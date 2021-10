In den Rocky Mountains liegt meterhoher Schnee, der kälteste Frühoktobertag seit mindestens 125 Jahren in Seattle, während historische Kälte die Kohlepreise in China hochtreibt

In den Rocky Mountaines liegt meterhoher Schnee

In den Rocky Mountains sind die ersten großen Schneefälle der Saison gefallen, Wochen früher als üblich.

Seit Montag, dem 11. Oktober, sind in Teilen von Montana, Idaho, Wyoming und Utah weit über einen Meter Schnee gefallen, in den höheren Lagen sogar noch viel, viel mehr.

Auch in Colorado gab es in dieser Woche einen ausgedehnten Kälte- und Schneesturm mit Berichten von über einem Meter Pulverschnee im Hochland.

I-70 eastbound, near the Eisenhower Tunnel, is a mess tonight as drivers brave the first major snowfall in #Colorado. #Denver7 #snow #drivesafe pic.twitter.com/IHtDiYhW2r — Adi Guajardo (@AdiGTV) October 13, 2021

Jen Brill, Miteigentümerin des Skigebiets Silverton Mountain, sagte, dass die Stadt Silverton etwa einen Meter Neuschnee erhalten hat, während die Skigebiete etwa das Doppelte abbekommen haben. Der Eröffnungstag von Silverton ist derzeit für den 30. Dezember geplant, aber „wenn es so weitergeht, sind wir immer bereit, früher zu öffnen“, sagte Brill.

Ein Skigebiet in Colorado öffnet dieses Wochenende seine Pisten, nachdem 14 Zoll gefallen sind. In einem kürzlich veröffentlichten Facebook-Post bestätigte Wolf Creek, dass der Nova-Lift für Anfänger am 16. und 17. Oktober geöffnet sein wird – Wochen früher als sonst.

More than a foot of snow has fallen in Colorado following a severe storm that saw high winds and the first freezing temperatures for much of the region. Weather alerts have been issued across the state and people warned to remain vigilant to thehttps://t.co/0BtwQLgqfX pic.twitter.com/zEkjpUofka — World News (@jnetnon) October 14, 2021

Im Osten erlebte South Dakota ebenfalls den ersten großen Schneefall der Saison.

Nach Angaben des National Weather Service fielen in Teilen der Black Hills satte 27 Zoll. Die Einwohner von Rapid City meldeten knapp über fünf Zentimeter. Außerhalb von Rapid City fielen in einigen Gebieten bis zu zehn Zentimeter Schnee.

Nördlich der Black Hills, in Spearfish, gab es in der gesamten Stadt nahe der Grenze zu Wyoming Schneemengen von 15 cm:

10-13-2021 Spearfish, South Dakota – Heavy Snow, Whiteout Conditions, Cars Stuck pic.twitter.com/gEh1dw2rrX — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) October 13, 2021

Es wird erwartet, dass ein zweites Niederschlagsgebiet, das am Mittwoch eintraf, bis zum Wochenende bleiben wird.

Nach Angaben von fox6now.com wird die Wetterfront in einigen Gebieten von Wyoming und Colorado „leicht“ zu mehr als einen Meter Schneefall führen.

„Wintersturmwarnungen sind derzeit in Kraft, wo Schneemengen von 30-60 cm möglich sind“, sagte das Weather Prediction Center – diese Warnungen reichen von Utah bis Montana.

GFS 2m Temperature Anomalies (C) Oct 14 [tropicaltidbits.com].

GFS Total Snowfall (inches) Oct 14 – Oct 30 [tropicaltidbits.com].

Kältester Frühoktobertag seit mindestens 125 Jahren in Seattle

Diese Woche erlebt die Region Seattle einige der kältesten Frühherbsttage seit über 125 Jahren.

Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes war die Durchschnittstemperatur von 43 F am Dienstag der kälteste Tag, den Seattle jemals in den ersten beiden Oktoberwochen erlebt hat – der bisherige Rekord lag bei 43,5 F am 14. Oktober 1899 (dem Centennial Minimum).

Und als die Temperatur am frühen Dienstagmorgen auf 36° F sank, war dies auch der kälteste Oktober-Tiefstwert seit fast zwei Jahrzehnten.

Darüber hinaus erlebte Pullman gestern den kältesten 13. Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen: Mit einem Tiefstwert von 43 F wurde der Wert von 1969 mit 44 F übertroffen.

Der Kälteeinbruch in Seattle ist der letzte in einer Reihe von extremen Wetterereignissen in der Puget Sound Region im Jahr 2021, berichtet mynorthwest.com: Am 13. Februar fielen in der Region 23 Zentimeter Schnee – der schneereichste Tag, den Seattle in einem Monat seit 52 Jahren erlebt hat, und der schneereichste Februartag seit fast einem Jahrhundert. Zwischen dem 12. und 13. Februar fiel in der Stadt außerdem der meiste Schnee innerhalb von zwei Tagen seit 49 Jahren. Anfang Juni führten ausgedehnte Gewitter zu starkem Regen in der Region Puget Sound und brachen eine Reihe von Niederschlagsrekorden. Drei Wochen später brach eine Hitzewelle in ganz West-Washington alle Rekorde, mit hohen Temperaturen überall von Bellingham bis hinunter nach Olympia.

Und jetzt leidet die Region (wie auch die gesamte westliche Hälfte der USA) unter einer drastischen Rückkehr zur Kälte – eine Tatsache, die keineswegs die unbegründete AGW-Theorie stützt, sondern vielmehr als Beweis für die Schwankungen zwischen den Extremen dient, die wir während der historisch niedrigen Sonnenaktivität aufgrund des Energieverlusts im Jetstreams erleben:

Die Sonne hat derzeit ihre niedrigste Leistung seit mehr als einem Jahrhundert (eine unwiderlegbare Tatsache), und eine Reihe von Klimawissenschaftlern und Astrophysikern gehen seit langem davon aus, dass der nächste Zyklus (26) noch schwächer sein wird, vielleicht sogar ganz ausbleibt, ähnlich wie während des Maunder-Minimums (1645-1715), das wiederum das nächste Große Sonnenminimum einleiten wird:

Historische Kälte treibt Kohlepreise in China hoch

Wie Reuters berichtet, hielten sich die Kohlepreise in China am Donnerstag in der Nähe von Rekordhöhen, da kaltes Wetter in den Norden des Landes eindrang und die Kraftwerke sich mit dem Brennstoff eindeckten, um die Energieknappheit zu lindern, die zu einer noch nie dagewesenen Inflation an den Werkstoren führt.

Eine zunehmend besorgniserregende Energiekrise in China, die in erster Linie auf Engpässe bei Kohle und Gas infolge des rekordverdächtig kalten Winters 2020-21 zurückzuführen ist, der die Vorräte erschöpft hat, hat die Produktion in zahlreichen Fabriken zum Stillstand gebracht, darunter viele, die große globale Marken wie Apple beliefern.

Der Erzeugerpreisindex (PPI) ist auf den höchsten Stand seit mindestens 25 Jahren gestiegen, und zwar um 10,7 % im Vergleich zum Vorjahr, wie offizielle chinesische Daten am Donnerstag zeigten.

Es wird erwartet, dass das kalte Wetter die Situation noch verschlimmern wird. Am Mittwoch warnte das Nationale Meteorologische Zentrum Chinas, dass starke Nordwinde die Durchschnittstemperatur in dieser Woche in weiten Teilen des Landes um bis zu 14 °C senken werden.

Die drei nordöstlichen Provinzen Jilin, Heilongjiang und Liaoning sowie mehrere Regionen in Nordchina, darunter die Innere Mongolei und Gansu, haben bereits frühzeitig mit der Winterheizung begonnen, um mit dem ungewöhnlich kalten Wetter fertig zu werden, heißt es im Reuters-Artikel weiter.

In weiten Teilen Asiens beginnt der Winter sogar schon früher.

Im Folgenden sind die prognostizierten Temperaturanomalien für Ostasien für heute, den 14. Oktober, aufgeführt:

GFS 2m Temp Anomalies (C) Oct 14 [tropicaltidbits.com].

Darunter sind die „starken Nordwinde“ abgebildet, die das chinesische Wetteramt im Anmarsch sieht – arktische Luft wird voraussichtlich in den Großteil der Region eindringen und die Temperaturen um bis zu 16 °C unter die jahreszeitlichen Normen drücken:

GFS 2m Temp Anomalies (C) Oct 16 [tropicaltidbits.com].

Obwohl Peking eine Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, um den Anstieg der Energiepreise einzudämmen, darunter die Erhöhung der heimischen Kohleproduktion und die Rationierung von Strom in den Fabriken, ist die Lage nach wie vor schlecht.

In letzter Zeit hatte Peking Berichten zufolge versucht, seine Abhängigkeit von umweltschädlicher Kohleenergie zugunsten von sauberer Wind-, Solar- und Wasserkraft zu verringern – doch dies hat sich als kläglicher Misserfolg erwiesen und die Energiekrise nur noch verschärft.

„Es ist offensichtlich, dass man dafür sorgen muss, dass die Menschen es warm haben und die Unternehmen am Laufen gehalten werden“, sagte Dimitri de Boer, leitender China-Vertreter bei der europäischen Umweltberatungsfirma ClientEarth. „Selbst als Umweltschützer möchte man nicht in eine Situation geraten, in der man riskiert, die Gesellschaft gegen den Klimawandel aufzubringen. Aber das sollte mit der schnellstmöglichen Einführung erneuerbarer Energien einhergehen, um ähnliche Situationen in der Zukunft zu vermeiden.“ – Wieder einmal sehen wir einen gehirngewaschenen Klimaschützer, der eine reale Krise mit ideologisch gefärbtem Geschwätz verschlimmert.

Am 27. September hatte bereits mehr als die Hälfte des chinesischen Festlandes den Stromverbrauch gedrosselt:

Außerdem ist die Stromkrise nicht nur auf China beschränkt, sondern global.

Von Indien bis Europa ringen Politiker darum, zu verstehen, wie die Situation so schlimm werden konnte. Aber wir Realisten verstehen das nur zu gut: Die Politik hat sich etwas zu sehr auf die „grünen Ideale“ gestürzt, ist der Linie der AGW-Partei etwas zu sehr gefolgt, und das Ergebnis ist, dass sie verbrannt wurde – nicht durch den Boogeyman der anthropogenen globalen Erwärmung, sondern durch die Entfaltung einer echten Klimakrise: die globale Abkühlung.

Diese Marionetten der Elite sind nun völlig unvorbereitet auf den Winter. Ich bin mir sicher, dass ihre „fachkundigen“ Klimamodellierer mildere und mildere Winter vorausgesagt haben, was sich wiederum in einem geringeren Heizbedarf niederschlagen würde, aber jetzt, und als direkte Folge dieses betrügerischen Fauxpas, werden viele normale Menschen in diesem Winter nicht in der Lage sein, ihre Häuser zu heizen, und einige werden tragischerweise erfrieren (wie wir in Texas gesehen haben)

Wie ein Albtraum, dem man nicht so leicht entkommen kann, müssen sich die indoktrinierten Massen gewaltsam von dem totalitären Weg lösen, auf den sie uns alle führen. Ihre globale Erwärmung/Klimaveränderung wird durch Propaganda gestützt, nicht durch Wissenschaft – die von den Satelliten gemessenen globalen Durchschnittstemperaturen beweisen dies jeden Tag/Woche/Monat des Jahres. Darüber hinaus sind ALLE alarmistischen Vorhersagen der letzten 30/40 Jahre gescheitert – buchstäblich jede einzelne.

„Wir haben einen kalten Winter vor uns, und der wird für die Menschen finanziell schmerzhaft sein“, sagte Mark Zandi, Chefökonom von Moody’s Analytics.

Und schließlich wurden die mehr als 25.000 Politiker, Klima-„Experten“ und Journalisten, die zur COP26 nach Glasgow kommen, gewarnt, sich entsprechend zu kleiden, da die Stadt während der Veranstaltung mit ungewöhnlich „kaltem, nassem und windigem“ Wetter rechnet.

Das offene Eingeständnis ist in einem offiziellen Leitfaden enthalten, der für diejenigen herausgegeben wurde, die eine Reise zu dem am 31. Oktober beginnenden Weltklimagipfel planen. Der Leitfaden lautet wie folgt: „Wir empfehlen den Delegierten, warme, wasserdichte Kleidung mitzunehmen, damit sie im Freien warm und trocken bleiben.

Dieses Ausmaß an Dummheit erinnert mich an das letzte Jahr, als Schottland sein Scheitern beim Erreichen seiner Kohlenstoffemissionsziele auf „kaltes Wetter“ schob: