Dr Mike Yeadon: Ich danke Ihnen dafür, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, um bei allen Transaktionen, bei denen dies möglich ist, Bargeld zu verwenden

Ich habe damit begonnen, als ich in Amerika war, wo es keinerlei Abneigung gibt, Bargeld zu akzeptieren. Ich glaube, einige europäische Staaten sind bereits fast vollständig bargeldlos, wie Dänemark und Schweden. Im Vereinigten Königreich wird ein hoher Anteil der Transaktionen mit Bargeld abgewickelt, auch wenn sie gemessen am Gesamtwert weit hinter dem digitalen Handel zurückbleiben.

Die Verwendung von Bargeld kann lästig sein, aber ich bitte uns inständig, es zu verwenden, WANN IMMER SIE KÖNNEN.

Betrachten Sie es bitte als einen Halt in der alten Normalität, nämlich dass ein übermächtiger Staat nicht weiß, was von wem gekauft wurde.

Diese Freiheit ist unbezahlbar.

Nun multiplizieren Sie sie mit Millionen von Menschen und Milliarden von Pfund an Transaktionen.

Je größer der Anteil dieser Transaktionen ist, desto dunkler sind die blinden Flecken im Panoptikum des Staates und der unsichtbaren Akteure darüber.

Catherine Austin Fitts, eine Veteranin des Finanzsystems, ermutigt dazu, so viel Bargeld wie möglich zu verwenden und sich sogar zu weigern, mit Händlern Geschäfte zu machen, die sagen: „Wir akzeptieren kein Bargeld“.

Ziehen Sie sich von allen solchen Händlern zurück, wo dies ohne wirkliche Schmerzen möglich ist. Machen Sie sie im Idealfall bankrott, indem Sie ihnen das Geschäft entziehen.

Catherine sagte vor ein paar Wochen (meine Worte, die auf dem Hören mehrerer verwandter Interviews basieren), dass

Sie sind nicht bereit, auf CBDCs (digitale Zentralbankwährungen) umzusteigen. Doch das ist eine absolute Voraussetzung, um die 4. industrielle Revolution und den Great Reset zu vollziehen. Die Verknüpfung von Impfstatus, digitalem Geld und hochauflösender Geolokalisierung sind für sie alle erforderlich, um voranzukommen. Je mehr von uns Bargeld verwenden, desto mehr wird der Wendepunkt in die Zukunft verschoben. Je länger wir in einem Schwebezustand zwischen der alten Normalität und dem Reset verharren, desto größer ist die Chance, dass mehr Menschen aufwachen. Da die Behörden sich dieses Risikos bewusst sind und wissen, dass der Betrug bei einer längeren Unterbrechung eher aufgedeckt wird, gehen sie wahrscheinlich ein Risiko ein, das sie nicht eingeschätzt haben. Und genau dann werden Fehler gemacht.

Während des Übergangs zu einer digitalen Tyrannei, einem unumkehrbaren Übergang, der die Ära der menschlichen Freiheiten beenden wird, ist ein anonymer Kauf ein revolutionärer Akt.

So gesehen ist das Ausgeben von Bargeld ein köstlicher und irritierender Akt der Rebellion. Sie haben sich entschieden, nicht länger an Ihrer eigenen Versklavung mitzuwirken.

Je mehr wir dies tun, desto mehr folgen wir der Idee der VEREINIGTEN NICHTKOMPLIZIERUNG!

Danke, dass Sie dies lesen. Wenn Sie es für lohnenswert halten, leiten Sie es bitte an andere Menschen, Freunde und Verwandte weiter und erwähnen Sie dies auch in Gesprächen (zusammen mit dem Ausdruck Ihrer Zweifel an dem, was geschieht. Das ist eine Erlaubnis für diejenigen, die Ihre Unsicherheit hören oder mitbekommen.

Ich habe schon einige Male gesagt, dass der beste und vielleicht einzige Weg zum Sieg darin besteht, sich dieser Tyrannei mit praktikablen, aber nicht offensichtlichen Ansätzen zu widersetzen.

Hände weg von Ihrem Geld! Verwenden Sie es oder verlieren Sie es!

Beste Wünsche

Mike

Dr. Mike Yeadon