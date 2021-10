In Australien wurde ein bekannter Blogger in seinem Haus verhaftet. Angeblicher Verstoß gegen das „Gesetz der öffentlichen Gesundheit“ (Videos)

Der australische Blogger Simeon Boikov – bekannt als „Aussie Cossack“ – wurde in einem Haus verhaftet, weil er angeblich gegen die Abriegelungsvorschriften verstoßen hat.

Boikov, ein Bürgerjournalist, der auf seinem YouTube-Kanal über Polizeibrutalität und Abriegelungsmaßnahmen berichtet, sendete per Livestream, wie drei Polizisten aus NSW am 4. Oktober sein Haus betraten und ihn wegen eines „angeblichen Verstoßes gegen das Gesetz über die öffentliche Gesundheit“ verhafteten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist unklar, wofür Boikov angeklagt wurde, aber es kommt Tage, nachdem er ein Video gepostet hat, in dem er den verhaftenden Beamten, Seargeant Kingston, verspottet. In einem längeren Video (siehe unten) bezeichnet Kingston Boikov als „absolute Bedrohung“, der verdächtigt wurde, eine Straftat begangen zu haben, indem er sein Auto parkte und ausstieg – was er laut Boikov „zur Übung“ tat.

In Australien erlaubt die Polizei den Bürgern nicht einmal, sich ohne Maske im Freien zu bewegen.

In Australia, police aren't even allowing citizens to do exercise outside without mask. pic.twitter.com/ZMFIZ5BAKW — 🧢מאק (@beingrealmac) October 6, 2021

Nach der Verhaftung postete Boikovs Frau einen Clip, in dem sie sagt, dass die Beamten über eine Kaution diskutieren, aber keine weiteren Informationen über den Stand der Dinge haben.

Mehrere Kommentatoren kritisierten die Verhaftung im Kommentarbereich:

In mehreren Videos auf seinem YouTube-Kanal ist Boikov zu sehen, wie er Polizeibrutalität und Einschüchterungstaktiken gegen die Öffentlichkeit anprangert, immer unterwegs ohne Maske auf öffentliche Plätze, um lokale Mandate infrage zu stellen, und Menschen anleitet, wie man legal protestiert. Kurzum, er ist der NSW-Regierung ein gewaltiger Dorn im Auge.

Im Jahr 2015 wurde Boikov von der NSW-Polizei zur Terrorismusbekämpfung verhört, nachdem er in die Ostukraine gereist war, um sich mit prorussischen Separatisten zu treffen, die nach dem Absturz von Flug MH17 Gegenstand australischer Sanktionen waren.