Die 30 verstörendsten Menschenversuche der Geschichte

Verstörende Experimente am Menschen sind nichts, worüber der Durchschnittsmensch allzu viel nachdenkt. Vielmehr ist der Fortschritt, der in den letzten 150 Jahren der Menschheitsgeschichte erreicht wurde, eine Errungenschaft, an die wir fast täglich erinnert werden. Errungenschaften auf Gebieten wie der Biomedizin und der Psychologie bedeuten, dass wir uns keine Sorgen mehr über Dinge wie tödliche Krankheiten oder Selbstbefriedigung als eine Form des Wahnsinns machen müssen. Im Guten wie im Schlechten haben wir effektivere Methoden entwickelt, um Informationen zu sammeln, Hautanomalien zu behandeln und uns sogar gegenseitig zu töten. Aber woran wir nicht ständig erinnert werden, sind die Menschenleben, die im Namen dieses Fortschritts beschädigt wurden oder verloren gingen. Im Folgenden finden Sie eine Liste der 30 verstörendsten Menschenversuche der Geschichte.

30. Die Tearoom-Sex-Studie

Der Soziologe Laud Humphreys wunderte sich oft über die Männer, die in öffentlichen Toiletten unpersönliche sexuelle Handlungen miteinander vollziehen. Er fragte sich, warum „Tearoom Sex“ – Fellatio in öffentlichen Toiletten – zu den meisten Verhaftungen von Homosexuellen in den Vereinigten Staaten führte. Humphreys beschloss, für seine Doktorarbeit an der Washington University eine „watchqueen“ (die Person, die Wache hält und hustet, wenn sich ein Polizist oder ein Fremder nähert) zu werden. Während seiner Forschung beobachtete Humphreys Hunderte von Fellatio-Akten und interviewte viele der Teilnehmer. Er fand heraus, dass 54% seiner Probanden verheiratet waren, und 38% waren ganz klar weder bisexuell noch homosexuell. Humphreys‘ Forschung erschütterte eine Reihe von Stereotypen, die sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei den Strafverfolgungsbehörden herrschen.

29. Gefängnisinsassen als Testpersonen

1951 begann Dr. Albert M. Kligman, Dermatologe an der University of Pennsylvania und zukünftiger Erfinder von Retin-A, im Holmesburg-Gefängnis in Philadelphia an Insassen zu experimentieren. Wie Kligman später einem Zeitungsreporter sagte: „Alles, was ich vor mir sah, waren Hektar Haut. Es war, als würde ein Bauer zum ersten Mal ein Feld sehen. “ In den nächsten 20 Jahren erlaubten die Insassen Kligman bereitwillig, ihren Körper in Experimenten mit Zahnpasta, Deodorant, Shampoo, Hautcremes, Reinigungsmitteln, flüssigen Diäten, Augentropfen, Fußpudern und Haarfärbemitteln zu verwenden. Obwohl die Tests ständige Biopsien und schmerzhafte Eingriffe erforderten, erlitt keiner der Insassen Langzeitschäden.

28. Henrietta fehlt

1955 war Henrietta Lacks, eine arme, ungebildete Afroamerikanerin aus Baltimore, die unwissende Quelle von Zellen, die dann zum Zweck der medizinischen Forschung kultiviert wurden. Obwohl Forscher zuvor versucht hatten, Zellen zu züchten, waren Henriettas die ersten, die erfolgreich am Leben gehalten und geklont wurden. Henriettas Zellen, bekannt als HeLa-Zellen, waren maßgeblich an der Entwicklung des Polio-Impfstoffs, der Krebsforschung, der AIDS-Forschung, der Kartierung von Genen und unzähligen anderen wissenschaftlichen Bemühungen beteiligt. Henrietta starb mittellos und wurde ohne Grabstein auf einem Familienfriedhof beigesetzt. Jahrzehntelang blieben ihr Mann und fünf Kinder im Dunkeln über den erstaunlichen Beitrag ihrer Frau und Mutter zur modernen Medizin.

27. Projekt QKHILLTOP

1954 entwickelte die CIA ein Experiment namens Project QKHILLTOP, um chinesische Gehirnwäsche-Techniken zu untersuchen, mit denen sie dann neue Methoden der Befragung entwickelten. Die Forschung leitete Dr. Harold Wolff von der Cornell University Medical School. Nachdem Wolffs Forschungsteam die CIA gebeten hatte, ihm Informationen über Inhaftierung, Entbehrung, Demütigung, Folter, Gehirnwäsche, Hypnose und mehr zur Verfügung zu stellen, begann sie, einen Plan zu formulieren, durch den sie geheime Medikamente und verschiedene gehirnschädigende Verfahren entwickeln würden. Laut einem Brief, den er schrieb, erwartete Wolff von der CIA, „geeignete Themen zur Verfügung zu stellen“, um die Auswirkungen der schädlichen Forschung vollständig zu testen.

26. Stateville Penitentiary Malaria Study

Während des Zweiten Weltkriegs behinderten Malaria und andere Tropenkrankheiten die Bemühungen des amerikanischen Militärs im Pazifik. Um den Überblick zu behalten, wurde das Malaria-Forschungsprojekt im Stateville Penitentiary in Joliet, Illinois, eingerichtet. Ärzte der Universität von Chicago setzten 441 freiwillige Insassen Stichen von mit Malaria infizierten Mücken aus. Obwohl ein Insasse an einem Herzinfarkt starb, bestanden die Forscher darauf, dass sein Tod nichts mit der Studie zu tun hatte. Das viel gelobte Experiment wurde 29 Jahre lang in Stateville fortgesetzt und umfasste den ersten menschlichen Test von Primaquine, einem Medikament, das immer noch zur Behandlung von Malaria und Pneumocystis-Pneumonie eingesetzt wird.

25. Emma Eckstein und Sigmund Freud

Obwohl die 27-jährige Emma Eckstein Sigmund Freud wegen vager Symptome wie Magenbeschwerden und leichten Depressionen um Hilfe bat, wurde sie vom deutschen Arzt wegen Hysterie und übermäßiger Masturbation „behandelt“, eine Gewohnheit, die damals als gefährlich für die psychische Gesundheit angesehen wurde. Emmas Behandlung beinhaltete eine störende experimentelle Operation, bei der sie nur mit einem Lokalanästhetikum und Kokain anästhesiert wurde, bevor die Innenseite ihrer Nase kauterisiert wurde. Es überrascht nicht, dass Emmas Operation eine Katastrophe war. Ob Emma eine legitime medizinische Patientin war oder eine Quelle von verliebtem Interesse für Freud, wie ein kürzlich veröffentlichter Film andeutet, Freud behandelte Emma drei Jahre lang weiter.

24. Dr. William Beaumont und der Magen

1822 wurde ein Pelzhändler auf Mackinac Island in Michigan versehentlich in den Magen geschossen und von Dr. William Beaumont behandelt. Trotz schrecklicher Vorhersagen überlebte der Pelzhändler – aber mit einem Loch (Fistel) im Magen, das nie heilte. Beaumont erkannte die einmalige Gelegenheit, den Verdauungsprozess zu beobachten, und begann mit der Durchführung von Experimenten. Beaumont band Lebensmittel an eine Schnur und führte sie dann durch das Loch im Magen des Händlers. Alle paar Stunden entfernte Beaumont das Essen, um zu beobachten, wie es verdaut worden war. Obwohl grausam, führten Beaumonts Experimente zu der weltweiten Akzeptanz, dass die Verdauung ein chemischer und kein mechanischer Prozess war.

23. Elektroschocktherapie bei Kindern

In den 1960er Jahren begann Dr. Lauretta Bender vom New Yorker Creedmoor Hospital eine ihrer Meinung nach revolutionäre Behandlung für Kinder mit sozialen Problemen – die Elektroschocktherapie. Zu Benders Methoden gehörte es, ein sensibles Kind vor einer großen Gruppe zu interviewen und zu analysieren und dann einen leichten Druck auf den Kopf des Kindes auszuüben. Angeblich zeigte jedes Kind, das sich mit dem Druck bewegte, frühe Anzeichen einer Schizophrenie. Bender war selbst Opfer einer missverstandenen Kindheit und soll den Kindern in ihrer Obhut nicht sympathisch gegenüberstehen. Als ihre Behandlungen eingestellt wurden, hatte Bender bei über 100 Kindern, von denen das jüngste drei Jahre alt war, eine Elektroschocktherapie angewendet.

22. Projekt Artischocke

In den 1950er Jahren führte das Office of Scientific Intelligence der CIA eine Reihe von Projekten zur Bewusstseinskontrolle durch, um die Frage zu beantworten: „Können wir die Kontrolle über ein Individuum so weit erlangen, dass es gegen seinen Willen und sogar gegen grundlegende Naturgesetze unsere Befehle ausführt?“ Eines dieser Programme, Projekt Artischocke, untersuchte Hypnose, erzwungene Morphinabhängigkeit, Drogenentzug und die Verwendung von Chemikalien, um bei unwissenden Menschen Amnesie hervorzurufen. Obwohl das Projekt schließlich Mitte der 1960er Jahre eingestellt wurde, öffnete es die Tür zu umfangreichen Forschungen über den Einsatz von Gedankenkontrolle im Feldeinsatz.

21. Hepatitis bei geistig behinderten Kindern

In den 1950er Jahren begann die Willowbrook State School, eine staatliche Einrichtung für geistig behinderte Kinder in New York, Hepatitis-Ausbrüche zu erleiden. Aufgrund unhygienischer Bedingungen war es praktisch unvermeidlich, dass diese Kinder an Hepatitis erkrankten. Dr. Saul Krugman, der zur Untersuchung des Ausbruchs geschickt wurde, schlug ein Experiment vor, das bei der Entwicklung eines Impfstoffs helfen würde. Das Experiment erforderte jedoch eine gezielte Infektion von Kindern mit der Krankheit. Obwohl Krugmans Studie von Anfang an kontrovers war, wurden Kritiker schließlich durch die Erlaubnisschreiben der Eltern jedes Kindes zum Schweigen gebracht. In Wirklichkeit war das Anbieten eines Kindes für das Experiment oft die einzige Möglichkeit, die Aufnahme in die überfüllte Einrichtung zu gewährleisten.

20. Operation Midnight Climax

Operation Midnight Climax wurde ursprünglich in den 1950er Jahren als Teilprojekt eines von der CIA gesponserten Forschungsprogramms zur Gedankenkontrolle gegründet und versuchte, die Auswirkungen von LSD auf Einzelpersonen zu untersuchen. In San Francisco und New York wurden nicht zustimmende Personen von Prostituierten auf der CIA-Gehaltsliste in Sicherheitshäuser gelockt, ohne es zu wissen, LSD und andere Substanzen, die den Geist veränderten, und hinter Einwegglas überwacht. Obwohl die Safes 1965 geschlossen wurden, als festgestellt wurde, dass die CIA Menschen LSD verabreicht, war die Operation Midnight Climax ein Theater für umfangreiche Forschungen zu sexueller Erpressung, Überwachungstechnologie und dem Einsatz von bewusstseinsverändernden Drogen bei Feldoperationen.

19. Untersuchung von Menschen, die versehentlich Fallout-Strahlung ausgesetzt waren

Die 1954 als „Projekt 4.1“ bekannte medizinische Studie über die Reaktion von Menschen, die aufgrund des Ausfalls von Hochleistungswaffen einer signifikanten Beta- und Gammastrahlung ausgesetzt waren, war eine medizinische Studie, die von den USA an Bewohnern der Marshallinseln durchgeführt wurde. Als der Atomtest von Castle Bravo zu einem Ertrag führte, der höher war als ursprünglich erwartet, leitete die Regierung eine streng geheime Studie ein, um „die Schwere der Strahlenverletzung“ für versehentlich Exponierte zu bewerten. Obwohl die meisten Quellen der Meinung sind, dass die Exposition unbeabsichtigt war, glaubten viele Marshaller, dass Projekt 4.1 vor dem Castle Bravo-Test geplant war. Insgesamt waren 239 Marshallesen erheblichen Strahlenbelastungen ausgesetzt.

18. Die Monsterstudie

1939 führten die Forscher der Universität Iowa, Wendell Johnson und Mary Tudor, in Davenport, Iowa, ein stotterndes Experiment an 22 Waisenkindern durch. Die Kinder wurden in zwei Gruppen eingeteilt, von denen die erste eine positive Sprachtherapie erhielt, bei der die Kinder für ihre Sprachgewandtheit gelobt wurden. In der zweiten Gruppe erhielten die Kinder eine negative Sprachtherapie und wurden für jede Sprachunvollkommenheit herabgesetzt. Normal sprechende Kinder in der zweiten Gruppe entwickelten Sprachprobleme, die sie dann für den Rest ihres Lebens behielten. Johnson und Tudor hatten Angst vor den menschlichen Experimenten der Nazis und veröffentlichten nie die Ergebnisse ihrer „Monster-Studie“.

17. Projekt MKUltra

Das Projekt MKUltra ist der Codename einer von der CIA gesponserten Forschungsoperation, die in der menschlichen Verhaltenstechnik experimentiert hat. Von 1953 bis 1973 verwendete das Programm verschiedene Methoden, um die mentalen Zustände amerikanischer und kanadischer Bürger zu manipulieren. Diese unwissenden menschlichen Testpersonen wurden mit LSD und anderen bewusstseinsverändernden Drogen, Hypnose, sensorischer Deprivation, Isolation, verbalem und sexuellem Missbrauch und verschiedenen Formen von Folter behandelt. Die Forschung fand an Universitäten, Krankenhäusern, Gefängnissen und Pharmaunternehmen statt. Obwohl das Projekt darauf abzielte, „chemische […] Materialien zu entwickeln, die für geheime Operationen geeignet sind“, wurde das Projekt MKUltra durch eine vom Kongress in Auftrag gegebene Untersuchung der CIA-Aktivitäten in den USA beendet

16. Experimente an Neugeborenen

In den 1960er Jahren begannen Forscher der University of California ein Experiment, um Veränderungen des Blutdrucks und des Blutflusses zu untersuchen. Die Forscher verwendeten 113 Neugeborene im Alter von einer Stunde bis drei Tagen als Testpersonen. In einem Experiment wurde ein Katheter durch die Nabelarterien und in die Aorta eingeführt. Die Füße des Neugeborenen wurden dann in Eiswasser getaucht, um den Aortendruck zu testen. In einem anderen Experiment wurden bis zu 50 Neugeborene einzeln auf ein Beschneidungsbrett geschnallt und dann gekippt, sodass ihr Blut zu ihrem Kopf floss und ihr Blutdruck überwacht werden konnte.

15. Das Abneigungsprojekt

Im Jahr 1969, während der abscheulichen Apartheid-Ära in Südafrika, wurden Tausende von Homosexuellen an Dr. Aubrey Levin übergeben, einen Oberst der Armee und Psychologen, der davon überzeugt war, Homosexuelle „heilen“ zu können. Im Militärkrankenhaus Voortrekkerhoogte in der Nähe von Pretoria setzte Levin eine elektrokrampfartige Abneigungstherapie ein, um seine Patienten neu zu orientieren. Die Elektroden wurden am Oberarm eines Patienten mit Drähten festgeschnallt, die zu einem von 1 bis 10 kalibrierten Zifferblatt führten. Homosexuellen Männern wurden Bilder eines nackten Mannes gezeigt und zum Fantasieren angeregt. Zu diesem Zeitpunkt war der Patient schweren Schocks ausgesetzt. Als Levin gewarnt wurde, dass er als Menschenrechtsverletzer bezeichnet werden würde, wanderte er nach Kanada aus, wo er derzeit in einem Lehrkrankenhaus arbeitet.

14. Medizinische Experimente an Gefängnisinsassen

Vielleicht ist ein Vorteil, ein Insasse im kalifornischen San Quentin-Gefängnis zu sein, der einfache Zugang zu anerkannten Ärzten in der Bay Area. Wenn dies jedoch der Fall ist, besteht ein Nachteil darin, dass diese Ärzte auch einen einfachen Zugang zu Insassen haben. Von 1913 bis 1951 verwendete Dr. Leo Stanley, Chefarzt in San Quentin, Gefangene als Testpersonen in einer Vielzahl bizarrer medizinischer Experimente. Stanleys Experimente umfassten Sterilisation und mögliche Behandlungen für die spanische Grippe. In einem besonders beunruhigenden Experiment führte Stanley Hodentransplantationen an lebenden Gefangenen durch, wobei Hoden von hingerichteten Gefangenen und in einigen Fällen von Ziegen und Wildschweinen verwendet wurden.

13. Sexuelle Neuzuweisung

1965 wurde der Kanadier David Peter Reimer biologisch männlich geboren. Mit sieben Monaten wurde sein Penis bei einer unkonventionellen Beschneidung durch Kauterisation versehentlich zerstört. John Money, ein Psychologe und Befürworter der Idee, dass Geschlecht gelernt wird, überzeugte die Reimers davon, dass ihr Sohn als Mädchen mit größerer Wahrscheinlichkeit eine erfolgreiche, funktionelle sexuelle Reifung erreichen würde. Obwohl Money über die Jahre nur Erfolge verzeichnete, bestand Davids eigener Bericht darauf, dass er sich nie als weiblich identifiziert hatte. Er verbrachte seine Kindheit damit, gehänselt, geächtet und ernsthaft depressiv zu sein. Im Alter von 38 Jahren beging David Selbstmord, indem er sich in den Kopf schoss.

12. Wirkung der Strahlung auf die Hoden

Zwischen 1963 und 1973 wurden Dutzende von Gefängnisinsassen in Washington und Oregon als Testpersonen in einem Experiment verwendet, um die Auswirkungen von Strahlung auf Hoden zu testen. Mit Bargeld bestochen und auf Bewährung vorgeschlagen, erklärten sich 130 Insassen bereit, an den Experimenten teilzunehmen, die die University of Washington im Auftrag der US-Regierung durchgeführt hatte. In den meisten Fällen wurden die Probanden in Intervallen von 10 Minuten mit über 400 Rad Strahlung (das entspricht 2.400 Röntgenaufnahmen des Brustkorbs) gezappt. Es war jedoch viel später, als die Insassen erfuhren, dass die Experimente weitaus gefährlicher waren, als ihnen gesagt worden war. Im Jahr 2000 haben die ehemaligen Teilnehmer eine Sammelklage in Höhe von 2,4 Millionen US-Dollar von der Universität abgeschlossen.

11. Stanford Prison Experiment

Das vom 14. bis 20. August 1971 an der Stanford University durchgeführte Stanford Prison Experiment war eine Untersuchung der Konfliktursachen zwischen Militärgarden und Gefangenen. Vierundzwanzig männliche Studenten wurden ausgewählt und nach dem Zufallsprinzip als Gefangene und Wachen eingesetzt. Sie befanden sich dann in einem speziell entworfenen Scheingefängnis im Keller des Psychologiegebäudes von Stanford. Die als Wachen eingesetzten Personen setzten autoritäre Maßnahmen durch und setzten die Gefangenen psychologischen Folterungen aus. Überraschenderweise akzeptierten viele der Gefangenen die Misshandlungen. Obwohl das Experiment die Erwartungen aller Forscher übertraf, wurde es nach nur sechs Tagen abrupt beendet.

10. Syphilis-Experimente in Guatemala

Von 1946 bis 1948 arbeiteten die Regierung der Vereinigten Staaten, der guatemaltekische Präsident Juan José Arévalo und einige guatemaltekische Gesundheitsministerien an einem beunruhigenden menschlichen Experiment mit unwissenden guatemaltekischen Bürgern zusammen. Ärzte infizierten absichtlich Soldaten, Prostituierte, Gefangene und Geisteskranke mit Syphilis und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, um ihren unbehandelten natürlichen Verlauf zu verfolgen. Das Experiment wurde nur mit Antibiotika behandelt und führte zu mindestens 30 dokumentierten Todesfällen. Im Jahr 2010 entschuldigten sich die Vereinigten Staaten offiziell bei Guatemala für ihre Beteiligung an diesen Experimenten.

9. Tuskegee-Syphilis-Studie

1932 begann der US Public Health Service mit dem Tuskegee Institute zusammenzuarbeiten, um das natürliche Fortschreiten der unbehandelten Syphilis zu verfolgen. In Macon County, Alabama, wurden 600 arme männliche Analphabeten gefunden und eingestellt. Von den 600 Männern hatten zuvor nur 399 Syphilis bekommen, und keinem wurde gesagt, dass sie eine lebensbedrohliche Krankheit hatten. Stattdessen wurde ihnen mitgeteilt, dass sie im Austausch für ihre Teilnahme eine kostenlose Gesundheitsversorgung, Mahlzeiten und eine Bestattungsversicherung erhalten. Selbst nachdem sich Penicillin 1947 als wirksames Heilmittel gegen Syphilis erwiesen hatte, wurde die Studie bis 1972 fortgesetzt. Zu den Opfern der Studie gehörten neben den ursprünglichen Probanden auch Frauen, die an der Krankheit erkrankt waren, und Kinder mit angeborener Syphilis. In 1997,Präsident Bill Clinton entschuldigte sich offiziell bei den Betroffenen des sogenannten „berüchtigtsten biomedizinischen Experiments in der Geschichte der USA“.

8. Milgram-Experiment

1961 begann Stanley Milgram, Psychologe an der Yale University, eine Reihe sozialpsychologischer Experimente, in denen die Bereitschaft der Testpersonen gemessen wurde, einer Autoritätsperson zu gehorchen. Milgrams Experiment, das nur drei Monate nach Beginn des Prozesses gegen den deutschen NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann durchgeführt wurde, versuchte die Frage zu beantworten: „Könnte es sein, dass Eichmann und seine Millionen Komplizen im Holocaust nur Befehle befolgten?“ In dem Experiment wurden zwei Teilnehmer (einer heimlich ein Schauspieler und einer ein unwissender Proband) in zwei Räume aufgeteilt, in denen sie einander hören, aber nicht sehen konnten. Die Testperson las dem Schauspieler dann eine Reihe von Fragen vor und bestrafte jede falsche Antwort mit einem elektrischen Schlag. Obwohl viele Menschen ihren Wunsch zum Ausdruck bringen würden, das Experiment zu beenden,Fast alle Probanden machten weiter, als ihnen gesagt wurde, dass sie nicht zur Verantwortung gezogen werden würden oder dass es keinen dauerhaften Schaden geben würde.

7. Infizierte Mücken in Städten

In den Jahren 1956 und 1957 führte die US-Armee eine Reihe von Experimenten zur biologischen Kriegsführung in den Städten Savannah (Georgia) und Avon Park (Florida) durch. In einem solchen Experiment wurden Millionen infizierter Mücken in die beiden Städte in die Frei gelassen, um festzustellen, ob die Insekten Gelbfieber und Dengue-Fieber verbreiten konnten. Es überrascht nicht, dass Hunderte von Forschern an Krankheiten erkrankten, zu denen Fieber, Atemprobleme, Totgeburten, Enzephalitis und Typhus gehörten. Um die Ergebnisse ihrer Experimente zu fotografieren, gaben Armeeforscher vor, Angestellte des öffentlichen Gesundheitswesens zu sein. Mehrere Menschen starben an den Folgen der Forschung.

6. Menschliches Experimentieren in der Sowjetunion

Von 1921 bis zum größten Teil des 21. Jahrhunderts beschäftigte die Sowjetunion Giftlabors, die als Labor 1, Labor 12 und Kamera bekannt sind, als verdeckte Forschungseinrichtungen der Geheimpolizei. Gefangene aus den Gulags waren einer Reihe tödlicher Gifte ausgesetzt, deren Zweck es war, eine geschmacks- und geruchsneutrale Chemikalie zu finden, die post mortem nicht nachgewiesen werden konnte. Zu den getesteten Giften gehörten unter anderem Senfgas, Ricin, Digitoxin und Curare. Männer und Frauen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher körperlicher Verfassung wurden in die Labors gebracht und erhielten die Gifte als „Medikamente“ oder als Teil einer Mahlzeit oder eines Getränks.

5. Experimente am Menschen in Nordkorea

Mehrere nordkoreanische Überläufer haben störende Fälle menschlicher Experimente beschrieben. In einem angeblichen Experiment erhielten 50 gesunde weibliche Gefangene vergiftete Kohlblätter – alle 50 Frauen waren innerhalb von 20 Minuten tot. Andere beschriebene Experimente umfassen die Praxis der Operation an Gefangenen ohne Anästhesie, gezieltes Verhungern, das Schlagen von Gefangenen über den Kopf, bevor die zombieähnlichen Opfer für die Zielübungen verwendet werden, und Kammern, in denen ganze Familien mit Erstickungsgas ermordet werden. Es wird gesagt, dass jeden Monat ein schwarzer Van, bekannt als „die Krähe“, 40-50 Menschen aus einem Lager sammelt und sie zu einem bekannten Ort für Experimente bringt.

4. Nazi Human Experimentieren

Im Verlauf des Dritten Reiches und des Holocaust führte Nazideutschland eine Reihe medizinischer Experimente an Juden, Kriegsgefangenen, Roma und anderen verfolgten Gruppen durch. Die Experimente wurden in Konzentrationslagern durchgeführt und führten in den meisten Fällen zum Tod, zur Entstellung oder zu einer dauerhaften Behinderung. Besonders störende Experimente beinhalteten Versuche, Zwillinge genetisch zu manipulieren; Knochen-, Muskel- und Nerventransplantation; Exposition gegenüber Krankheiten und chemischen Gasen; Sterilisation und alles andere, was sich die berüchtigten Nazi-Ärzte ausdenken konnten. Nach dem Krieg wurden diese Verbrechen im Rahmen des Nürnberger Prozesses vor Gericht gestellt und führten schließlich zur Entwicklung des Nürnberger Kodex für medizinische Ethik.

3. Einheit 731

Von 1937 bis 1945 entwickelte die kaiserliche japanische Armee ein verdecktes Experiment zur Erforschung der biologischen und chemischen Kriegsführung namens Einheit 731. Die Einheit 731 mit Sitz in der Großstadt Harbin war für einige der grausamsten Kriegsverbrechen in der Geschichte verantwortlich. Chinesische und russische Probanden – Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, ältere Menschen und schwangere Frauen – wurden Experimenten unterzogen, die die Entnahme von Organen aus einem lebenden Körper, die Amputation zur Untersuchung von Blutverlust, Keimkriegsangriffe und Waffentests umfassten. Einige Gefangene hatten sogar ihren Magen chirurgisch entfernt und ihre Speiseröhre wieder am Darm befestigt. Viele der an Unit 731 beteiligten Wissenschaftler haben sich zu herausragenden Karrieren in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medizin entwickelt.

2. Radioaktive Stoffe bei schwangeren Frauen

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als der bevorstehende Kalte Krieg in den Köpfen der Amerikaner im Vordergrund stand, waren viele medizinische Forscher mit der Idee der Radioaktivität und der chemischen Kriegsführung beschäftigt. In einem Experiment an der Vanderbilt University erhielten 829 schwangere Frauen „Vitamingetränke“, von denen ihnen gesagt wurde, dass sie die Gesundheit ihrer ungeborenen Babys verbessern würden. Stattdessen enthielten die Getränke radioaktives Eisen und die Forscher untersuchten, wie schnell das Radioisotop in die Plazenta gelangte. Mindestens sieben der Babys starben später an Krebs und Leukämie, und die Frauen selbst litten unter Hautausschlägen, Blutergüssen, Anämie, Haar- und Zahnverlust und Krebs.

1. Am amerikanischen Militär getestetes Senfgas

1943 setzte die US-Marine ihre eigenen Seeleute Senfgas aus. Offiziell testete die Marine die Wirksamkeit neuer Kleidung und Gasmasken gegen das tödliche Gas, das sich im Ersten Weltkrieg als so schrecklich erwiesen hatte. Die schlimmsten Experimente fanden im Naval Research Laboratory in Washington statt. Siebzehn- und 18-jährige Jungen wurden nach achtwöchigem Bootcamp angesprochen und gefragt, ob sie an einem Experiment teilnehmen möchten, das zur Verkürzung des Krieges beitragen würde. Erst als die Jungen das Forschungslabor erreichten, wurde ihnen mitgeteilt, dass es sich bei dem Experiment um Senfgas handele. Die Teilnehmer, von denen fast alle schwere äußere und innere Verbrennungen erlitten hatten, wurden von der Marine ignoriert und in einigen Fällen mit dem Spionagegesetz bedroht. 1991 wurden die Berichte endgültig freigegeben und vor dem Kongress aufgenommen.

