Die Sowjetunion zog 400.000 Soldaten aus Ostdeutschland ab, unter der Bedingung, dass die NATO nicht nach Osten ziehen würde. Präsident George Bush versicherte Gorbatschow, dass sich die NATO keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde.

Schließlich rückte die NATO 1.600 Kilometer nach Osten vor. Aegis-Raketensysteme, die Atomraketen abfeuern und Russland innerhalb von Minuten erreichen können, wurden auch in Polen und Rumänien installiert.

„Das ist unentschuldbar“, sagte der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. im Gespräch mit Jordan Peterson.

Robert Kennedy Jr explains the Ukraine war: The US Govt toppled the democratically elected Ukrainian Govt in 2014, selected the new leader of Ukraine, funded a civil war against ethnic Russians in the east and provoked Russia into the ongoing US proxy war.