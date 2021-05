In einem Krankenhaus in Indien sterben mehr als 100 Patienten nach der ersten oder zweiten Covid-Impfung

Allein im Civil Hospital von Ahmedabad sind bisher 100 Patienten nach der Einnahme der ersten oder zweiten Dosis des Impfstoffs gegen COVID-19 gestorben.

Die Fälle wurden von Gujarats populärster Tageszeitung in Gujarati-Sprache, Sandesh, gemeldet. Allerdings wird die Nachricht von den nationalen Mainstream-Medien völlig ignoriert.

Andererseits starben in der letzten Woche zwei Ärzte von Surat und einer aus Ahmedabad, insgesamt drei Ärzte, die eine zweite Dosis des Impfstoffs erhalten hatten. Sie starben ein oder zwei Monate nach Erhalt des Impfstoffs, sagte der ehemalige Präsident von Gujarat-Niederlassung der indischen medizinischen Vereinigung, Chandresh Zardosh.

Wenn ein normaler Patient nach der Einnahme der ersten Dosis stirbt, kann davon ausgegangen werden, dass die Immunität nicht entwickelt wurde, aber was ist mit denen, die beide Dosen des Impfstoffs eingenommen haben und trotzdem einen oder zwei Monate später gestorben sind, fragte Zardosh.

Auf die Frage nach der Todesursache nach der Impfung sagte Dr. Zardosh: „Immunität kann als Faktor nach der ersten Dosis in Betracht gezogen werden.“

Aber wenn sich die Immunität bei der zweiten Dosis nicht entwickelt, kann das mutierte Virus tödlicher sein, je nach Alter des Patienten. Und die Impfstoffe scheinen bei ihnen nicht zu wirken.

Dinge müssen auch überprüft werden, einschließlich, wie lange es dauerte bis man krank wird, sagte Zardosh.

Ein oder zwei Monate nach Erhalt der beiden Impfstoffe sind drei Ärzte gestorben. Und warum?

126 Ärzte sind bis jetzt in der zweiten Welle von Covid gestorben.

Waren diese Ärzte geimpft? Wenn ja sollte das untersucht werden.

2. Tweet: Gibt es Zahlen über den Impfstatus dieser Ärzte?….Die meisten waren geimpft 🙁

