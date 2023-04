Obwohl Lula die finanzielle Multipolarität auf Kosten des Dollars fördert, steht er fest auf der Seite der herrschenden liberalen Globalisten in den USA, insbesondere in innenpolitischer und soziokultureller Hinsicht.

Hintergrundinformationen

Brasilien und China haben sich Anfang dieser Woche auf eine Entdollarisierung ihres Handels geeinigt, was den Prozess der finanziellen Multipolarität inmitten des globalen Systemwandels beschleunigen wird. Der Zeitpunkt war jedoch kurios, da der brasilianische Landwirtschaftsminister Carlos Favaro am vergangenen Wochenende gegenüber den Medien erklärte, dass „alle Regierungsmaßnahmen verschoben werden“, da Lula seine geplante Reise wegen einer Erkrankung abgesagt hatte. Obwohl er die Reise auf den 11. bis 14. April verschoben hatte, beschlossen die Parteien, sie letzte Woche zu unterzeichnen, anstatt bis dahin zu warten.

Außerdem fand in derselben Woche in den USA der zweite „Gipfel für Demokratie“ statt, an dem Lula unter dem Vorwand seiner Erkrankung nicht wie geplant per Video teilnahm. Dennoch gab er eine lange Erklärung ab, die von verbündeten Medien fälschlicherweise als pro-russisch dargestellt wurde. Die Beschreibung dieser Erklärung wird durch nachprüfbare Fakten aus offiziellen Quellen hier sowie durch den Text selbst, der später hier in voller Länge veröffentlicht wurde, widerlegt. Russland wird darin mit keinem Wort erwähnt, und der Text liest sich wie ein Liebesbrief an die US-Demokraten.

Lulas ideologische Übereinstimmung mit den US-Liberal-Globalisten

Lula ist ideologisch auf einer Linie mit den Liberal-Globalisten, über die sich unerschrockene Leser in der Artikelsammlung am Ende dieser Analyse informieren können. Es überrascht daher nicht, dass er in seinem Brief die brasilianische Opposition als „Extremisten“ bezeichnete, die „Desinformation“ verurteilte, die er als Vorwand für eine mögliche weitere Zensur in der Zukunft im Rahmen seiner von den USA unterstützten Kampagne zur Konsolidierung der Macht anführt, und „LGBTQIA+“-Personen lobte.

Diese Ziele, die er in seiner Erklärung auf dem „Gipfel für Demokratie“ propagierte, stimmen auch mit den Zielen überein, die der Finanzier der farbigen Revolution, George Soros, der Lula in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar enthusiastisch unterstützte, weltweit aggressiv propagiert. Insbesondere der letzte Absatz, der sich auf LGBTQIA+ Menschen bezieht, steht in direktem Widerspruch zu Russlands offizieller Unterstützung traditioneller moralischer Werte, wie sie in seinem neuen außenpolitischen Konzept verkündet wird, das hier nachgelesen werden kann.

Im achten Absatz warnt Russland: „Eine weit verbreitete Form der Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ist die Auferlegung destruktiver neoliberaler ideologischer Einstellungen, die traditionellen geistigen und moralischen Werten zuwiderlaufen.“ Diese Passage rechtfertigt ihr offizielles Ziel der Verteidigung traditioneller moralischer Werte, das ein Dutzend Mal erwähnt wird, erklärt, warum Russland LGBT+-Propaganda verboten hat, und fügt einen Kontext zu Präsident Putins Schlussfolgerung hinzu, dass die liberale Elite Pädophilie fördert.

Umgang mit der US-Wahrnehmung der brasilianischen Politik der finanziellen Multipolarität

Die soziokulturelle Dimension von Lulas Weltanschauung steht also im Gegensatz zu der Russlands, das er vermutlich als „bigott“ und „faschistisch“ betrachtet, wie es seine linksliberalen Anhänger im Allgemeinen tun. Dennoch teilen diese beiden BRICS-Länder das gemeinsame Ziel der finanziellen Multipolarität, was seine Entscheidung, den brasilianisch-chinesischen Handel zu entdollarisieren, erklärt. Der Zeitpunkt dieser Entwicklung deutet darauf hin, dass Lula diesen Schritt eher in aller Stille vollziehen wollte, als dass er ihn im Beisein seines Amtskollegen verkündet hätte.

Da er sich bereits darauf geeinigt hatte, bestand seine Herausforderung darin, die Wahrnehmung in den USA zu steuern, da er nicht riskieren wollte, seine dortigen Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit“ wie AOC und Bernie Sanders zu verärgern, die er beide während seiner Reise nach DC im Februar traf. Lula wollte auch seinen neuen Kumpel Biden nicht vor den Kopf stoßen, nachdem die beiden in ihrer gemeinsamen Erklärung, die auf der offiziellen Website des Weißen Hauses hier nachzulesen ist und hier analysiert wurde, eine umfassende Stärkung der strategischen Partnerschaft ihrer Länder vereinbart hatten.

Zu diesem Zweck war seine jüngste Erkrankung insofern politisch günstig, als sie es ihm ermöglichte, seine geplante Reise so zu verschieben, dass sie nicht mit dem zweiten „Gipfel für Demokratie“ der USA zusammenfiel, und anschließend die Unterzeichnung des Entdollarisierungsabkommens in seiner Abwesenheit mit vergleichsweise geringerer Aufmerksamkeit zu genehmigen. Wie oben erläutert, wollte er sein Bestes tun, um die Wahrnehmung der USA in Bezug auf diese Entwicklung zu steuern, die Brasiliens Ziel der finanziellen Multipolarität auf Kosten des Dollars unbestreitbar voranbringt.

Das Szenario des russisch-brasilianischen ideologischen Wettbewerbs in Afrika

So sehr seine Verbündeten in den Medien und seine Speichellecker in den sozialen Medien auch das Gegenteil behaupten, ist es dennoch faktisch falsch, Lula als Gegner der USA zu bezeichnen, wie seine bereits zitierte Erklärung vor den Teilnehmern des Gipfels in der vergangenen Woche sowie seine gemeinsame Erklärung mit Biden im Februar, die ebenfalls oben verlinkt wurde, beweisen. Trotz seiner Förderung der finanziellen Multipolarität auf unbestreitbare Kosten des Dollars ist er fest mit den herrschenden liberalen Globalisten der USA verbündet, vorwiegend im innenpolitischen und soziokulturellen Sinne.

Die beiden zitierten Äußerungen beweisen, dass Lula Bidens liberal-globalistische Mission teilt, die darin besteht, die jeweilige Opposition als „Extremisten“ zu delegitimieren, die Durchsetzung weiterer Zensur unter dem oben genannten Vorwand vorzubereiten und LGBT+-Anliegen in voller Zusammenarbeit zu propagieren. Der letztgenannte Teil steht in direktem Widerspruch zu einem der wichtigsten Grundsätze des neuen außenpolitischen Konzepts Russlands, nämlich der Verteidigung traditioneller moralischer Werte, und stellt somit eine hybride Bedrohung dar.

Wie dem auch sei, Brasilien ist als Staat keine Bedrohung für Russland, aber seine potenzielle Propagierung von LGBT+-Anliegen in Absprache mit den USA in Drittländern, in denen Moskau ebenfalls Interessen hat, wie z. B. in traditionell konservativen Ländern in Afrika wie Uganda, könnte eine unfreundliche asymmetrische Herausforderung darstellen. Russland und Brasilien könnten daher dort miteinander um die Herzen und Köpfe konkurrieren, wobei das eine Land die Beschränkungen für LGBT+-Propaganda verteidigt und das andere die Bevölkerung dagegen aufhetzt.

Brasiliens geplanter Balanceakt zwischen China und den USA

Was China anbelangt, so wird von Brasilien nicht erwartet, dass es in einer Form mit ihm kollidiert oder konkurriert, da Lula sein Land als Ausgleich zwischen China und den USA sieht. Einerseits ist China Brasiliens wichtigster Wirtschaftspartner und ein Verbündeter bei der Verwirklichung ihres gemeinsamen Ziels der finanziellen Multipolarität. Andererseits sind die USA Brasiliens wichtigster Sicherheitspartner und heutzutage auch eine Inspirationsquelle für die liberalen Globalisten, die sich an der regierenden Demokratischen Partei orientieren, was seinen Balanceakt erklärt.

Dies wurde bereits in dieser Analyse am Rande erwähnt, in der das Lob von Außenminister Vieira über China in einem Interview so interpretiert wurde, dass „Brasilien versuchen könnte, ein Gleichgewicht zwischen dem US-Führer der Goldenen Milliarde, mit dem sich Lula politisch gegen Russland verbündet hat, und dem chinesischen Wirtschaftsmotor der Sino-Russo-Entente herzustellen“. Unabhängig davon, wie erfolgreich dieser Ansatz sein wird, sollten Beobachter beachten, dass Russland in Lulas großer Strategie keine herausragende Rolle spielen dürfte.

Der Handel wird wahrscheinlich weiter wachsen, da er für beide Seiten von Vorteil ist, aber die politischen Beziehungen könnten sich bald verschlechtern, falls Lula einen mutmaßlichen Spion an die USA ausliefert, um ihn anzuklagen, anstatt ihn nach Russland abzuschieben. Die mögliche Reise von Außenminister Lawrow nach Brasilien in diesem Monat wird sich wahrscheinlich auf dieses Thema konzentrieren und gleichzeitig die Möglichkeit eines weiteren Ausbaus der wirtschaftlichen Beziehungen, insbesondere im Energiesektor, ausloten, wie der Botschafter des Landes in Russland vorschlug.

Entlarvung der „großen Lüge“ der brasilianischen Linken

Lulas Ernennung der ehemaligen Präsidentin Rousseff zur Leiterin der Neuen Entwicklungsbank (NDB) der BRICS sollte daher im Kontext der Förderung der finanziellen Multipolarität Brasiliens interpretiert werden und hat nichts mit Russland zu tun, wie es seine Medienverbündeten und die Kriecher in den sozialen Medien darstellen. Die „große Lüge“ der brasilianischen Linken und ihrer Anhänger im Ausland ist, dass Lula pro-russisch ist, obwohl die Fakten beweisen, dass er politisch auf der Seite der USA im Stellvertreterkrieg des Landes mit der NATO steht.

Sie verdrehen alles, was er tut, um zu behaupten, er sei insgeheim mit Russland gegen die USA verbündet, obwohl die in dieser Analyse zitierten Fakten aus offiziellen Quellen diese buchstäbliche Verschwörungstheorie umfassend widerlegen. Diese „politisch unbequeme“ Tatsache kann niemals offen zugegeben werden, selbst dann nicht, wenn er den mutmaßlichen Spion an die USA ausliefert, um ihn anzuklagen, anstatt ihn nach Russland abzuschieben, da die Propagandisten befürchten, dass dadurch die Wahrheit über Lulas liberal-globalistische Weltanschauung aufgedeckt wird, die auf die USA ausgerichtet ist.

Ihrer Meinung nach muss die falsche Wahrnehmung von Lula als „multipolarem Revolutionär, der sich gegen die US-Hegemonie stellt“, um jeden Preis aufrechterhalten werden, damit die besagte Wahrheit über seine Weltanschauung keine politische Revolte unter der Basis der Arbeiterpartei auslöst, die dazu führt, dass er unter Druck gesetzt wird, seine große Strategie neu zu justieren. Dies erklärt, warum die Partei so aktiv die neueste Desinformationsgeschichte verbreitet, die fälschlicherweise behauptet, dass sein Abkommen mit den USA über die Entdollarisierung bedeute, dass er dagegen sei und sich mit Russland verbünde.

Die Zukunft der russisch-brasilianischen Beziehungen

In Wirklichkeit betrachtet Lula Russland nur als Rohstoffpartner und als ein Land, mit dem man bei der Verfolgung der gemeinsamen finanziellen Multipolaritätsziele zusammenarbeiten kann. Er ist ein entschiedener Gegner der offiziellen Verteidigung traditioneller moralischer Werte und insbesondere der militärischen Maßnahmen, zu denen das Land gezwungen war, um seine nationalen Sicherheitsgrenzen in der Ukraine zu verteidigen, nachdem die NATO sie dort heimlich überschritten hatte. Lula wird das nie offen aussprechen, aber er hält Russland höchstwahrscheinlich für „bigott“, „faschistisch“ und „imperialistisch“.

Trotzdem wird er mit Russland in Fragen von gemeinsamem Interesse zusammenarbeiten, wie bereits erläutert, aber keiner der beiden kann sich auf den anderen verlassen, so wie Russland sich auf den BRICS-Partner Indien verlassen kann, den Lula wahrscheinlich ebenfalls für „bigott“ und „faschistisch“ hält, wie es seiner liberal-globalistischen Weltsicht entspricht. Aufgrund der radikalen Ideologie des brasilianischen Staatschefs sind ihrer Partnerschaft künstliche Grenzen gesetzt, was alle ehrlichen Beobachter anerkennen müssen, wenn sie seine große Strategie für die Zukunft genau analysieren wollen.