Essen Sie Ihre Impfstoffe: ab diesen Monat soll es mRNA-Gentherapie in Lebensmitteln geben

Sie wollten eine Nadel in jeden Arm stecken. Das hat nicht geklappt. Jetzt wollen sie anfangen, Lebensmittel mit mRNA-Gentherapie zu versehen. Der US-Anwalt Tom Renz hat Dokumente der National Institutes of Health NIH aus dem Jahr 2002 ausgegraben, in denen von der „Integration von Impfstoffen in Lebensmittel“ die Rede ist. Dies sei also schon seit mehr als zwei Jahrzehnten in Arbeit, so Renz.

In den Dokumenten schreibt das NIH über eine Reihe von Lebensmitteln, die gentechnisch verändert werden, um zu „essbaren Impfstoffen“ zu werden.

Lobbyisten der Lebensmittelindustrie haben bestätigt, dass mRNA-Impfstoffe noch in diesem Monat in mehreren US-Bundesstaaten bei Schweinen und Kühen eingesetzt werden sollen.

Gates, die WHO, alle möglichen Universitäten: Sie alle sprechen davon, Lebensmitteln mRNA-Impfstoffe beizumischen. Sie werden Lebensmittel in mRNA-Impfstoffe verwandeln, warnte der Anwalt.

Die Lobbyisten der Rinder- und Schweinefleischverbände in mehreren Bundesstaaten haben BESTÄTIGT, dass sie in diesem Monat mRNA-Impfstoffe bei Schweinen und Kühen einsetzen werden. WIR MÜSSEN Missouri HB1169 Unterstützen. Es ist buchstäblich die EINZIGE Chance, die wir haben, um dies zu verhindern… NIEMAND kennt die Auswirkungen dieser Maßnahme, aber wir sind alle potenziell mit dem Risiko konfrontiert, ein DiedSuddenly zu sein, wenn wir dies nicht stoppen.

