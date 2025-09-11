In diesem Jahr 15 000 Pleiten erwartet: Schweiz erlebt Rekord bei Firmenkonkursen

Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz erreicht Rekordhöhe. 2024 gingen fast 11 500 Unternehmen unter, 2025 werden rund 15 000 erwartet. Ursachen sind Steuerforderungen, Pandemie-Kredite, hohe Finanzierungskosten, Energiepreise und Zölle. Besonders betroffen sind Bau, Industrie und KMU.

In der Schweiz steigt die Zahl der Firmenkonkurse auf ein historisches Niveau. 2024 mussten fast 11 500 Unternehmen ihre Tätigkeit einstellen, ein Anstieg um 15 Prozent. Für 2025 rechnet die Gläubigervereinigung Creditreform mit rund 15.000 Fällen. Bis Ende August waren es bereits knapp 9000.

Betroffen sind Betriebe aus allen Branchen. Besonders unter Druck stehen