich eine unglaubliche Gruppe“, sagte Trump zu Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums. „Und ich glaube, ich habe 15 neue Freunde. Das war wirklich großartig, was Sie getan haben, und das Wirtschaftsforum auf die Beine zu stellen.“

Hier ist die Liste der Gäste des Dinners, laut Bloomberg:

Werner Baumann, CEO des deutschen Pharmaunternehmens Bayer AG

Carlos Brito, CEO der brasilianisch-belgischen Brauerei Anheuser-Busch InBev NV

Heinrich Hiesinger, CEO des deutschen Mischkonzerns Thyssenkrupp AG

Joe Kaeser, CEO des deutschen Mischkonzerns Siemens AG

Martin Lundstedt, CEO des schwedischen Autoherstellers AB Volvo

Bill McDermott, CEO des deutschen Softwareunternehmens SAP SE

Vas Narasimhan, designierter CEO des Schweizer Pharmaunternehmens Novartis AG

Patrick Pouyanne, CEO des französischen Ölkonzerns Total SA

Punit Renjen, CEO des britischen Beratungsunternehmens Deloitte

Kasper Rorsted, CEO des deutschen Sportartikelherstellers Adidas

Eldar Saetre, CEO des norwegischen Ölkonzerns Statoil ASA

Mark Schneider, CEO des Schweizer Lebensmittelunternehmens Nestle SA

Ulrich Spiesshofer, CEO des schwedisch-schweizerischen Maschinenbauunternehmens ABB Ltd

Rajeev Suri, CEO des finnischen Technologieunternehmens Nokia Corporation

Mark Tucker, Vorstandsvorsitzender der britischen Bank HSBC

Das Weltwirtschaftsforum und seine Armee von Vampiren sind Meister der psychologischen Kriegsführung. Sie sind Monster und Donald Trump ist eines ihrer am besten ausgebildeten Monster. Er ist ein böses Genie, das es versteht, sowohl Freunde als auch Feinde zu manipulieren und zu provozieren.

Trump ist ein tasmanischer Teufel, ein wirbelnder Derwisch des Chaos, des Pandämoniums und der Anarchie. Er ist ein Störer der Weltordnung, der Inbegriff eines Elefanten im Porzellanladen, der brüllend alles auf den Kopf stellt und Chaos verursacht.

Die globalistischen Vampire müssen Chaos und eine große Erschütterung verursachen, bevor sie durch einen großen Neustart eine neue Weltordnung schaffen können.

Donald Trump ist ihr führender Chaos-Agent.