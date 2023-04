Putin droht mit der »Beseitigung« der US-Weltvorherrschaft – beschuldigt die USA und ihre Verbündeten, eine neue Art von »Hybridkrieg« zu entfesseln

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem unterzeichneten Dekret gedroht, die Vorherrschaft der USA in der Welt zu „beseitigen“, wie die International Business Times berichtet.

In einer 11.000 Wörter umfassenden Doktrin mit dem Titel „Konzept der Außenpolitik der Russischen Föderation“, die auf der Website des Kremls veröffentlicht wurde, bezeichnete der russische Präsident die Vereinigten Staaten als „Quelle großer Risiken“ für Russland und den internationalen Frieden.

„Der Kurs Russlands gegenüber den Vereinigten Staaten ist kombinierter Natur und berücksichtigt die Rolle dieses Staates als eines der einflussreichen souveränen Zentren der Weltentwicklung und gleichzeitig als Hauptinitiator, Organisator und Vollstrecker der aggressiven antirussischen Politik des kollektiven Westens, als Quelle der Hauptrisiken für die Sicherheit der Russischen Föderation, der internationalen Welt, der ausgewogenen, gerechten und fortschrittlichen Entwicklung der Menschheit“, heißt es in dem unterzeichneten Erlass.

„Um die Anpassung der Weltordnung an die Realitäten einer multipolaren Welt zu erleichtern, beabsichtigt die Russische Föderation, vorrangig darauf zu achten, die Spuren der Dominanz der USA und anderer unfreundlicher Staaten in den Weltangelegenheiten zu beseitigen und die Bedingungen für die Ablehnung neokolonialer und hegemonialer Ambitionen eines jeden Staates zu schaffen“, heißt es in der Doktrin weiter.

Putin behauptete ferner, die USA und ihre Verbündeten nutzten den Konflikt in der Ukraine, um „eine neue Art von Hybridkrieg“ gegen Moskau zu entfesseln.

„In Anbetracht der Stärkung Russlands als eines der führenden Entwicklungszentren der modernen Welt und der Tatsache, dass seine unabhängige Außenpolitik eine Bedrohung für die westliche Hegemonie darstellt, haben die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und ihre Satelliten die von der Russischen Föderation ergriffenen Maßnahmen zum Schutz ihrer lebenswichtigen Interessen in Richtung Ukraine als Vorwand für die Verschärfung der langjährigen antirussischen Politik benutzt und eine neue Art von hybridem Krieg entfesselt.“

„Er zielt darauf ab, Russland auf jede erdenkliche Weise zu schwächen, einschließlich der Untergrabung seiner kreativen zivilisatorischen Rolle, seiner Macht, seiner wirtschaftlichen und technologischen Fähigkeiten, der Einschränkung seiner Souveränität in der Außen- und Innenpolitik und der Zerstörung seiner territorialen Integrität. Dieser Kurs des Westens hat einen umfassenden Charakter angenommen und ist auf der Ebene der Doktrinen festgelegt. Er wurde nicht von der Russischen Föderation gewählt. Russland betrachtet sich nicht als Feind des Westens, isoliert sich nicht von ihm, hat keine feindlichen Absichten ihm gegenüber und erwartet, dass die Staaten der westlichen Gemeinschaft in Zukunft die Sinnlosigkeit ihrer Konfrontationspolitik und ihrer hegemonialen Ambitionen erkennen, die komplexen Realitäten einer multipolaren Welt berücksichtigen und zu einer pragmatischen Interaktion mit Russland zurückkehren, die von den Grundsätzen der souveränen Gleichheit und der Achtung der gegenseitigen Interessen geleitet wird. Auf dieser Grundlage ist die Russische Föderation zu Dialog und Zusammenarbeit bereit“.

Seit Februar 2022 hat das US-Finanzministerium über 2.500 Sanktionen gegen Russland verhängt.

Infolgedessen ist der chinesische Yuan nun die meistgehandelte Währung in Russland.

Fortune berichtete:

Der Yuan übertraf den Dollar im monatlichen Handelsvolumen im Februar zum ersten Mal, und der Unterschied wurde im März noch deutlicher, wie aus Daten hervorgeht, die Bloomberg auf der Grundlage täglicher Transaktionsberichte der Moskauer Börse zusammengestellt hat. Vor der Invasion war das Handelsvolumen des Yuan auf dem russischen Markt vernachlässigbar.

Seit dem Einmarsch im Februar 2022, der zu einem Bruch in den Beziehungen zum Westen führte, hat Russland seine Beziehungen zu China vertieft. Im März stattete der chinesische Präsident Xi Jinping Moskau seinen ersten Auslandsbesuch nach seiner Wiederwahl ab und versprach dem Kreml eine erweiterte Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Lieferketten, Megaprojekte, Energie und Hochtechnologie.

Umfassende Sanktionen gegen das russische Finanzsystem haben den Kreml und russische Unternehmen gezwungen, ihre Außenhandelstransaktionen von Dollar und Euro auf Währungen von Ländern umzustellen, die sich den Beschränkungen nicht angeschlossen haben.

Das Finanzministerium stellte Anfang des Jahres seine Marktgeschäfte auf den Yuan statt auf den Dollar um und entwickelte eine neue Struktur für den nationalen Vermögensfonds, der 60 % seiner Vermögenswerte in Yuan hält. Die russische Zentralbank fordert Unternehmen und Bürger regelmäßig auf, ihr Vermögen in den Rubel oder in „freundliche“ Währungen umzuschichten, um nicht Gefahr zu laufen, dass es blockiert oder eingefroren wird.

Trotz alledem blieb der Dollar bisher die beliebteste Währung auf dem russischen Markt und musste sich nur selten dem Yuan geschlagen geben, was das Volumen an einem bestimmten Handelstag angeht, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Börsendaten hervorgeht.

Selbst der kenianische Präsident William Ruto forderte seine Wähler, die US-Dollars besitzen, auf, diese loszuwerden, da die Regierung plant, Treibstoff in Kenia-Schilling einzuführen.