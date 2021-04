In Brasilien sterben sehr viele Menschen – aber woran?

Die Statistiken über Todesfälle, Impfungen und Testreihen in Brasilien legen einen schlimmen Verdacht nahe.

«3869 Todesfälle in 24 Stunden und neue Corona-Variante in Brasilien», «Brasilien – der gefährlichste Ort der Welt», so lauten die heutigen, angsteinflössenden Schlagzeilen in den Hauptmedien. Doch was verbirgt sich hinter den hohen Sterbezahlen wirklich?

Die Zahl der neuen Corona-Todesfälle – gerechnet auf 1000 Einwohner – steigt seit Anfangs Februar 2021 in Brasilien beinahe exponentiell, wie die Grafik auf der Webseite von Our World in Data zeigt: