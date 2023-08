Das ganze Land befindet sich in einer Hitzewelle, die die Voraussetzungen für ein solch verheerendes Feuer schafft, das Ernten, Wälder und Häuser verbrennt. Es handelte sich jedoch nicht um einen zufälligen Waldbrand, sondern um einen terroristischen Akt.

Am 25. Juli brachen in der Provinz Latakia im Nordwesten Syriens Waldbrände aus, die immer noch brennen, während neue Brände gelegt werden. Die Brände verbreiteten sich schnell durch einen plötzlichen ungewöhnlichen Wind, der aufpeitschte. Das ganze Land und die angrenzende Mittelmeerregion befinden sich in einer Hitzewelle, die die Voraussetzungen für ein solch verheerendes Feuer schafft, das Ernten, Wälder und Häuser verbrennt. Es handelte sich jedoch nicht um einen zufälligen Flächenbrand, sondern um einen terroristischen Akt.

General Jalal Dawoud, Leiter der Feuerwehr in Latakia, sagt, das Feuer sei von Menschen verursacht worden. Dies wurde festgestellt, weil der Brand nicht an einem einzigen Ort entstand, sondern an verschiedenen Orten gleichzeitig bei Tageslicht ausgebrochen ist.

Nachdem die Sicherheitskräfte mit ihren Ermittlungen begonnen hatten, stellte sich heraus, dass die Brände von Drohnen aus Idlib gelegt wurden, das von Hayat Tahrir al-Sham, ehemals Jibhat al-Nusra, der Al-Qaida-Tochter in Syrien, besetzt ist.

Die Türkei hält Idlib unrechtmäßig besetzt, da sie die Terroristen unter dem Kommando von Mohammed Jolani schützt, der früher mit Abu Baker Al Baghdadi verbündet war, dem Anführer von ISIS, der in Idlib von Präsident Trump getötet wurde.

Die Terroristen haben die Feuerwehrleute und Fahrzeuge angegriffen. Bassem Bakar, ein Wassertankwagenfahrer, wurde getötet, als die Terroristen sein Fahrzeug in der Nähe von Deir Hanna und Rabiah angriffen. Zwei weitere Männer, die ihn begleiteten, wurden verletzt.

Die Türkei ist für die Herstellung von Drohnen bekannt und hat in letzter Zeit Drohnen an die Ukraine verkauft.

Am 25. Juli fuhr ein Feuerwehrfahrzeug auf dem Berg Zgharo in der Nähe der Stadt Maskita über eine zuvor gelegte Mine, wobei jedoch niemand verletzt wurde. Dieses Gebiet wurde von den Terroristen, die sich jetzt in Idlib befinden, im Jahr 2015 besetzt, bevor sie nach Osten nach Idlib vertrieben wurden.

Der Bürgermeister von Latakia, Amer Hallal, sagte, dass Feuerwehren aus vielen Gebieten gekommen seien, um die Brände zu bekämpfen, und dass ein russisches Wassertankflugzeug gekommen sei, um die Brände zu bekämpfen. Die Zivilbevölkerung wurde aus ihren Häusern und Höfen evakuiert und in ein sicheres Gebiet gebracht, wo sie humanitäre Hilfe erhielt.

Das Feuer wütete in Rabiah, das an einer Straße liegt, die direkt mit Idlib verbunden ist. Weitere brennende Gebiete sind Ghamam, Sarsekiah, Ein Zarkha, Deir Hanna, Jib Alahmar, Sed Bradoon und Jebal al Zahra.

Ein junger Soldat, der sich freiwillig zur Brandbekämpfung gemeldet hatte, Mounif Sebry Hassoun, starb bei der Brandbekämpfung in Meshkita durch Ersticken. Er stammt aus dem Dorf Wadi Khelah, einem Vorort von Jeblah

Die syrische Regierung und der syrische Rote Halbmond koordinieren ihre Bemühungen, die Brände zu löschen und die humanitäre Versorgung der betroffenen Zivilisten zu gewährleisten. Lokale Restaurants haben den Feuerwehrleuten Mahlzeiten gespendet. Die Syrische Arabische Armee (SAA) und der Syrische Rote Halbmond löschen die Brände in Rabiah, das an der Frontlinie gegen die Terroristen in Idlib liegt.

Die Außenpolitik der USA und der EU hat den Status quo in Idlib aufrechterhalten. 3 Millionen Zivilisten werden dort von Hayat Tahrir al-Sham als menschliche Schutzschilde gehalten. Die Türkei hindert die SAA und das russische Militär daran, die Zivilisten zu befreien, die als Geiseln eines internationalen Schachspiels gehalten werden, das von Amerika gespielt wird.

Internationale Hilfsorganisationen wie die UNO, Ärzte ohne Grenzen, Save the Children und andere liefern die gesamte humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung, während Jolani und seine Terroristen alle Hilfsgüter erhalten und sie zuerst an ihre Kumpane verteilen und alles, was sie erbeuten, in einem riesigen Einkaufszentrum verkaufen, das Jolani und seine Partner gebaut haben.

Idlib ist eine landwirtschaftliche Provinz, in der Bauern und Terroristen Oliven und Olivenöl an türkische Unternehmen verkaufen.

Die USA, die EU und die UNO unterstützen Jolani und die von ihm befehligten Terroristen. Kürzlich ließ Jolani in Idlib Menschen aufhängen, die er als Feinde ansah. Er und seine Männer unterdrücken Frauen, indem sie keine Sozialprogramme für Frauen zulassen. Die Terroristen herrschen nach islamischem Recht, und im Falle einer Vergewaltigung muss eine Frau dem Gericht drei Männer vorlegen, die Zeugen der Vergewaltigung sind, um eine Verurteilung zu erreichen. In dieser Situation werden Vergewaltigungen nicht angezeigt, da es keine Chance auf Gerechtigkeit gibt.

Drohnen können für humanitäre Zwecke eingesetzt werden, z. B. für die Lieferung von Medikamenten in ein abgelegenes Dorf. In Syrien werden sie jetzt eingesetzt, um in der Sommerhitze bei trockenen Winden Waldbrände auszulösen, die sich tödlich ausbreiten.

Die Welt reagierte auf das schwere Erdbeben der Stärke 7,8 am 6. Februar in Syrien und der Türkei. Humanitäre Hilfe kam vor allem aus arabischen Ländern, während die USA jegliche Hilfe für Syrien boykottierten, mit der einzigen Ausnahme von Idlib und den dortigen Besatzungsterroristen.

Die Erdbebenhilfe ist seit langem eingestellt, und obwohl viele Freunde Syriens die USA und die EU aufgefordert haben, die Sanktionen aufzuheben, die den Wiederaufbau und die Erholung in Syrien nach dem jahrelangen Krieg und dem Erdbeben verhindern, hat sich noch immer nichts getan, um die Sanktionen aufzuheben.

Kürzlich wurde eine Liste der ärmsten Länder der Welt veröffentlicht, auf der Syrien zusammen mit Jemen und Afghanistan den schlechtesten Platz einnimmt. 12 Jahre bewaffneter Konflikt, die COVID-19-Pandemie, das Jahrhundertbeben der Stärke 7,8 und nun Waldbrände, die von Terroristen mit Unterstützung der USA und der NATO gelegt werden.

Jolani und seine von den USA unterstützten Terroristen haben keine roten Linien, die sie nicht überschreiten können. Sie sind herzlose Verbrecher, die den Nordwesten Syriens in Angst vor ihrem nächsten Schritt halten.