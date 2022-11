In den USA gab es im Jahr 2022 bisher schockierende 350k überzählige Todesfälle; alles deuten darauf hin, dass die COVID-Impfung daran schuld ist

Offizielle Zahlen, die von den U.S. Centers for Disease Control (CDC) veröffentlicht wurden, bestätigen, dass es in den Vereinigten Staaten von Amerika bis zum 25. September 2022 fast 350.000 überzählige Todesfälle gab.

Im Vergleich zu anderen Ländern sind die von der US-Regierung bereitgestellten Daten alles andere als transparent und tief in ihren Veröffentlichungen versteckt. Dank einer Institution, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OEC), ist es uns jedoch gelungen, sie zu finden.

Die OEC ist eine zwischenstaatliche Organisation mit 38 Mitgliedsländern, die 1961 gegründet wurde, um den wirtschaftlichen Fortschritt und den Welthandel zu fördern. Und aus einem Grund beherbergt sie eine Fülle von Daten über die Sterblichkeitsrate im Jahr 2022. Sie können diese Daten hier selbst abrufen.

Die folgenden Diagramme wurden anhand der in der OEC-Datenbank enthaltenen Zahlen erstellt. Die Zahlen wurden dem OEC von den U.S. Centers for Disease Control (CDC) zur Verfügung gestellt. Sie zeigen die überzähligen Todesfälle in den USA nach Wochen im Jahr 2022 bis zur Woche 38 (25. September).

Es sind sogar so viele, dass es insgesamt 349.398 sind.

Was um alles in der Welt könnte die Ursache dafür sein, dass im Jahr 2022 so viele Menschen in den USA sterben werden?

Könnte es etwas mit den Covid-19-Injektionen zu tun haben?

Die von der britischen Regierung veröffentlichten Daten deuten jedenfalls darauf hin.

Die Daten wurden im Juli von der britischen Regierungsorganisation Office for National Statistics (ONS) in einem Bericht mit dem Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ veröffentlicht und können auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden.

Die folgenden beiden Diagramme zeigen die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England anhand von Zahlen aus dem ONS-Datensatz –

Eine genauere Aufschlüsselung der oben genannten Zahlen nach einzelnen Altersgruppen finden Sie hier. Das folgende Schaubild für die 70- bis 79-Jährigen gibt Ihnen jedoch einen guten Eindruck davon, was die Daten offenbaren.

Im Januar 2022 war die Sterblichkeitsrate bei den teilweisen Geimpften um 198 % höher als bei den Ungeimpften, während die Sterblichkeitsrate bei den doppelt Geimpften um schockierende 267 % höher war als bei den Ungeimpften.

Die schlimmsten Zahlen wurden jedoch im Mai veröffentlicht, als die dreifach geimpften 70-79-Jährigen ein um 332 % höheres Sterberisiko aufwiesen als die ungeimpften 70-79-Jährigen, wobei die Sterblichkeitsrate bei den dreifach Geimpften bei 9417,2 pro 100 000 lag und bei den Ungeimpften nur 2181 pro 100 000.

Bei allen anderen Altersgruppen, auch bei Kindern, sieht es ähnlich aus.

All dies sind also unbestreitbare Beweise dafür, dass die Covid-19-Impfung das Sterberisiko eines Menschen erhöht und somit mehr Todesfälle verursacht, als es ohne die Einführung des Covid-19-Impfstoffs der Fall gewesen wäre.

Es sieht also so aus, als hätten wir die Antwort auf die Frage gefunden, warum es in den USA ab dem 25. September 2022 350.000 zusätzliche Todesfälle gab.