Ukraine lehnt angebliches Angebot eines „kurzen Waffenstillstands“ durch Russland ab

Wie am Freitag von ukrainischer Seite bekannt wurde, hat der Kreml Kiew die Möglichkeit einer Vereinbarung über einen „kurzen Waffenstillstand“ angeboten. Zu diesem Zeitpunkt mehren sich die Signale aus Washington, dass beide Seiten bereit sind, sich auf eine Art Waffenstillstandsabkommen einzulassen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij sagte am Freitag, dass russische Beamte einen solchen Versuch unternommen hätten, wies diese Möglichkeit jedoch zurück, da die ukrainische Gegenoffensive in jüngster Zeit Gewinne erzielt hat, insbesondere die Rückeroberung der Stadt Cherson und vieler umliegender Dörfer.

„Russland sucht jetzt nach einem kurzen Waffenstillstand, einer Atempause, um neue Kräfte zu sammeln. Jemand mag dies als das Ende des Krieges bezeichnen, aber eine solche Atempause wird die Situation nur verschlimmern“, sagte der ukrainische Staatschef in einer virtuellen Rede vor dem Internationalen Sicherheitsforum in Halifax.

Zelensky bekräftigte dann seine feste Entschlossenheit, die Möglichkeit von Gesprächen erst dann in Betracht zu ziehen, wenn die russischen Streitkräfte besiegt sind. „Ein wirklich echter, dauerhafter und ehrlicher Frieden kann nur das Ergebnis der vollständigen Zerschlagung der russischen Aggression sein“, sagte Zelensky.

Vonseiten des Kremls gab es keine Bestätigung, dass ein solches konkretes Angebot tatsächlich gemacht wurde. Allerdings hat Russland in letzter Zeit immer wieder betont, dass es für die Möglichkeit eines Dialogs offen sei. Während seiner virtuellen G20-Rede in der vergangenen Woche legte Zelensky einen 10-Punkte-Plan für einen Waffenstillstand vor, der die harte Position enthielt, dass keine territorialen Zugeständnisse gemacht werden würden.

Trotz weitverbreiteter Berichte, wonach General Mark Milley, Vorsitzender der US-Generalstabschefs, das Weiße Haus drängt, Zelensky zu Verhandlungen zu bewegen, haben andere einflussreiche Stimmen wie Staatssekretär Antony Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärt, es sei „zu früh“.

Die Position von General Milley beruht auf der Einschätzung, dass ein baldiger vollständiger Abzug der russischen Truppen aus dem Land unrealistisch ist.

Die Regierung Biden bekräftigte am Freitag, dass nur die Regierung Zelenskij entscheiden könne, wann sie zu Verhandlungen bereit sei, wenn überhaupt. In der Zwischenzeit bleibt das Potenzial für eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland so unvorhersehbar wie eh und je, insbesondere nach dem tödlichen Zwischenfall mit den polnischen Grenzraketen am vergangenen Dienstag.

Der Zwischenfall in Polen, der zu weitverbreiteten Anschuldigungen führte, Zelensky habe versucht, die NATO in einen Krieg mit Russland hineinzulügen, veranschaulicht, dass die Chancen für ein „Missgeschick“, das zu einem Szenario des Dritten Weltkriegs zwischen den atomar bewaffneten Supermächten führt, umso größer sind, je länger beide Seiten den Konflikt fortsetzen, während sie die Idee einer Verhandlungslösung ablehnen.