In der vergangenen Woche kam es sehr plötzlich zu einem Kurswechsel gegen die mRNA-Plattform

Von Pierre Kory, MD, MPA

In dieser Woche kam es zu bedeutenden Kurswechseln und Umdenken in Bezug auf die Covid-19-Politik in einem großen US-Gesundheitssystem, einem großen US-Bundesstaat, einem südamerikanischen Land und im Vereinigten Königreich. Die Dominosteine beginnen zu fallen.

Auf Substack habe ich nur über die Geschehnisse in den am weitesten links stehenden Teilen des Landes berichtet, zum Teil, weil sie tendenziell am verrücktesten sind, und zum Teil, weil ich keine Hinweise darauf hinterlassen möchte, in welchem Teil des Mittleren Westens ich mich befinde. Leider sieht es aber auch hier nicht gut aus, und es gibt viele beunruhigende Dinge, die mir mein Netzwerk über unsere Krankenhäuser mitgeteilt hat. Vor kurzem bat mich Pierre Kory um Hilfe bei der Bestätigung einer brisanten Zeugenaussage, die ein Whistleblower ihm gegenüber gemacht hat. Meine Kontakte bestätigten die hier gemachten Angaben und ich glaube, dass ihre Geschichte für alle von entscheidender Bedeutung ist. Zu guter Letzt: Wenn Sie es am kommenden Wochenende nach Washington, D.C., zur Veranstaltung „Rescue The Republic“ schaffen, kommen Sie bitte (die Details finden Sie am Ende des Artikels). Es wurde viel Arbeit investiert, um daraus eine lohnende und wirkungsvolle Veranstaltung zu machen. – Ein Arzt aus dem Mittleren Westen

OHIO STATE UNIVERSITY WEXNER MEDICAL CENTER

Diese Woche wandte sich eine Krankenschwester mit beunruhigenden Schilderungen einiger großer Veränderungen, die sie im System des Ohio State University Medical Center (OSUMC) beobachtet hat, an uns.

Das OSUMC ist eine große und umfassende Gesundheitsorganisation mit einer bedeutenden Präsenz in Ohio und einem starken Fokus auf Forschung, Bildung und Patientenversorgung. Es handelt sich um eine riesige Einrichtung mit über 23.000 Mitarbeitern, darunter:

Über 2.000 Ärzte

Mehr als 1.000 Bewohner und Stipendiaten

Fast 5.000 Krankenschwestern

Warten Sie, was? Die Ohio State University bietet ihren Mitarbeitern plötzlich keinen Covid-19-Impfstoff mehr an, aber sie bietet ihn der Öffentlichkeit gerne an? Wie kann eine solche Politik gerechtfertigt werden? Warum wurde diese Änderung der Politik vorgenommen und warum wurde sie so stillschweigend durchgeführt?

Lassen Sie uns das klarstellen. Die Leitung der Ohio State University trifft jetzt eine institutionelle Entscheidung, dass Mitarbeiter keinen Zugang zu einem Covid-19-mRNA-Impfstoff erhalten sollten. Ich bin (gebe vor, es zu sein) verwirrt. Ich meine, wenn die Impfstoffe Patienten vor einer Ansteckung durch Mitarbeiter schützen könnten und sie sicher an Mitarbeiter verabreicht werden könnten, warum sollte man dann nicht alles tun (z. B. eine Anweisung erteilen), um sicherzustellen, dass sie sie erhalten?

Der einzige mögliche Grund für die oben beschriebene Maßnahme ist, dass die Leitung des OSUMC kürzlich herausgefunden hat, dass die Impfstoffe a) nicht wirken oder b) nicht sicher sind. Ich denke, Sie würden mir zustimmen, dass von den beiden möglichen Antworten nur eine diesen abrupten Kurswechsel in der Politik erklären kann, nämlich B) sie sind nicht sicher. Ich sage das, denn wenn sie sicher wären, aber einfach nicht sehr gut funktionieren würden, hätte der Staat Ohio keinen Grund, sich so abrupt und stark von den Empfehlungen unserer wohlwollenden Bundesregierung zu distanzieren. Ich glaube, dass sich eine solche Maßnahme ziemlich schnell und negativ auf die Forschungsfinanzierung des Bundes durch die NIH auswirken würde. Ich bin davon überzeugt, dass die Gelder der Behörde die 126 großen akademischen medizinischen Zentren der Nation während der gesamten Covid-Krise auf Kurs gehalten haben, da diese Geschäftsführer und Dekane sich durchaus bewusst sind, dass Vergeltungsmaßnahmen der NIH in Form der Ablehnung von Fördergeldern bei „Meinungsverschiedenheiten“ real sind und auch tatsächlich verhängt werden (überhöhte Erstattungen durch die Regierung waren natürlich ein weiteres Mittel).

Ich fragte die mutige Browser-KI: „Warum bietet das Ohio State Medical Center seinen Mitarbeitern keine Covid-19-Impfstoffe mehr an?“ Zwei Sätze sprangen heraus:

„Aus den bereitgestellten Suchergebnissen geht hervor, dass das Ohio State Medical Center seinen Mitarbeitern zu einem bestimmten Zeitpunkt offenbar doch COVID-19-Impfstoffe angeboten hat .“

offenbar .“ „Ohne weitere Informationen oder Klarstellungen seitens des Ohio State Medical Center ist es schwierig, eine definitive Antwort darauf zu geben, warum sie ihren Mitarbeitern möglicherweise keine COVID-19-Impfstoffe anbieten.“

Es muss also so sein, dass die Führung des Staates Ohio irgendwie einen stärkeren finanziellen Abschreckungsgrund gefunden hat, um Mitarbeiter einer Covid-19-Impfung zu unterziehen. Woher könnte ein solcher Abschreckungsgrund kommen? Antwort: Klagen. Ich vermute auch, dass die Angst vor einer Verschärfung des Personalmangels durch Behinderung und/oder Tod, die den Betrieb weiter stören könnte, ebenfalls eine Rolle gespielt hat (wie Sie weiter unten erfahren werden).

Diese neue politische Maßnahme (die sehr leise ergriffen wurde) ist für mich ein Dammbruch in Bezug auf den Fortschritt bei der Verbreitung der Wahrheit über die mRNA-Plattform an die Öffentlichkeit. Sie erscheint auch ethisch verwerflich, d. h. die Institution hat die Entscheidung getroffen, die Öffentlichkeit weiterhin mit einem giftigen und tödlichen Impfstoff zu impfen, obwohl sie sich bewusst ist, dass derselbe Impfstoff sie entweder unüberschaubaren rechtlichen Risiken aussetzt und/oder ihren Betrieb stört, indem er sich negativ auf die Gesundheit ihrer Belegschaft auswirkt. Willkommen in der Dystopie.

Als Nächstes werfen wir einen „genaueren Blick unter die Motorhaube“, um zu sehen, was bei OSUMC vor sich geht. Ich denke, nach dem Lesen des Folgenden ist es keine Übertreibung zu sagen, dass sich ihr System auf vielen Ebenen verändert. Ich möchte dort kein Patient sein, allein aufgrund dessen, was ich von dieser Krankenschwester erfahren habe. Entschuldigung, keine Entschuldigung, OSUMC.

Was folgt, ist eine sinngemäße Zusammenfassung eines langen Telefongesprächs, das ich mit meiner neuesten Informantin aus dem Pflegepersonal geführt habe. Sie beschreibt den Beginn eines grundlegenden Wandels in der Perspektive und der offenen Diskussion über die „Impfstoffe“, der in den letzten mehr als 6 Monaten im OSUMC stattgefunden hat. Gleichzeitig relativiert sie diese Realität, indem sie später feststellt, dass viele Mitarbeiter immer noch nicht in der Lage sind, diese Veränderungen mit den Impfstoffen in Verbindung zu bringen (selbst wenn sie selbst erkrankt sind). Obwohl ich mir den Beginn dieser Bewusstseinsänderung nicht als Verdienst anrechnen kann, ist es das, worauf ich in den letzten dreieinhalb Jahren unermüdlich hingearbeitet habe. Aber Leute, haltet euch fest, denn was derzeit in Krankenhäusern in Bezug auf die Qualität der medizinischen Versorgung passiert, ist geradezu beunruhigend.

Hier sind die wichtigsten Informationen, die ich gesammelt habe, in keiner bestimmten Reihenfolge:

Eine immer größer werdende Anzahl von Ärzten, Krankenschwestern und anderem Personal ist „plötzlich gestorben“, „unerwartet verstorben“ oder durch Verletzungen und/oder Krebs behindert und krank geworden. Die Jugend und Gesundheit dieser Mitarbeiter wurde unter den Mitarbeitern immer häufiger erwähnt (ganz zu schweigen von der Flut von zuvor gesunden und/oder jungen Patienten, die jetzt mit schweren und/oder atypischen (für dieses Alter) Krankheiten vorstellig werden). Denken Sie daran, dass Krebs früher vor allem eine Alterskrankheit war.

Daher ist die vermutete Rolle der Impfstoffe bei den meisten Todesfällen eher ein offenes Geheimnis und gibt dem Personal dort zunehmend Anlass zur Sorge. So hat das Ohio State University Medical Center (OSUMC) kürzlich auch damit aufgehört, Nachrufe auf prominente oder langjährige Mitarbeiter per E-Mail zu versenden, wenn diese sterben. Warum, fragen Sie? Wegen der Anzahl der Verstorbenen und der Kommentare von Mitarbeitern, die offen die Wahrscheinlichkeit ansprachen, dass die Impfstoffe eine Ursache waren (d. h. sie wiesen auf die Daten der Impfung der Verstorbenen und ihres Todes hin). Es überrascht nicht, dass sie mir auch sagte, dass das OSUMC Beiträge dieser Art schnell zensieren würde (obwohl sie keine Schimpfwörter, persönliche Angriffe oder Drohungen enthielten). Aus einem Telefongespräch, das wir führten:

„Ja, das ist eine große Sache. Viele interne Todesfälle und Behinderungen. Sie haben aufgehört, interne Nachrufe für Mitarbeiter zu veröffentlichen. Die Kommentare darunter zeigten, dass die Leute wussten, warum alle aus unerfindlichen Gründen tot umfielen. Also wurden sie entfernt.“

Eine Reihe von Ärzten (die auffälligsten von ihnen sind Superspezialisten, die nicht einfach ersetzt werden können) sterben nicht nur, sondern scheiden auch aufgrund von Berufsunfähigkeit aus oder gehen aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand.

Sie hört von einer wachsenden Zahl von Klagen von Familienangehörigen dieser Ärzte gegen das OSUMC wegen der Mandate, die zu Todesfällen oder Behinderungen geführt haben.

Eine Klage wurde von der Witwe eines Arztes eingereicht, der plötzlich tot umfiel. Interessanterweise forderte sie eine Autopsie mit Färbung auf Spike-Protein und das Herz wurde „mit Spike beladen“ gefunden.

Die Ergebnisse von Organtransplantationspatienten sind seit der mRNA-Kampagne stark gesunken. Es wurde so schlimm, dass das OHSUMC, das vor zwei Jahren noch darauf bestanden hatte, dass sowohl Spender als auch Empfänger geimpft werden, offenbar keine mRNA-Impfstoffe mehr für Empfänger benötigt oder empfiehlt und möglicherweise Organe von ungeimpften Spendern bevorzugt. Whoa. Einer der Gründe dafür ist offenbar, dass bei den Empfängern neue „systemische“ Erkrankungen auftraten, die bei Transplantationspatienten bisher nicht typisch oder zu erwarten waren.

Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungs- und des Richtlinienausschusses sind nicht mehr auf der internen OSUMC-Website öffentlich zugänglich, sondern nur noch nach einer „Anmeldung“ (vermutlich, damit sie wissen, wer diese Protokolle einsieht).

Wenn Ärzte plötzlich sterben, führt dies zu einem enormen organisatorischen Chaos, da „offene Notizen“ in der elektronischen Patientenakte (EPA) nicht geschlossen werden können und die chronische, fortlaufende Betreuung einer großen Anzahl von oft langjährigen oder hochaktiven Patienten unterbrochen wird. In ihren Worten: „Der Umgang mit der Praxis eines verstorbenen Arztes ist ein Chaos – der Umgang mit offenen Notizen, die laufende Patientenversorgung, Patiententelefonate und die Pflege von Versorgungsplänen.“

Viele der Behinderungen und Todesfälle von Ärzten wurden von dieser Krankenschwester entdeckt, während sie Notizen nachging, die in der elektronischen Patientenakte „offen gelassen“ wurden. Sie wurde dann vom Personal über die Verletzung, den Tod oder die Behinderung des Gesundheitsdienstleisters informiert, der die Notiz erstellt hatte. Viele der Erkrankungen oder Behinderungen wurden ihr als Folge neurologischer Probleme beschrieben – entweder offene neurologische Defizite oder kognitive Abnahme/Beeinträchtigung und sogar Demenz (AMD hat die Daten, die die negativen kognitiven Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe zeigen, hier umfassend zusammengestellt). Darüber hinaus führte die Hinzufügung der „ausgemusterten“ Patienten zu gesünderen und noch arbeitenden Ärzten in diesem Fachgebiet zu weiteren Belastungen. Dies ist wichtig, da kognitive Beeinträchtigungen eine der häufigsten Nebenwirkungen der COVID-Impfstoffe sind, was nicht nur durch die Daten belegt wird, sondern auch durch das, was ich jeden Tag in der klinischen Praxis erlebe.

was nicht nur durch die Daten belegt wird, sondern auch durch das, was ich jeden Tag in der klinischen Praxis erlebe. Die Zahl der Krebserkrankungen steigt explosionsartig an und belastet die onkologischen Dienste massiv. Insbesondere Glioblastome im Gehirn und in der Wirbelsäule. Außerdem gaben Fallmanager für die große Zahl von Krebspatienten an, dass sie aufgrund des Bedarfs an Patienten nicht in den Ruhestand gehen würden.

Noch schlimmer ist, dass Krebserkrankungen häufig übersehen werden, da der „Verdachtsindex“ bei jüngeren Patienten nicht hoch genug ist. Infolgedessen übersehen Ärzte Krebserkrankungen, was sich in rückblickend „offensichtlichen“ Anzeichen und Symptomen in der Akte zeigt.

Die Anträge auf kurz- und langfristige Arbeitsunfähigkeit sind so stark gestiegen, dass es zu Rückständen und Verzögerungen gekommen ist, die das Personal bemerkt hat und über die es offener spricht. Auch das oft junge Alter des Personals, das eine Arbeitsunfähigkeit beantragt, ist nicht unbemerkt geblieben.

Sie weiß von mehreren Kollegen, die entweder eine Krebserkrankung ablehnen oder an ihr sterben, sich aber zwingen, weiterzuarbeiten, um für ihre Familie zu sorgen.

[“Ein Arzt aus dem Mittleren Westen”, der mir bei dieser Geschichte geholfen hat, bat mich, darauf hinzuweisen, dass wir beide zahlreiche Ärzte kennen, die durch die COVID-Impfstoffe beeinträchtigt oder behindert wurden, von denen viele dann vorzeitig in den Ruhestand gehen mussten, und leider auch einige andere, die vorzeitig an einer Impfnebenwirkung gestorben sind. Viele Ärzte leugnen dies immer noch, aber viele andere werden hellhörig, weil der Schaden unbestreitbar ist und nicht ignoriert werden kann, da er sie direkt betrifft – und zu dieser neu erwachten Gruppe gehören viele Ärzte, die begonnen haben, sich zu den Impfstoffen zu äußern, und ich werde in einem kommenden Artikel darauf eingehen.



Der entscheidende Punkt, den AMD hier ansprechen wollte, ist, dass die COVID-Impfstoffe mit der aggressivsten Marketingkampagne der Geschichte verkauft wurden, also wurde jede mögliche Taktik eingesetzt, um sie zu verkaufen. Eine davon bestand darin, Mitarbeiter des Gesundheitswesens als erste Kohorte für die Bewerbung der Impfstoffe einzusetzen, da es einfach wäre, sie zu einer vollständigen Impfung zu manipulieren, da die Öffentlichkeit ihrer Empfehlung vertraut und sie die Nebenwirkungen der Impfungen weniger wahrscheinlich öffentlich machen würden. Aus diesem Grund gehörten Ärzte zu den am häufigsten geimpften Amerikanern und hatten wiederum eine der höchsten Verletzungsraten. Daher gehen wir davon aus, dass der Rückgang der medizinischen Versorgung in Ohio kein Einzelfall ist.]

Probleme bei Krankenschwestern, Krankenpflegern, Fallmanagern und angehenden Ärzten

Die folgenden Berichte über die nachlassenden Fähigkeiten neuer Auszubildender sind angesichts ihrer wahrscheinlichen Folgen wirklich beunruhigend – sie bedrohen die Qualität der Versorgung, die wir in einem amerikanischen Krankenhaus erwarten. Ich vermute, dass die wachsende „Angst vor Krankenhäusern“, die mit Covid begann, durch die folgenden Punkte nicht gemildert wird, daher entschuldige ich mich im Voraus:

Auch die Ausbildungsstandards und das Qualifikations-/Wissensniveau sind merklich gesunken. Sie macht dafür die jüngeren Anbieter verantwortlich, die während der Corona-Pandemie mit unzureichendem Patientenkontakt/-volumen und eingeschränkter persönlicher Kommunikation ausgebildet wurden (während der Corona-Pandemie wurde übermäßig viel über iPads kommuniziert). Die jüngeren Krankenschwestern und Ärzte haben aufgrund ihres Mangels an Wissen und Erfahrung „Angst, eine Entscheidung zu treffen“ (was meiner Meinung nach eine gute Sache sein könnte). [ AMD bat mich zu betonen, dass viele Medizinstudenten während der Pandemie „virtuelle“ Rotationen hatten oder persönliche Vorlesungen ausließen, in denen grundlegende ärztliche Fähigkeiten vermittelt wurden, und dass alle von AMD befragten medizinischen Ausbilder der Meinung waren, dass dies verheerende Auswirkungen auf die zukünftige klinische Kompetenz der COVID-Studenten hatte

Ein leitender Facharzt war so beunruhigt über das Qualifikationsniveau seiner Kollegen in der Ausbildung, dass mehrere von ihnen aus dem Ausbildungsprogramm entlassen wurden. (Anmerkung des Herausgebers: Als ehemaliger Direktor eines mehrjährigen Lungen- und Intensivmedizin-Spezialisierungsprogramms und während meiner gesamten Laufbahn an einem großen Lehrkrankenhaus hatte ich nur einen einzigen Kollegen, der eine „Nachschulung“ durchlaufen musste, aber er schaffte es bis zum Abschluss. Wenn man die Nachschulung nicht besteht, bedeutet dies, dass man völlig unqualifiziert war, obwohl es, wenn es mehr als einen von ihnen gab, wahrscheinlich nicht ihre Schuld war, dass sie sich als der Aufgabe nicht gewachsen erwiesen haben). In ihren Worten: „Der leitende Arzt hatte zunächst die Regel aufgestellt, dass Stipendiaten oder Assistenzärzte im ersten Jahr nicht vor dem behandelnden Arzt konsultiert werden durften (Anm. d. Red.: So wurde die Patientenversorgung in einem Lehrkrankenhaus traditionell nicht durchgeführt). Mehrere Stipendiaten haben es nicht geschafft, weil sie so schlecht waren. Sie wurden daran gehindert, Patienten zu sehen, und das geschah abrupt und ohne Widerspruch.”

Es werden neue, unerfahrene und schlecht ausgebildete Patientenfallmanager eingestellt, die oft aus der Ferne arbeiten und durchweg schlechte Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Gewinnung der relevanten und benötigten Informationen aus den Akten zeigen. Bei der Durchsicht der Krankenakten stellt sie oft fest, dass der Patient ein anderes Problem hat und eine andere Lösung benötigt. In ihren Worten: „Sie stellen Berufsanfänger mit neuen Abschlüssen ein, die keine Ahnung haben, Diagnosen nicht einmal richtig aussprechen und keine Krankenakte lesen können. Viele sind Auftragnehmer, von denen ich nicht weiß, wer sie sind, woher sie kommen, und sie wissen nicht, was sie tun …“

Krankenschwestern: „Krankenschwestern sind dumm, wissen sehr wenig, haben schlechte Fähigkeiten. Die Fehlerquote bei Patienten ist gestiegen, die Dokumentation ist schlecht, typischerweise bei den jungen Krankenschwestern, die grundlegende Dokumentation ist im Vergleich zu den Absolventen früherer Jahre bedauerlich. Dies geschieht, obwohl die elektronische Patientenakte so konzipiert ist, dass sie Sie bei der Dokumentation unterstützt … die Patienten werden nicht genug gedreht, die neurologischen Untersuchungen sind schlecht, die Notizen sind mit viel Kopieren und Einfügen und vielen Fehlern versehen, und es wird nicht genug dokumentiert.“

Krankenschwestern: „Die Krankenschwestern kümmern sich nicht um die Patienten und bemerken nicht, wenn sich Probleme bei den Patienten entwickeln. Sie kommen aus ‚Fast-Track‘-Programmen für Krankenschwestern mit völlig unzureichenden klinischen Ausbildungszeiten. Sie wissen einen Scheiß. Außerdem haben die Krankenschwestern, die in die Programme für Krankenschwestern einsteigen, nur ein paar Jahre Erfahrung in der Krankenpflege (Anm. d. Red.: Normalerweise haben Krankenschwestern vor dem Einstieg in ein Programm für Krankenschwestern umfangreiche Erfahrung in der Krankenpflege). Sie betonte auch, dass die Probleme mit Krankenschwestern und NP bereits vor Covid bestanden: „Traditionelle NP-Programme erforderten umfangreiche Erfahrung in klinischen Umgebungen, was heute nicht mehr der Fall ist. Es könnte funktionieren, wenn die Bachelor-Studiengänge in einem naturwissenschaftlichen Fach wären. Das ist oft nicht der Fall und das zeigt sich.“ „Covid hat es noch schlimmer gemacht, indem es den Bedarf schnell deckte, anstatt die Eignung der Krankenschwestern und die vernünftige Erwartung an den Erfolg für die Qualität der Versorgung, die ein Patient erhält, zu prüfen.“ „Die jungen Krankenschwestern informieren sich zu Beginn ihrer Schicht nicht ausreichend über ihre Patienten. Sie kommunizieren nicht gut mit anderen Mitarbeitern, um sich auf die Verfahren für ihre Patienten vorzubereiten. Der Schichtbericht ist für Unerfahrene eine reine Zeitverschwendung. Sie wissen nicht, was wirklich wichtig ist, um es zu wissen.“

Anschließend sprach sie über die mRNA-Kampagne und -Mandate im Zusammenhang mit dem, was sie in ihrer Karriere beobachtet hat, und sagte: „Die andere Sache, die mir immer bewusst war und die mich misstrauisch gemacht hat, ist, dass wir in einem System arbeiten, das nicht sicherstellt, dass wir keinen hochgefährlichen ‚Dingen‘ ausgesetzt sind, und das kumulativ ist. Ich weiß, dass einige Fälle auf Expositionen zurückzuführen sein mussten, die abgetan wurden, aber den Körper auf eine Katastrophe vorbereiteten, sobald insbesondere Impfungen und Auffrischungsimpfungen in den Körper eingebracht wurden.“

Nun, obwohl einige der oben genannten Punkte darauf hindeuten, dass das Personal „aufgeweckt“ ist, widersprach sie dieser Interpretation mit der folgenden Aussage: „Gleichzeitig geben viele Mitarbeiter nicht offen zu oder scheinen Krankheit und Behinderung, geschweige denn Krebserkrankungen, mit ‚Impfungen‘ oder Auffrischungsimpfungen in Verbindung zu bringen. Nicht jeder ist klinisch geschult, liest und recherchiert. Es gibt immer noch ein enormes Vertrauen in das System. Und die meisten machen die traditionellen Behandlungen gegen Krebs. Sie kennen Ivermectin, Mebendazol usw. nicht. Vertrauen ist ein schwer zu brechendes Band. Es ist fast eine kultische Umgebung. Der Kult, den man nie erkennt, ist der, in dem man sich befindet.“

CHIRURGIE-GENERALDIREKTOR VON FLORIDA EMPFIEHLT, SICH VON DER GESAMTEN mRNA-PLATTFORM ZU ENTFERNEN

Bitte vergleichen Sie die stille, feige Änderung der Covid-Impfstoffpolitik des Staates Ohio mit der des Gesundheitsministers von Florida, Dr. Joe Ladapo. Joe ist jemand, der während der Covid-Pandemie mein Kollege war, da er mich vor einiger Zeit wegen meiner Expertise zu Ivermectin konsultiert hat,

Erinnern Sie sich daran, dass seine erste mutige und angemessene bundesstaatliche rebellische politische Maßnahme am 13. September 2023 stattfand, als er Empfehlungen für COVID-19-Booster für Personen unter 65 Jahren und jünger aussprach. Diese Woche, Unglaublich, ethisch, mutig. Es gibt immer noch einen „echten“ Arzt, der im öffentlichen Gesundheitswesen arbeitet. Schauen Sie sich das an, aus diesem Bulletin, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, schrieb das Gesundheitsministerium von Florida (FLDOH):

FLDOH erinnert die Gesundheitsdienstleister daran, wie wichtig es ist, sich über die aktuelle Literatur zu COVID-19-Impfstoffen und -Auffrischungsimpfungen auf dem Laufenden zu halten und Patienten eine informierte Einwilligung zu erteilen .

zu COVID-19-Impfstoffen und -Auffrischungsimpfungen auf dem Laufenden zu halten und . Anschließend weist er auf die Absurdität der (P)FDA-Zulassung der neuesten Impfstoffe von Pfizer und Moderna vor einigen Wochen hin, da diese auf die Omicron-Variante abzielen, „die keine signifikante Anzahl von Infektionen verursacht“. Klar und deutlich. Mit gesundem Menschenverstand.

Anschließend erinnerte er die Öffentlichkeit daran, dass keine Daten aus klinischen Studien für die Auffrischungsimpfungen vorlägen, die eine solche Zulassung stützen würden. Er stellt auch klar, dass sie nicht auf die aktuelle Variante abzielen, die derzeit 37 % der Infektionen verursacht.

Er versetzt der Regierung einen weiteren Schlag, als er schreibt: „Die Bundesregierung hat von den Herstellern von COVID-19-Impfstoffen nicht verlangt, nachzuweisen, dass ihre Auffrischungsimpfungen Krankenhausaufenthalte oder den Tod durch eine COVID-19-Erkrankung verhindern.“

Darüber hinaus „hat die Bundesregierung keine ausreichenden Daten vorgelegt, um die Sicherheit und Wirksamkeit von COVID-19-Auffrischungsimpfungen zu belegen, oder hat zuvor nachgewiesene Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen und -Auffrischungsimpfungen nicht anerkannt, darunter: erhöhtes Risiko für Autoimmunerkrankungen nach der Impfung. erhöhtes Risiko für Infektionen der unteren Atemwege und anhaltende Zirkulation von mRNA und Spike-Protein bei einigen Impfstoffempfängern.



Und dann, mitten im Bulletin, in fetter Schrift:

Wenn nur die übrigen Surgeon Generals und Gesundheitsministerien des Landes die mRNA-Plattform so gründlich untersucht hätten wie Joe und sein Team. Ich sehe diese Aktion als rebellischen Lichtblick in einer trostlosen, totalitären Landschaft des öffentlichen Gesundheitswesens.

URUGUAY

Mein lieber Freund, Dr. Hector Carvallo aus Argentinien, hat sich diese Woche an mich gewandt, weil er sagte, dass eine Gruppe uruguayischer Ärzte mich konsultieren wolle und er wissen wolle, ob er ihnen meine Kontaktdaten geben könne. Sie sollten wissen, dass Hector der „Pierre Kory“ Argentiniens ist, oder genauer gesagt, ich bin der „Hector Carvallo“ der USA (oder vielleicht ist es Paul Marik).

Wie auch immer, natürlich habe ich ja gesagt, und ein Arzt, mit dem ich vor ein paar Jahren schon einmal über Zoom gesprochen hatte, schrieb mir Folgendes:

“Hallo Dr. Kory, mein Name ist José Arigas, ich bin Orthopäde in Uruguay. Vor zwei Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit Ihnen in einem Zoom-Meeting zu sprechen. Im letzten Monat hat unser Land die Geschichten von drei Fußballspielern mit Herzproblemen erlebt, von denen einer gestorben ist. Das war ein Ereignis, das den Menschen die Augen geöffnet hat. Ich habe versucht, mit meinen Kollegen zu sprechen, aber es ist zwecklos, sie wollen nicht sehen, was passiert. Ich würde gerne wissen, ob es einen diagnostischen Ansatz gibt, um sportbedingte Herzprobleme bei geimpften Menschen zu verhindern. Ich schätze die Arbeit, die Sie geleistet haben, um der Medizin den Platz einzuräumen, den sie verdient.”

Später erfuhr ich die Namen der Spieler: Juan Izquierdo (er starb am 27.08.24), Alejandro Isabella (er erlitt am 09.09.24 einen Herzstillstand) und Diego Lezcano (er erlitt am 11.09.24 zu Hause einen Herzstillstand). Im Grunde brachen innerhalb von etwas mehr als 10 Tagen drei uruguayische Fußballer zusammen oder starben. Lezcano, der zu Hause einen Herzstillstand erlitt, hängt immer noch am Beatmungsgerät und es wurde eine dilatative Kardiomyopathie bei ihm festgestellt. Der Zusammenbruch von drei Profifußballern aus Uruguay innerhalb von zehn Tagen hat anscheinend die Öffentlichkeit „aufgerüttelt“, aber nicht die Ärzte, so Dr. Arigas. Schockierend.

Ich konnte ihm nur einen Link zu diesem Artikel von Peter McCullough und Nicholas Hulscher weiter unten schicken, in dem sie ein Risikostratifizierungsprotokoll vorschlagen, um geimpfte Sportler zu identifizieren, bei denen das Risiko eines kardialen Ereignisses besteht.

MEDIZINISCHER RAT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS STELLT ERMITTLUNGEN GEGEN DR. TINA PEERS EIN

Diese Woche gab es ein weiteres wichtiges, positives Ereignis, das meine Freundin und Kollegin Dr. Tina Peers aus Großbritannien betrifft. Sie ist eine unerschrockene Ärztin, die eine frühzeitige Behandlung von Covid durchführte und frühzeitig auf die Schäden der Impfstoffe aufmerksam machte. Wie ich hat sie sich auf die Behandlung von Long Covid und Long Vax spezialisiert und ist aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung mit dem Mastzellaktivierungssyndrom, das bei diesen Patienten häufig auftritt, zu einer wertvollen Kollegin geworden. Es überrascht nicht, dass ihr Ärztekammer vorwarf, Fehlinformationen zu verbreiten und sich nicht an die Versorgungsstandards zu halten usw. Im Gegensatz zu mir, der ich vor einigen Wochen meine drei Board-Zertifizierungen verloren habe, wurde ihr Fall jedoch diese Woche fallen gelassen! Anscheinend hatte der Rat keine Lust auf eine öffentliche Anhörung, bei der sie ihre durch Impfungen geschädigten Patienten aufrufen wollte, um in ihrem Namen auszusagen. Vielleicht könnte auch dies den Beginn einer grundlegenden Veränderung darstellen, indem die Regulierungsbehörden beginnen, die Verfolgung von Covid-Expertenärzten zu beenden?

Seit Beginn von COVID habe ich alles in meiner Macht Stehende getan, um die Gefahren des Umgangs mit COVID bekannt zu machen und Patienten zu helfen, die durch COVID zu Schaden gekommen sind – was dazu führt, dass ich nie alles erledigen kann, was ich tun möchte. Ich schätze Ihre Unterstützung dieses Substack und das, was Sie mir ermöglicht haben, aufrichtig.

P.S. Ich hoffe wirklich, dass viele Menschen zu unserer großen Kundgebung „Rettet die Republik“ am 29. September 2024 zwischen dem WWII Memorial und dem Washington Monument kommen und uns unterstützen. Schließen Sie sich mir, RFK Jr., Bret Weinstein, Russell Brand, Jordan Peterson, Matt Taibbi, Lara Logan, Jimmy Dore, Tulsi Gabbard und vielen anderen an. Siehe untenstehenden Link:

P.S.S. Ähnlich wie oben habe ich zuvor eine Reihe von Beiträgen mit dem Titel „Pflegeberichte von der Front der Impfkatastrophe“ verfasst. Diese Beiträge enthielten unzählige Details zu Ereignissen, die während der mRNA-Impfkampagne in einem großen Gesundheitssystem auftraten und die ich von einer leitenden, erfahrenen Notaufnahme-/Intensivkrankenschwester erhalten hatte, die sich der Gefahren der Covid-mRNA-Plattform voll bewusst war. Bei Interesse finden Sie hier die vorherigen Beiträge: