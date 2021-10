Impfstoffe – leisten sie noch einen Beitrag zum Allgemeinwohl?

Mercola.com

Um die Sicherheit so vieler Kinder wie möglich zu gewährleisten, müssen wir eine offene, rationale Diskussion über die Sicherheit von Impfstoffen führen. Vor 30 Jahren war 1 von 10 000 Kindern von Autismus betroffen. Heute ist sogar 1 von 50 Kindern davon betroffen.

Wenn Ihr Baby eine suboptimale Darmflora hat, können Impfungen der sprichwörtliche „letzte Strohhalm“ sein – der Auslöser, der sein Immunsystem für die Entwicklung chronischer Gesundheitsprobleme „präpariert“.

Die Untersuchung der Unterschiede zwischen geimpften und ungeimpften Kindern könnte Licht in die Diskussion über die Sicherheit von Impfstoffen bringen, aber eine groß angelegte, gut konzipierte Studie wurde noch nie durchgeführt.

Wir veröffentlichen erneut Artikel aus den vergangenen Jahren, die in dem heutigen beispiellosen Klima unheimlich aktuell sind. Der mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm „The Greater Good“ wurde erstmals 2011 veröffentlicht. Wir haben ihn vor sieben Jahren zum ersten Mal auf unserer Website veröffentlicht. Dieser Artikel wurde inzwischen eine Million Mal aufgerufen.

Zehn Jahre nach der Premiere des Films ist die tragische Wahrheit über die toxischen Auswirkungen von Impfstoffen auf die Gesundheit des Gehirns und des Immunsystems, die in diesem bahnbrechenden Film enthüllt wurde, heute noch genauso wahr wie damals, als er zum ersten Mal auf Filmfestivals in den USA gezeigt wurde.

Es ist unglaublich wichtig, diesen Dokumentarfilm im Zusammenhang mit der Massenkampagne zur COVID-19-Injektion zu sehen, bei der die Öffentlichkeit gezwungen wird, eine weitgehend experimentelle Injektion zu akzeptieren.

Obwohl viele Experten darauf hingewiesen haben, dass die Risiken der COVID-19-Impfung für viele Bevölkerungsgruppen, darunter Kinder und Jugendliche, schwangere Frauen und Menschen, die bereits von Natur aus immun sind, zu groß sind, werden die Impfungen von den Gesundheitsbehörden im Interesse des „Allgemeinwohls“ weiter vorangetrieben.

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichten von Familien, deren Leben sich durch Impfschäden für immer verändert hat, und zeigt, wie die moderne Medizin, vor allem wenn sie von Politik, Ideologie und Großkapital angetrieben wird, Sie einiger Ihrer grundlegenden Menschenrechte berauben kann, einschließlich der freiwilligen, informierten Zustimmung zur Übernahme medizinischer Risiken.

Die Folgen einer solchen politisch und finanziell gesteuerten Gesundheitspolitik können verheerend sein. „The Greater Good“ ist eine provokante, aber durchdachte und gut dokumentierte Untersuchung der brisanten Impfthemen. Einzigartig ist, dass es die Perspektiven prominenter Stimmen einbezieht, die in den heutigen Mainstream-Medien unterschiedliche Botschaften zum Thema Impfung verbreiten – sowohl diejenigen, die sich für eine obligatorische Impfpolitik einsetzen, als auch diejenigen, die sich gegen eine Zwangsimpfung aussprechen.

Die Porträts von Familien, deren Kinder durch Impfungen geschädigt wurden oder sogar starben, sind herzzerreißend, und es macht wütend zu erfahren, welche Abkürzungen Regierung und Industrie nehmen, um Impfstoffe wie Gardasil schnell auf den Markt zu bringen, und wie viele Ärzte Impfreaktionen als „Zufall“ abtun.

Der Film endet mit einer bittersüßen, aber hoffnungsvollen Botschaft, die zu positiven Veränderungen aufruft, um Ängste abzubauen, damit Eltern, Ärzte und Gesetzgeber zusammenarbeiten können, um die Gesundheit aller Kinder zu schützen und Impfschäden und Todesfälle zu verhindern.

Der Schutz der Gesundheit aller Kinder erfordert eine individuelle Herangehensweise an Impfstoffe

Es muss eine offene, rationale Diskussion über Impfungen, Infektionskrankheiten und Gesundheit geführt werden. Wollen wir nicht alle, dass unsere Kinder gesund sind und vor unnötigem Schaden bewahrt werden?

Wenn wir die Gesundheit aller Kinder schützen wollen, können wir nicht länger die Anzeichen dafür ignorieren, dass die öffentliche Gesundheitspolitik, die die obligatorische Verwendung von Mehrfachimpfstoffen in der frühen Kindheit zur Krankheitsverhütungsstrategie Nr. 1 in unserem Land macht, einen Punkt erreicht hat, an dem wir keine Ahnung mehr haben, wie viele Kinderleben im Namen des „größeren Guten“ geopfert werden.

Meiner Meinung nach besteht kaum ein Zweifel daran, dass wir die Sicherheit und Wirksamkeit des derzeitigen Impfprogramms in den USA überprüfen müssen, und dass diese Überprüfung methodisch solide Untersuchungsstudien umfassen muss, die nicht durch Interessenkonflikte innerhalb der Industrie und der Regierung beeinträchtigt werden.

Wenn wir das jetzt nicht tun, werden wir möglicherweise nicht in der Lage sein, weitere Schäden an der Gesundheit künftiger Generationen zu verhindern. Ich empfehle Ihnen, sich den Dokumentarfilm „The Greater Good“ anzusehen, um besser über Wissenschaft, Politik und Ethik des Impfens informiert zu sein. Diesen Film können Sie während der diesjährigen Vaccine Awareness Week hier kostenlos ansehen.

Autismus und die Revolution der denkenden Mütter

Ein Produzent von „The Greater Good“ hat auch kurze Videos mit Ausschnitten aus Interviews veröffentlicht, die für den Film geführt wurden, sowie weitere Informationen zu einer Reihe von Impfthemen. Im obigen Video geht es um den angeblichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus, wobei Mütter von geimpften Kindern mit Autismus von einer Gruppe namens The Thinking Moms Revolution zu Wort kommen.

Autismus ist in den letzten Jahrzehnten sprunghaft angestiegen, und Wissenschaftler und Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens streiten sich weiterhin über die Gründe dafür, aber irgendetwas ist eindeutig falsch. Vor drei Jahrzehnten waren 4 von 10.000 Kindern von Autismus betroffen. Im Jahr 2021 wird es schätzungsweise 1 von 54 Kindern sein.

Während die Schulmedizin immer noch behauptet, es gäbe keine bekannte Ursache für die Zunahme von Autismus, berichten Mitglieder einer Gruppe namens The Thinking Moms, wie sie ein gesundes Kind zur Impfung brachten und dann mit ansehen mussten, wie sich ihr Kind nach der Impfung verschlechterte.

Wie eine Mutter sagte: „In diesem Land werden wir indoktriniert, an Impfstoffe zu glauben und zu glauben, dass es diese unglaublich tadellose Wissenschaft dahinter gibt. [Aber wenn man erst einmal anfängt zu recherchieren und feststellt, wie fadenscheinig die Beweise sind, vor allem für die Sicherheit … dann wird einem klar, wie wenig davon auf Tatsachen beruht.“ Auf seiner Website stellt das Team von „The Greater Good“ fest:

In den frühen 2000er Jahren wies die CDC die Impfstoffhersteller an, das Konservierungsmittel Quecksilber aus den Kinderimpfungen zu entfernen. Aber als das Quecksilber aus den meisten Kinderimpfungen entfernt wurde, empfahl die CDC, dass schwangere Frauen und Säuglinge im Alter von 6 und 7 Monaten die Grippeimpfung erhalten sollten – von der sie wussten, dass sie noch Quecksilber enthielt. Zusätzlich zur Grippeimpfung empfahl die CDC schwangeren Frauen auch die Tdap-Impfung (Diphtherie, Tetanus und abgeschwächte Keuchhusten). Schwangere Frauen und ihre ungeborenen Kinder werden also immer noch mit quecksilberhaltigen Grippeimpfstoffen und aluminiumhaltigen DTaP-Impfstoffen geimpft – und das zu einem früheren Zeitpunkt.

Diese Impfungen während der Schwangerschaft stehen im Widerspruch zu den jahrzehntelangen Ratschlägen, während der Schwangerschaft keine Medikamente einzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, keinen Alkohol zu trinken und quecksilberhaltige Meeresfrüchte zu meiden, aber die Menschen sind so sehr darauf konditioniert worden, Autoritäten zu vertrauen, dass sie dies akzeptieren, sodass es nur allzu leicht ist, den Eltern zu sagen: „Tut mir leid, Ihr Kind wurde so geboren [Die Gesundheitsbehörden halten die Scharade aufrecht, dass sie versuchen, eine Ursache für Autismus zu finden, obwohl sie in den letzten zehn Jahren 1,6 Milliarden Dollar für die Suche nach einer vermeintlichen genetischen Ursache ausgegeben haben, obwohl es zahlreiche wissenschaftliche Beweise dafür gibt, dass Umweltfaktoren der Übeltäter sind.

Die gute Nachricht

Die gute Nachricht ist, dass es heute viel mehr Informationen über alternative biomedizinische Therapien gibt. Diese werden von aufgeschlossenen Ärzten angewandt, die sich mit der neuroimmunen Dysfunktion befassen, unter der Kinder mit durch Impfungen verursachtem Autismus leiden. Einigen Kindern, bei denen Autismus“ diagnostiziert wurde, geht es durch spezielle Diäten, Nahrungsergänzungsprogramme und Entgiftungsprotokolle, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, besser.

Wie im Video erwähnt, gibt es eine große „Untergrund“-Bewegung von Eltern, die ihre Erfahrungen und Erfolge teilen, und es gibt aufgeklärte Ärzte, die Kindern mit Autismus helfen konnten, wenn die Schulmedizin versagt. Das GAPS-Protokoll (Gut and Psychology Syndrome) gehört meiner Meinung nach zu den wichtigsten Behandlungsstrategien, aber es gibt noch viele andere.

Das GAPS-Ernährungsprotokoll wurde von Dr. Natasha Campbell-McBride entwickelt, bei deren Sohn Autismus diagnostiziert wurde. Sie weiß, dass es einen wichtigen Zusammenhang zwischen einer gestörten Darmflora bei schwangeren Frauen und Entwicklungsproblemen bei ihren Kindern, insbesondere Autismus, gibt.

Der Aufbau einer normalen Darmflora in den ersten 20 Lebenstagen spielt eine entscheidende Rolle für die Reifung des Immunsystems Ihres Babys. Es ist wichtig zu wissen, dass Babys, die eine abnormale Darmflora entwickeln, ein geschwächtes Immunsystem haben, wodurch sie ein höheres Risiko für Impfstoffreaktionen haben.

Bei GAPS-Babys kann die Impfung der „letzte Strohhalm“ sein

Wenn Ihr Baby eine suboptimale Darmflora hat, können Impfungen der sprichwörtliche „letzte Strohhalm“ sein – der Auslöser, der das Immunsystem zur Entwicklung chronischer Gesundheitsprobleme „anregt“. Laut Campbell-McBride wird das Nervensystem von Kindern mit GAPS durch die Giftstoffe, die aus dem Darm in den Körper und ins Gehirn fließen, ständig belastet und daran gehindert, seine normalen Funktionen zu erfüllen und sensorische Informationen zu verarbeiten.

Andere Forscher beginnen nun, ihre Ergebnisse zu bestätigen. So bestätigte eine Studie aus dem Jahr 2013, dass autistische Kinder im Vergleich zu gesunden Kindern ein deutlich anderes Mikrobiom haben. Vor allem hatten sie weniger gesunde Bakterien, wie z. B. Bifidobacterium. Kinder, bei denen Autismus diagnostiziert wurde, hatten auch deutlich höhere Werte an toxischen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

Ich glaube, dass das GAPS-Ernährungsprogramm für die meisten Menschen lebenswichtig ist, da die Mehrheit der Menschen aufgrund falscher Ernährung und toxischer Belastungen eine so schlechte Darmgesundheit hat, aber es ist besonders wichtig für schwangere Frauen und kleine Kinder.

Die beste Vorbeugung gegen GAPS besteht darin, dass die Mutter vor der Empfängnis alle verarbeiteten Lebensmittel, Zucker, Antibiotika (einschließlich CAFO-Fleisch und antibakterielle Seifen) und Antibabypillen meidet. Diese verursachen das Wachstum von pathogenen Hefen und Pilzen sowie einen undichten Darm, durch den unverdaute Proteinfragmente in den Blutkreislauf gelangen und zu Autoimmunkrankheiten beitragen können.

Anschließend kann gestillt und auf die Einnahme von Antibiotika während (intrapartal) und nach der Entbindung verzichtet werden.

Es ist auch ratsam, vor einer Impfung sicherzustellen, dass das Mikrobiom Ihres Babys gesund ist. Glücklicherweise ist es möglich, GAPS bereits in den ersten Lebenswochen Ihres Babys relativ kostengünstig festzustellen, was Ihnen helfen kann, fundierte Entscheidungen über Impfungen zu treffen und darüber, wie Sie vorgehen müssen, um Ihr Kind auf den Weg zu einem gesunden Leben zu bringen.

Das gesamte Verfahren zur Identifizierung von Kindern, bei denen das Risiko besteht, dass sie durch eine Impfung Autismus entwickeln, wird in ihrem Buch „Gut and Psychology Syndrome“ beschrieben: Natürliche Behandlung von Autismus, Dyspraxie, ADS, Legasthenie, ADHS, Depression und Schizophrenie.

Was Ärzte wirklich über Impfstoffe wissen

Ein weiteres kurzes Video, das auf der Website „The Greater Good“ veröffentlicht wurde, weist darauf hin, dass Ärzte im Medizinstudium nicht über die Risiken von Impfstoffen unterrichtet werden. Kurz gesagt, den Ärzten wird beigebracht, wie man Impfstoffe verabreicht, aber nicht, wie man eine Impfstoffreaktion erkennt. Ärzte, die Kindern Impfstoffe empfehlen und verabreichen, werden nicht über die großen wissenschaftlichen Lücken in der Impfstoffsicherheit unterrichtet.

Sie erfahren nicht, dass es keine Studie gibt, in der die mittel- oder langfristigen Gesundheitsergebnisse von geimpften und ungeimpften Bevölkerungsgruppen verglichen wurden. Sie erfahren nicht, dass in Studien zur Impfstoffsicherheit kein echtes Placebo verwendet wird, sondern ein anderer Impfstoff oder eine quecksilber- oder aluminiumhaltige Lösung als Placebo! Sie erfahren nicht, dass Studien zur Sicherheit von Impfstoffen oft nur wenige Tage bis Wochen dauern und Langzeitnebenwirkungen verschweigen. Sie erfahren nicht, dass Impfstoffe das Immunsystem überwältigen und Autoimmunkrankheiten verursachen können. Sie erfahren nicht, dass das in den Impfstoffen enthaltene Aluminium bekanntermaßen zu kognitiven Beeinträchtigungen, Autoimmunerkrankungen, Darmproblemen und einer Vielzahl anderer Schäden bei gesunden Erwachsenen führt – wer weiß, was es bei winzigen Säuglingen anrichtet.

Sie erfahren nicht, dass das in Impfstoffen enthaltene Quecksilber in der medizinischen Fachliteratur als starkes Neurotoxin dokumentiert ist und dass es immer noch bei der Herstellung einiger Impfstoffe und auch als Konservierungsmittel verwendet wird. Sie erfahren auch nicht, wie der Körper die Bestandteile des Impfstoffs verarbeitet, weil, nun ja, niemand das jemals erforscht hat.

Angesichts solcher Mängel in der Impfstoffausbildung an den meisten medizinischen Fakultäten ist es für Eltern sehr wichtig, sich selbst – und ihre Kinderärzte, sofern sie dazu in der Lage sind – darüber zu informieren, wie man Impfstoffreaktionen, Verletzungen und Todesfälle erkennen und verhindern kann. Und genau deshalb ist es so wichtig, die Diskussion über diese Themen zu eröffnen. Es gibt große Lücken im allgemeinen Wissen und auch in der Forschung, und diese Lücken müssen wirklich geschlossen werden.

Warum will die CDC die Gesundheitsergebnisse nicht untersuchen?

Eine Studie, die viel Licht in die Diskussion um die Sicherheit von Impfstoffen bringen könnte, ist eine Studie, die die gesundheitlichen Ergebnisse von geimpften und ungeimpften Kindern vergleicht. So unlogisch es auch erscheinen mag, es gab noch nie eine große, prospektive und gut konzipierte Studie, in der untersucht wurde, ob Kinder, die nicht geimpft werden oder weniger Impfungen erhalten, gesünder oder ungesünder sind als Kinder, die alle staatlich empfohlenen Impfstoffe erhalten. Diese Art von Studien gibt es nicht.

Und so hält die Kontroverse darüber an, ob die Verwendung von Mehrfachimpfstoffen in der frühen Kindheit langfristige negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat und möglicherweise mehr schadet als nützt. Allerdings deuten inoffizielle Erhebungen darauf hin, dass stark geimpfte Kinder möglicherweise mehr chronische Gesundheitsprobleme haben als ungeimpfte Kinder und dass ungeimpfte Kinder weitaus seltener an Autismus erkranken.

Es gibt auch immer mehr Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass Impfstoffe mit einer Reihe von Störungen des Gehirns und des Immunsystems in Verbindung gebracht werden können, einschließlich eines möglicherweise erhöhten Risikos für:

Lern- und Entwicklungsstörungen

Hirnschäden

Allergien, Asthma und Darmprobleme

Autoimmunkrankheiten

Chronische Infektionen

Autismus-Raten steigen jedes Mal, wenn dies geschieht

In der September-Ausgabe 2014 des Journal of Public Health and Epidemiology wurde eine Studie veröffentlicht, in der ein mögliches unerkanntes Sicherheitsproblem im Zusammenhang mit Impfstoffen beschrieben wurde. Darin wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen Autismus und drei bestimmten Impfstoffen diskutiert: MMR (Masern, Mumps, Röteln), Varizellen (Windpocken) und Hepatitis-A-Impfstoffe. Wie von Global Research berichtet:

Anhand von statistischen Analysen und Daten der US-Regierung, Großbritanniens, Dänemarks und Westaustraliens haben Wissenschaftler des Sound Choice Pharmaceutical Institute (SCPI) herausgefunden, dass die Zunahme autistischer Störungen mit der Einführung von Impfstoffen einhergeht, die menschliche fötale Zelllinien und retrovirale Kontaminanten verwenden.

Noch alarmierender ist, dass Dr. Theresa Deisher, leitende Wissenschaftlerin und Gründerin des SCPI, feststellte: „Die mit menschlichen Föten kontaminierten Impfstoffe werden nicht nur mit autistischen Störungen in der ganzen Welt in Verbindung gebracht, sondern auch mit epidemischen Leukämie- und Lymphomerkrankungen bei Kindern“.

Das Hauptargument für einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus ist die Einführung von Impfstoffen, die mit menschlichen fötalen Zelllinien hergestellt werden, die fötale und retrovirale Verunreinigungen enthalten. Die betreffende Zelllinie ist als WI-38 bekannt. Den Autoren zufolge stiegen die Autismusraten jedes Mal stark an, wenn ein weiterer dieser Impfstoffe eingeführt wurde.

In den USA zum Beispiel stiegen die Autismusraten zwischen 1980 und 1981 sprunghaft an, nachdem MeruvaxII und MMRII zugelassen wurden, die beide mit der menschlichen fötalen Zelllinie WI-38 hergestellt wurden. Ein weiterer sprunghafter Anstieg der Autismus-Prävalenz erfolgte 1988, was auf drei Faktoren zurückzuführen ist:

Die Hinzufügung einer zweiten MMRII-Dosis

Eine äußerst erfolgreiche Masernimpfkampagne, die die Durchimpfungsrate zwischen 1987 und 1989 von 50 auf 82 Prozent erhöhte

Die Einführung von Poliovax im Jahr 1987

Im Jahr 1995 stiegen die Autismusraten nach der Einführung des Varizellen-Impfstoffs Varivax erneut an. Abschließend stellen die Autoren fest, dass „die steigende Prävalenz autistischer Störungen in direktem Zusammenhang mit Impfstoffen steht, die unter Verwendung menschlicher fötaler Zellen hergestellt werden“.

Obwohl dies nur eine Hypothese dafür ist, wie und warum Impfstoffe zum steigenden Auftreten von Autismus bei Kindern beitragen können, gibt es viele offene Fragen zur Impfstoffwissenschaft und -politik, die schnell beantwortet werden müssen, bevor weitere Impfstoffe in die von der Regierung empfohlene und vorgeschriebene Liste für Kinder und Erwachsene aufgenommen werden.

Leider gibt es nur wenige Statistiken über Zusammenhänge zwischen Impfstoffen und Autismus, und wenn ein Artikel erscheint, der auch nur andeutet, dass es einen Zusammenhang gibt, folgen sofort Kommentare von Websites, die die Fakten überprüfen, und von Impfstoffbefürwortern, die diesen Zusammenhang leugnen. Und das, obwohl nur ein einziger Impfstoff – MMR – und ein Impfstoffbestandteil – Thimerosal – jemals wissenschaftlich untersucht worden sind. Wie von Children’s Health Defense festgestellt:

Die Wahrheit ist, dass keiner dieser Impfstoffe jemals auf seinen Zusammenhang mit Autismus untersucht oder in Betracht gezogen wurde, sodass niemand eine Ahnung davon hat. Das wäre so, als würde man versuchen, die Ursache eines Flugzeugabsturzes zu ermitteln, ein mechanisches Versagen vermuten, nur eine der Tragflächen analysieren und dann das gesamte Flugzeug für unschuldig erklären.

In der Zwischenzeit sollten Sie sich, um Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Kinder zu schützen, gut informieren und sich über Infektionskrankheiten und Impfstoffe aufklären lassen, damit Sie kluge Entscheidungen in Bezug auf die Gesundheitsversorgung treffen können.