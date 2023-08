In einer hitzigen Anhörung sprühen die Funken: „Ihre Spritzen bringen unsere Jugend um“.

Bei einer öffentlichen Anhörung im australischen Parlament zu den Coronaimpfstoffen flogen diese Woche die Fetzen. Senatoren befragten Vertreter von Pfizer und Moderna, erhielten aber unbefriedigende Antworten.

Während der Anhörung hatte ein Vertreter von Pfizer den Mut zu behaupten, dass in Australien niemand gezwungen worden sei, sich den Hochrisikoimpfstoff Corona verabreichen zu lassen, obwohl das Land strenge Impfvorschriften habe.

Senatorin Pauline Hanson sagte zu Brian Hewitt von Pfizer: „Sie waren während der Corona in Australien. Sie sollten also wissen, dass Menschen – Krankenschwestern, Ärzte – gezwungen wurden, sich impfen zu lassen, um ihren Job zu behalten.“

Sie fragte, ob er seine Worte zurücknehmen würde. „Nein, Senator. Ich glaube, dass niemand gezwungen wurde, sich impfen zu lassen“, antwortete Dr. Hewitt.

„Viele Australier sehen das anders“, sagte Hanson.

Below are the heroes of Australian politics.

🇦🇺Australian @SenatorAntic presents concerning statistics revealing heart-related incidents 🆘doubled🆘 within the timeframe when individuals received 2 SHOTS 💉💉& BOOSTER dose of the vaccine pic.twitter.com/mLX535IrCc